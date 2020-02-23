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Tem herói, terror e animação: saiba quais filmes prometem bombar em 2020

Lista de longa-metragens que devem arrastar multidões aos cinemas inclui a nova aventura de Mulher-Maravilha, o filme solo da Viúva Negra, o último 007 protagonizado por Daniel Craig e mais confusões da Turma da Mônica

Publicado em 23 de Fevereiro de 2020 às 16:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 fev 2020 às 16:24
Cena do filme "Mulher Maravilha 1984" Crédito: Warner Bros/Divulgação
Passadas as férias escolares e a surpresa pela vitória de "Parasita" no Oscar, o primeiro longa-metragem em língua não inglesa a levar a estatueta de Melhor Filme, os cinemas começam a receber a temporada de lançamentos de 2020.  
O "Divirta-se" fez uma lista com dez longas-metragens com potencial para atrair multidões às salas de exibição. Muitos títulos estreiam entre abril e agosto, período em que os blockbusters dominam o circuito de exibição.

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Os estúdios americanos têm uma "pedra no sapato" para resolver logo nos primeiros meses: como reverter as perdas financeiras de 2019, quando Hollywood arrecadou 5%  a menos nas bilheterias do que em 2018. 
Os 907 filmes lançados - quase 100 títulos a menos do que no ano anterior - faturaram US$ 11,3 bilhões. A soma representa uma perda de US$ 500 milhões, um número que (acrescentado-se ao avanço do serviço de streaming, especialmente com o sucesso da estreia da Disney + em novembro) acende o sinal de vermelho para uma indústria que vinha crescendo há seis anos. 
A temporada começou com um sucesso inesperado, para alívio dos executivos. Comprovando que Will Smith ainda tem força nas bilheterias, "Bad Boys para Sempre" arrecadou US$ 184 milhões em um mês.  Por sua vez, "Arlequina em Aves de Rapina", adaptação dos quadrinhos da DC Comics, fracassou com uma renda de US$ 64 milhões, não cobrindo nem o orçamento de produção, que gastou cerca de US$ 84 milhões.  
Contabilidades à parte, vamos à lista:

Turma da Mônica - Lições

Grande aposta da Marvel para estourar nas bilheterias em 2020. Scarlett Johansson dá vida a Natasha Romanoff, primeira heroína da editora presidida por Stan Lee. Pouco foi revelado da trama, o que é padrão para os filmes do estúdio. Florence Pugh ("Adoráveis Mulheres") será Yelena, descrita como uma "irmã" de Natasha. A produção também terá David Harbour ("Stranger Things") como Alexei Shostakov/Guardião Vermelho, conhecido como o "Capitão América russo".  Rachel Weisz ("A Favorita") interpreta Melina Vostokoff, a Dama de Ferro, possivelmente uma das vilãs. A estreia está marcada para 30 de abril.
Um dos filmes mais esperados do ano, a segunda aventura da super-heroína da DC Comics promete repetir o sucesso do filme de 2017, que rendeu cerca de US$ 800 milhões nas bilheterias. A trama da produção comandada por Patty Jenkins ainda não foi revelada. Sabe-se apenas que a aventura de Diana Prince, vivida por Gal Gadot, se passa na colorida década de 1980. Portanto, espere a Guerra Fria como força motriz das ações. Kristen Wiig fará a Mulher-Leopardo, uma das vilãs, e o retorno de Steve Trevor (Chris Pine) já está garantido. A trama estreia em 4 de junho.
A sinopse do filme, baseado nos quadrinhos criados por Jack Kirby, estabelece que a trama vai se passar após "Vingadores: Ultimato". No elenco, Richard Madden (Ikaris), Gemma Chan (Sersi), Kumail Nanjiani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Salma Hayak (Ajak), Lia McHugh (Spire), Don Lee (Gilgamesh), Barry Keoghan (Druig) e Angelina Jolie (Thena). Kit Harrington será Dane Whitman.  Brian Tyree Henry vai viver Phastos e promete protagonizar o primeiro beijo gay do universo Marvel nos cinemas. A direção está a cargo da competentíssima Chloé Zhao, premiada por "Domando o Destino", em 2017. A estreia de "Os Eternos" está agendada para 6 de novembro.
O primeiro filme, lançado em 2018, foi sucesso de público e de crítica. A direção do suspense continua com John Krasinski. A trama, que permanece envolta por mistérios,  vai mostrar a saga de Evelyn (Emily Blunt) e seus filhos, Regan (Millicent Simmonds) e Marcus (Noah Jupe), deixando a "segurança" de sua casa na busca de um novo lugar para viver. O longa-metragem estreia em 19 de março.
Aparentemente, o título não tem ligações com "Ghostbusters", lançado em 2016 e que fracassou junto à crítica e ao público.  No elenco, Paul Rudd e Finn Wolfhard  estão entre os caçadores de fantasmas do título. O projeto é escrito e dirigido por Jason Reitman - em uma homenagem ao pai, Ivan Reitman, que comandou os filmes da década de 1980. O novo longa conta com participações nostálgicas de Sigourney Weaver, Bill Murray e Dan Aykroyd. Chega ao Brasil em 20 de agosto.
Mais uma adaptação da Disney em live action para um de seus clássicos da animação. O estúdio vem apostando no filão e tem mais errado do que acertado, vide a recepção fria de projetos como "Dumbo" e "O Rei Leão", mesmo que o último tenha feito sucesso nas bilheterias. "Mulan" vem recebendo críticas dos fãs, que não concordaram com o visual da atriz Yifei Liu, que protagoniza a aventura. Estreia dia 26 de março.
Tom Cruise retorna ao papel que o transformou em astro 34 anos depois de "Ases Indomáveis" (1986). Só isso já basta para o filme chegar cercado de expectativas. No mundo das guerras tecnológicas, o experiente piloto à moda antiga Maverick (Cruise) enfrenta drones e prova que o fator humano ainda é fundamental para vencer um conflito armado. Estreia dia 25 de junho.  PS: será que o hino "Take My Breath Away", da banda Berlin, será tocado novamente nas cenas de ação?
O ótimo Cary Joji Fukunaga ("True Detective") assume o comando do novo "007", que promete ser o último protagonizado por Daniel Craig. Rami Malek, um ator de talento questionável que levou o Oscar por "Bohemian Rhapsody", interpreta o vilão russo Safin. O filme está sendo esperado sem muita ansiedade pelos fãs da série. A conferir em 9 de abril, quando chega aos cinemas.
Vin Diesel, Charlize Theron e Helen Mirren protagonizam a saga, que perdeu The Rock e Jason Statham para o longa-metragem derivado "Hobbs & Shaw". Como novidade,  a entrada de outro fortão de respeito, John Cena. O ex-lutador de MMA é adorado pelos americanos, especialmente  entre os jovens e as crianças.  Tem potencial para continuar sendo sucesso de bilheteria. Estreia dia 21 de maio.
Aposta certa para vencer o Oscar de Melhor Animação em 2021, "Soul" é dirigido por Pete Docter e Kemp Powers, responsáveis pelos sucessos de "Divertida Mente" (2015) e "Up - Altas Aventuras" (2009). A trama foca a vida de um músico que perdeu o amor pela arte. Após sofrer um acidente, acaba saindo de seu corpo, precisando ajudar um menino na mesma situação. A estreia está marcada para 25 de junho. Pela  prévia do trailer, preparem os lenços, pois lágrimas vão rolar.
Vai uma dica brasuca como bônus. O hit "Laços", lançado em 2019, impulsionou a continuação nos cinemas da saga criada por Mauricio de Sousa. Kevin Vechiatto, como Cebolinha, Laura Rauseo, como Magali, Gabriel Moreira, como Cascão, e Giulia Benitte, como Mônica, continuam no projeto. O filme, que adapta a graphic novel dos irmãos Vitor e Lu Cafaggi de mesmo nome, mostra a turma com problemas na escola após se esquecerem de fazer uma lição de casa. Chega às salas de exibição em 10 de dezembro.

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