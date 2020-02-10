Cine Fire:  a vitória histórica de 'Parasita' e o tapete vermelho

Misto de drama e comédia, o sul-coreano "Parasita" venceu o Oscar 2020 e fez história. É a primeira vez, em 92 anos de premiação, que um filme não falado em inglês leva para casa a estatueta de Melhor Filme da Academia de Hollywood. No último episódio desta temporada do Cine Fire, o apresentador Gustavo Cheluje conversa com os colunistas Rafael Braz e Pedro Permuy sobre tudo o que rolou na cerimônia do Oscar 2020. A vitória do filme de Bong Joon Ho foi uma surpresa ou algo que já vinha se desenhando?