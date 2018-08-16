Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
CARREIRA

Atriz de 'Smallville' acusada de tráfico sexual pede para voltar a atuar

Allison Mack está em prisão domiciliar enquanto aguarda julgamento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 ago 2018 às 19:02

Publicado em 16 de Agosto de 2018 às 19:02

Allison Mack como Chloe, em Smallville Crédito: Divulgação
Allison Mack, atriz da série Smallville que está sendo acusada de liderar a seita de mulheres NXIVM e de cometer tráfico sexual e outros crimes, está pedindo à Justiça autorização para voltar a atuar. A atriz aguarda julgamento em prisão domiciliar após pagar fiança de US$ 5 milhões (cerca de R$ 18 milhões).
De acordo com o E! News, Allison pediu para a Justiça para sair da casa dos pais em Alamitos, na Califórnia, onde ela está em prisão domiciliar, para que possa tentar trabalhar novamente como atriz, ir à igreja e estudar.
Em novembro de 2017, a atriz foi identificada pela polícia como uma das líderes da seita NXIVM, na qual mulheres eram marcadas na pele com ferro quente com as letras K e R, proibidas de se alimentarem e deveriam recrutar novas escravas sexuais para o grupo. A organização foi fundada por Keith Raniere.
Na época, o The New York Times noticiou que Raniere liderava ainda o DOS, uma sociedade secreta de mulheres dentro do grupo NXIVM, na qual as participantes debatiam estratégias de evolução pessoas e sobre como viver uma vida bem-sucedida. No DOS, as mulheres tinham de revelar segredos de suas vidas pessoais, e eram escravas sexuais dos líderes.
Em junho, Allison admitiu que marcava as participantes da seita com ferro quente. "Eu pensei: 'Uma tatuagem? As pessoas ficam bêbadas e tatuam 'amigos para sempre' no tornozelo ou qualquer besteira nas costas'. Eu tenho duas tatuagens e elas não significam nada", disse ela à New York Times Magazine. Os casos teriam acontecido entre 2016 e 2017.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cetaf perde para Joaçaba e começa os playoffs em desvantagem
Imagem de destaque
Salada com proteína: 3 receitas saudáveis e nutritivas para o jantar 
Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados