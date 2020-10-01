AC/DC confirma retorno de Brian Johnson, Phil Rudd e Cliff Williams

AC/DC: Brian Johnson (vocal), Phil Rudd (baterista) e Cliff Williams (baixo) voltam ao lado dos guitarristas Angus e Stevie Young. Banda terá maior parte dos membros da formação clássica em seus novos projetos em 2020 Crédito: Instagram/@acdc

O AC/DC confirmou o retorno dos membros de longa data Brian Johnson (vocal), Phil Rudd (baterista) e Cliff Williams (baixo), que ao lado dos guitarristas Angus e Stevie Young devem lançar material inéditos nas próximas semanas.

Em sua conta oficial nas redes sociais, a banda compartilhou nesta quarta-feira, 30, uma imagem dos cinco membros dessa formação "quase" clássica com a mensagem "VOCÊS ESTÃO PRONTOS?".

Um novo trabalho seria o primeiro material inédito do AC/DC em seis anos, conturbados por conta da morte de Malcolm Young, em 2017, e de uma suspeita de surdez do vocalista Brian Johnson.

O disco mais recente é Rock or Bust (2014), em cuja turnê Johnson foi substituído por Axl Rose, dos Guns N' Roses. Malcolm já não havia participado das gravações do álbum.