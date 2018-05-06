Estação Leopoldina pode finalmente ser revitalizada

Estação Leopoldina, em Argolas, Vila Velha Crédito: Felix Falcão/PMVV

Finalmente a Estação Leopoldina, abandonada há mais de 25 anos, poderá ter seu espaço revitalizado. A Prefeitura de Vila Velha finalizou as readequações do projeto do Centro Pedagógico e Cultural Estação Leopoldina. Agora, ele passa por apreciação do prefeito Max Filho e, em seguida, será remetido ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) para aprovação.

De acordo com a prefeitura, a iniciativa possibilitará a revitalização e o resgate histórico, patrimonial e cultural do imóvel tombado pelo Iphan. Esse processo se dará por meio da implementação de um ciclo de atividades pedagógicas e artísticas integrando o espaço num novo polo de atração turística para Vila Velha e o Espírito Santo, comentou o secretário Municipal de Educação, Roberto Beling.

ABANDONO

Segundo o órgão, a Estação Ferroviária Leopoldina foi construída em 1895, em Argolas. Ela parou de receber passageiros de trem há pelo menos 30 anos. De lá para cá, ela foi se deteriorando e hoje está completamente destruída. Além dos danos provocados pelo tempo, como os prejuízos na estrutura, telhados quebrados e infiltrações, o patrimônio cultural teve fios e móveis roubados e virou abrigo para usuários de drogas.

NOVELA

Após anos de abandono, a Prefeitura de Vila Velha iniciou estudos para a revitalização da estação, em 2008. À época, em seu segundo mandato, o prefeito Max Filho apresentou um projeto ao Iphan que solicitou duas correções no material que foram atendidas.

Posteriormente, o instituto pediu mais duas alterações e, em agosto de 2013, o Ministério da Cultura (MinC) cedeu o imóvel à Prefeitura de Vila Velha. Em agosto de 2015, sob o governo de Rodney Miranda, a prefeitura devolveu o imóvel sem que o projeto tivesse sido implantado. Na época, o órgão disse que o investimento seria feito em parceria com empresas privadas, mas não teve sucesso.

Após assumir novamente a prefeitura, em 2017, Max Filhoreiniciou as negociações com o Iphan e solicitou novamente ao instituto que ceda o espaço para utilização do município.