Aberta licitação para contratar empresa que irá restaurar a Estação Leopoldina

Estação Leopoldina, no Bairro Argolas, em foto de 2010. Espaço será revitalizado Crédito: Carlos Alberto Silva

Serão investidos R$ 4,4 milhões nas intervenções. Os interessados têm até às 9h30 do dia 27 de agosto para apresentarem as propostas, sendo que o cronograma será definido pela Secretaria Municipal de Obras (Semob). A entrega deve ser feita na Sala de Reuniões da Secretaria Municipal de Obras, na Avenida Saturnino Rangel Mauro, nº 340, Praia de Itaparica, Vila Velha.

O espaço será transformado num Centro Pedagógico e Cultural, beneficiando a alunos e profissionais da rede municipal de ensino (especialmente da Unidade Municipal de Ensino Fundamental Ana Bernardes Rocha) e população em geral. De acordo com a PMVV, a restauração vai respeitar as características e arquitetura originais do prédio construído em 1895.

ESTRUTURA

Com dois pavimentos, o prédio terá 1.388,80 metros quadrados restaurados em sua arquitetura e itens de acabamento, como: pintura, piso, vitrais, lustres e peças de alvenaria. Também contará com uma Sala da Memória Ferroviária, resgatando a temática e funcionalidade original do espaço.

No local, haverá biblioteca, espaço histórico, auditório, salas de informática e cultural, lanchonete e outros compartimentos com acessibilidade. O plano contempla proporcionar atividades extracurriculares para os alunos da Umef Ana Bernardes Rocha e públicas da comunidade local.

O projeto prevê atividades extracurriculares da Umef Ana Bernardes Rocha na Estação Leopoldina. As intervenções contarão com recursos da Prefeitura de Vila Velha. O plano contempla espaços como sala de dança, auditório, laboratórios de informática e de robótica, entre outros", declarou o secretário municipal de Educação, Roberto Beling.