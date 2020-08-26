'The Vow': documentário conta história de seita sexual que chegou a Hollywood

Imagem da série documental "The Vow" Crédito: HBO/Divulgação

A HBO lançou no domingo, 23, o primeiro episódio do documentário The Vow, que mostra o surgimento do grupo de autoajuda NXIVM e a seita sexual que acabou sendo descoberta dentro dele. O lado mais obscuro da organização foi revelado em 2017, e terminou na condenação da atriz Allison Mack, de Smallville.

A produção possui nove episódios, lançados semanalmente, e começou a ser filmada em 2017. Ela mostra a tentativa de alguns membros do grupo, incluindo a atriz Bonnie Piesse, que interpretou Beru Lars em dois filmes da saga Star Wars, de sair da NXIVM.

O documentário narra a história da seita, fundada por Keith Raniere e condenado por tráfico sexual em 2019, onde mulheres recebiam marcas na pele, eram proibidas de se alimentar e sofriam punições físicas.

O caso ficou famoso em 2017 e em anos seguintes com a prisão e condenação da atriz Allison Mack, uma das líderes da NXIVM e do culto. Ela confessou ter coagido duas mulheres a praticar serviços depois de ameaçar divulgar informações prejudiciais sobre elas.