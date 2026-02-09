Ônibus e carro pegam fogo após acidente em Muqui

Um ônibus e um carro ficaram destruídos após um incêndio no Centro de Muqui, no Sul do Espírito Santo, na noite de domingo (8). Segundo informações apuradas pela prefeitura do município, um casal saiu de uma festa por volta das 20h e bateu no ônibus que estava estacionado nas proximidades da Escola Dirceu Cardoso, na Rua Joacyr Pereira. Com o impacto da colisão, os dois veículos pegaram fogo.