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Vila Velha

Aberta licitação para contratar empresa que irá restaurar a Estação Leopoldina

O espaço, no bairro Argolas, em Vila Velha, será transformado num Centro Pedagógico e Cultural

Publicado em 30 de Julho de 2020 às 11:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jul 2020 às 11:10
Data: 13/06/2010 - ES - Vila Velha - Estação Leopoldina, no Bairro Argolas - Editoria: Cidades - Foto: Carlos Alberto Silva - GZ
Estação Leopoldina, no Bairro Argolas, em foto de 2010. Espaço será revitalizado Crédito: Carlos Alberto Silva
Desativada há quase 35 anos, a Estação Leopoldina, localizada no bairro Argolas, em Vila Velha, está mais perto de ser revitalizada. Após o sinal verde do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional do Espírito Santo (Iphan-ES) para restauração do espaço, a Prefeitura de Vila Velha abriu nesta segunda-feira (27) a licitação para contratação da empresa que será responsável pela obra.
Serão investidos R$ 4,4 milhões nas intervenções. Os interessados têm até às 9h30 do dia 27 de agosto para apresentarem as propostas, sendo que o cronograma será definido pela Secretaria Municipal de Obras (Semob). A entrega deve ser feita na Sala de Reuniões da Secretaria Municipal de Obras, na Avenida Saturnino Rangel Mauro, nº 340, Praia de Itaparica, Vila Velha.
O espaço será transformado num Centro Pedagógico e Cultural, beneficiando a alunos e profissionais da rede municipal de ensino (especialmente da Unidade Municipal de Ensino Fundamental Ana Bernardes Rocha) e população em geral. De acordo com a PMVV, a restauração vai respeitar as características e arquitetura originais do prédio construído em 1895.

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ESTRUTURA

Com dois pavimentos, o prédio terá 1.388,80 metros quadrados restaurados em sua arquitetura e itens de acabamento, como: pintura, piso, vitrais, lustres e peças de alvenaria. Também contará com uma Sala da Memória Ferroviária, resgatando a temática e funcionalidade original do espaço.
No local, haverá biblioteca, espaço histórico, auditório, salas de informática e cultural, lanchonete e outros compartimentos com acessibilidade. O plano contempla proporcionar atividades extracurriculares para os alunos da Umef Ana Bernardes Rocha e públicas da comunidade local.
O projeto prevê atividades extracurriculares da Umef Ana Bernardes Rocha na Estação Leopoldina. As intervenções contarão com recursos da Prefeitura de Vila Velha. O plano contempla espaços como sala de dança, auditório, laboratórios de informática e de robótica, entre outros", declarou o secretário municipal de Educação, Roberto Beling.
*Com informações da Prefeitura de Vila Velha

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