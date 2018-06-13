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Ator de 'Smallville' é solto de cadeia por causa de superlotação

Ator foi preso por não pagar a pensão à sua ex-mulher

Publicado em 13 de Junho de 2018 às 19:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jun 2018 às 19:45
O ator John Schneider Crédito: Reprodução/Youtube
O ator John Schneider foi preso na manhã desta terça-feira, 12, por não pagar pensão à sua ex-mulher e deveria ficar três dias na detenção, mas acabou sendo liberado apenas cinco horas depois.
O motivo para a saída antecipada do ator seria a superlotação da cadeia de Los Angeles, que faz com que boa parte das sentenças de detidos por crimes não violentos sejam reduzidas, informa o site TMZ.
Conhecido por sua atuação em Smallville, John foi condenado por não pagar mais de R$ 555 mil de pensão. Ele ainda deve realizar 240 horas de serviço comunitário e precisa cumprir uma série de obrigações financeiras para evitar voltar ao cárcere.

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