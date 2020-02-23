Tem herói, terror e animação: saiba quais filmes prometem bombar em 2020

Turma da Mônica - Lições

Grande aposta da Marvel para estourar nas bilheterias em 2020. Scarlett Johansson dá vida a Natasha Romanoff, primeira heroína da editora presidida por Stan Lee. Pouco foi revelado da trama, o que é padrão para os filmes do estúdio. Florence Pugh ("Adoráveis Mulheres") será Yelena, descrita como uma "irmã" de Natasha. A produção também terá David Harbour ("Stranger Things") como Alexei Shostakov/Guardião Vermelho, conhecido como o "Capitão América russo". Rachel Weisz ("A Favorita") interpreta Melina Vostokoff, a Dama de Ferro, possivelmente uma das vilãs. A estreia está marcada para 30 de abril.

Um dos filmes mais esperados do ano, a segunda aventura da super-heroína da DC Comics promete repetir o sucesso do filme de 2017, que rendeu cerca de US$ 800 milhões nas bilheterias. A trama da produção comandada por Patty Jenkins ainda não foi revelada. Sabe-se apenas que a aventura de Diana Prince, vivida por Gal Gadot, se passa na colorida década de 1980. Portanto, espere a Guerra Fria como força motriz das ações. Kristen Wiig fará a Mulher-Leopardo, uma das vilãs, e o retorno de Steve Trevor (Chris Pine) já está garantido. A trama estreia em 4 de junho.

A sinopse do filme, baseado nos quadrinhos criados por Jack Kirby, estabelece que a trama vai se passar após "Vingadores: Ultimato". No elenco, Richard Madden (Ikaris), Gemma Chan (Sersi), Kumail Nanjiani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Salma Hayak (Ajak), Lia McHugh (Spire), Don Lee (Gilgamesh), Barry Keoghan (Druig) e Angelina Jolie (Thena). Kit Harrington será Dane Whitman. Brian Tyree Henry vai viver Phastos e promete protagonizar o primeiro beijo gay do universo Marvel nos cinemas. A direção está a cargo da competentíssima Chloé Zhao, premiada por "Domando o Destino", em 2017. A estreia de "Os Eternos" está agendada para 6 de novembro.

O primeiro filme, lançado em 2018, foi sucesso de público e de crítica. A direção do suspense continua com John Krasinski. A trama, que permanece envolta por mistérios, vai mostrar a saga de Evelyn (Emily Blunt) e seus filhos, Regan (Millicent Simmonds) e Marcus (Noah Jupe), deixando a "segurança" de sua casa na busca de um novo lugar para viver. O longa-metragem estreia em 19 de março.

Aparentemente, o título não tem ligações com "Ghostbusters", lançado em 2016 e que fracassou junto à crítica e ao público. No elenco, Paul Rudd e Finn Wolfhard estão entre os caçadores de fantasmas do título. O projeto é escrito e dirigido por Jason Reitman - em uma homenagem ao pai, Ivan Reitman, que comandou os filmes da década de 1980. O novo longa conta com participações nostálgicas de Sigourney Weaver, Bill Murray e Dan Aykroyd. Chega ao Brasil em 20 de agosto.

Mais uma adaptação da Disney em live action para um de seus clássicos da animação. O estúdio vem apostando no filão e tem mais errado do que acertado, vide a recepção fria de projetos como "Dumbo" e "O Rei Leão", mesmo que o último tenha feito sucesso nas bilheterias. "Mulan" vem recebendo críticas dos fãs, que não concordaram com o visual da atriz Yifei Liu, que protagoniza a aventura. Estreia dia 26 de março.

Tom Cruise retorna ao papel que o transformou em astro 34 anos depois de "Ases Indomáveis" (1986). Só isso já basta para o filme chegar cercado de expectativas. No mundo das guerras tecnológicas, o experiente piloto à moda antiga Maverick (Cruise) enfrenta drones e prova que o fator humano ainda é fundamental para vencer um conflito armado. Estreia dia 25 de junho. PS: será que o hino "Take My Breath Away", da banda Berlin, será tocado novamente nas cenas de ação?

O ótimo Cary Joji Fukunaga ("True Detective") assume o comando do novo "007", que promete ser o último protagonizado por Daniel Craig. Rami Malek, um ator de talento questionável que levou o Oscar por "Bohemian Rhapsody", interpreta o vilão russo Safin. O filme está sendo esperado sem muita ansiedade pelos fãs da série. A conferir em 9 de abril, quando chega aos cinemas.

Vin Diesel, Charlize Theron e Helen Mirren protagonizam a saga, que perdeu The Rock e Jason Statham para o longa-metragem derivado "Hobbs & Shaw". Como novidade, a entrada de outro fortão de respeito, John Cena. O ex-lutador de MMA é adorado pelos americanos, especialmente entre os jovens e as crianças. Tem potencial para continuar sendo sucesso de bilheteria. Estreia dia 21 de maio.

Aposta certa para vencer o Oscar de Melhor Animação em 2021, "Soul" é dirigido por Pete Docter e Kemp Powers, responsáveis pelos sucessos de "Divertida Mente" (2015) e "Up - Altas Aventuras" (2009). A trama foca a vida de um músico que perdeu o amor pela arte. Após sofrer um acidente, acaba saindo de seu corpo, precisando ajudar um menino na mesma situação. A estreia está marcada para 25 de junho. Pela prévia do trailer, preparem os lenços, pois lágrimas vão rolar.