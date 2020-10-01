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Música

AC/DC confirma retorno de Brian Johnson, Phil Rudd e Cliff Williams

Banda deve lançar material inédito em breve com sua formação 'quase' clássica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 out 2020 às 13:08

Publicado em 01 de Outubro de 2020 às 13:08

AC/DC: Brian Johnson (vocal), Phil Rudd (baterista) e Cliff Williams (baixo) voltam ao lado dos guitarristas Angus e Stevie Young. Banda terá maior parte dos membros da formação clássica em seus novos projetos em 2020
AC/DC: Brian Johnson (vocal), Phil Rudd (baterista) e Cliff Williams (baixo) voltam ao lado dos guitarristas Angus e Stevie Young. Banda terá maior parte dos membros da formação clássica em seus novos projetos em 2020 Crédito: Instagram/@acdc
O AC/DC confirmou o retorno dos membros de longa data Brian Johnson (vocal), Phil Rudd (baterista) e Cliff Williams (baixo), que ao lado dos guitarristas Angus e Stevie Young devem lançar material inéditos nas próximas semanas.
Em sua conta oficial nas redes sociais, a banda compartilhou nesta quarta-feira, 30, uma imagem dos cinco membros dessa formação "quase" clássica com a mensagem "VOCÊS ESTÃO PRONTOS?".
Ver essa foto no Instagram

ARE YOU READY? #PWRUP ?

Uma publicação compartilhada por AC/DC (@acdc) em

Um novo trabalho seria o primeiro material inédito do AC/DC em seis anos, conturbados por conta da morte de Malcolm Young, em 2017, e de uma suspeita de surdez do vocalista Brian Johnson.

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O disco mais recente é Rock or Bust (2014), em cuja turnê Johnson foi substituído por Axl Rose, dos Guns N' Roses. Malcolm já não havia participado das gravações do álbum.
Outras imagens compartilhadas pela banda nos últimos dias também sugerem um lançamento.
Ver essa foto no Instagram

#PWRUP

Uma publicação compartilhada por AC/DC (@acdc) em

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