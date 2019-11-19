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Cinema

'Titanic': Céline Dion diz que Jack poderia ter se salvado com Rose

Cantora da trilha sonora do longa opinou de forma divertida no Jimmy Fallon
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2019 às 10:22

Publicado em 19 de Novembro de 2019 às 10:22

Celine Dion no clipe de Imperfections Crédito: Reprodução/Youtube
Conhecida, entre outras coisas, pela voz da trilha sonora do filme "Titanic" (1998), a cantora canadense Céline Dion, 51, entrou na polêmica com relação ao salvamento dos personagens Jack (Leonardo DiCaprio) e Rose (Kate Winslet) após o navio afundar.
Na cena, que já rendeu muitos comentários e ainda é repercutida até hoje, muita gente acha que Jack caberia em cima da porta onde estava a mocinha Rose. Mas ele morreu congelado.

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No programa do apresentador Jimmy Fallon, Céline divertiu-se a respeito disso. Questionada por ele se não dava para Jack ter se salvado, ela começou dizendo que "não queria problemas".
Depois, com a insistência de Fallon, resolveu dar sua opinião. "Primeiro de tudo, quando olhamos a foto, Rose parece meio morta ou congelada", iniciou, antes de deixar evidente que dava para o mocinho da história ter sobrevivido.
Segundo de tudo: acho que ele não precisava receber um convite [para subir], não é?", riu a cantora, que recebeu os aplausos do público pela opinião.

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