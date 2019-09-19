Céline Dion desabafa após ficar viúva: "Sinto falta de ser tocada"

Céline Dion, de 51 anos, abriu o coração ao conversar com o programa norte-americano Today (veja vídeo no fim da matéria) nesta quarta (18). A diva da música ficou viúva em janeiro de 2016, quando seu marido, René Angélil, morreu após 22 anos de união.
No bate-papo, Céline disse que ainda não está pronta para conhecer alguém ou namorar: "Sinto falta de ser tocada e abraçada. E de também ouvir um 'você é linda'".
Mãe de René-Charles, de 18 anos, e dos gêmeos Eddy e Nelson, de 8 anos, ela disse que os três primogênitos gostam muito de música e podem acabar trabalhando com ela na área.
Atualmente, Céline roda o mundo com a turnê The Courage Tour, que acabou de estrear. "Eu nasci para isso", declarou a cantora, no fim da conversa.