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Cinema

'The Vow': documentário conta história de seita sexual que chegou a Hollywood

Série com nove episódios foi lançada pela HBO e mostra a atriz Allison Mack, de Smallville, que foi condenada por extorsão sexual
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 ago 2020 às 14:33

Publicado em 26 de Agosto de 2020 às 14:33

Imagem da série documental
Imagem da série documental "The Vow" Crédito: HBO/Divulgação
A HBO lançou no domingo, 23, o primeiro episódio do documentário The Vow, que mostra o surgimento do grupo de autoajuda NXIVM e a seita sexual que acabou sendo descoberta dentro dele. O lado mais obscuro da organização foi revelado em 2017, e terminou na condenação da atriz Allison Mack, de Smallville.
A produção possui nove episódios, lançados semanalmente, e começou a ser filmada em 2017. Ela mostra a tentativa de alguns membros do grupo, incluindo a atriz Bonnie Piesse, que interpretou Beru Lars em dois filmes da saga Star Wars, de sair da NXIVM.
O documentário narra a história da seita, fundada por Keith Raniere e condenado por tráfico sexual em 2019, onde mulheres recebiam marcas na pele, eram proibidas de se alimentar e sofriam punições físicas.

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O caso ficou famoso em 2017 e em anos seguintes com a prisão e condenação da atriz Allison Mack, uma das líderes da NXIVM e do culto. Ela confessou ter coagido duas mulheres a praticar serviços depois de ameaçar divulgar informações prejudiciais sobre elas.
O jornalista Frank Parlato, que chegou a ser porta-voz do grupo, revelou que as mulheres eram marcadas com as iniciais de Allison e Raniere e que cada líder da seita, formada pelos membros mais leais da NXIVM, possuía escravas sexuais.

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