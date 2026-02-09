Ônibus e carro pegam fogo após acidente em Muqui
Um ônibus e um carro ficaram destruídos após um incêndio no Centro de Muqui, no Sul do Espírito Santo, na noite de domingo (8). Segundo informações apuradas pela prefeitura do município, um casal saiu de uma festa por volta das 20h e bateu no ônibus que estava estacionado nas proximidades da Escola Dirceu Cardoso, na Rua Joacyr Pereira. Com o impacto da colisão, os dois veículos pegaram fogo.
O casal conseguiu sair do carro sem ferimentos. No momento do acidente, o ônibus estava estacionado e não havia passageiros. Um carro-pipa do município foi acionado para ajudar no combate às chamas. Corpo de Bombeiros e Polícia Militar foram procurados pela reportagem para mais informações, mas, até a publicação desta nota, não deram retorno.