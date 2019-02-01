Céline Dion autoriza filme sobre sua vida

Crédito: Reprodução/Instagram @celinedion

A cantora Céline Dion, 50, autorizou a utilização de suas músicas em uma biografia sobre sua vida. Produzida e estrelada pela francesa Valerie Lemercier, a previsão é que o longa seja lançado em 2020.

"ThePowerofLove" vai falar sobre a história da cantora; a relação com sua mãe; e o seu relacionamento com seu ex-empresário e falecido marido, René Angélil (1942-2016).

"Eu descobri a força de sua história de amor [com Angélil] e seu grande senso humor, e compreendi melhor como a alquimia de suas três ambições individuais fez de uma menininha indesejada a maior estrela do planeta", disse Lemercier à revista Variety.

Nesta semana, em entrevista ao The Sun, Céline Dion se mostrou incomodada quando questionada sobre seu novo estilo, já que tem usado mais roupas de alta costura, e sobre sua aparência mais magra. "Não se incomode, não me fotografe. Se você gosta, eu estarei lá. Se não gosta, me deixe em paz", afirmou.