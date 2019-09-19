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Solidão

Céline Dion desabafa após ficar viúva: "Sinto falta de ser tocada"

Cantora, que foi casada por 22 anos com René Angélil, que morreu em janeiro de 2016, falou sobre solidão
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

19 set 2019 às 06:08

Publicado em 19 de Setembro de 2019 às 06:08

Céline Dion, de 51 anos, abriu o coração ao conversar com o programa norte-americano Today (veja vídeo no fim da matéria) nesta quarta (18). A diva da música ficou viúva em janeiro de 2016, quando seu marido, René Angélil, morreu após 22 anos de união. 
Crédito: Annie T. Roussel/Reprodução/Instagram @forevercelinedion
No bate-papo, Céline disse que ainda não está pronta para conhecer alguém ou namorar: "Sinto falta de ser tocada e abraçada. E de também ouvir um 'você é linda'". 
> Céline Dion rebate críticas da imprensa sobre a sua magreza
Mãe de René-Charles, de 18 anos, e dos gêmeos Eddy e Nelson, de 8 anos, ela disse que os três primogênitos gostam muito de música e podem acabar trabalhando com ela na área. 
Atualmente, Céline roda o mundo com a turnê The Courage Tour, que acabou de estrear. "Eu nasci para isso", declarou a cantora, no fim da conversa. 

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