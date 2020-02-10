Cine Fire:  a vitória histórica de 'Parasita' e o tapete vermelho

Misto de drama e comédia, o sul-coreano "Parasita" venceu o Oscar 2020 e fez história. É a primeira vez, em 92 anos de premiação, que um filme não falado em inglês leva para casa a estatueta de Melhor Filme da Academia de Hollywood. No último episódio desta temporada do Cine Fire, o apresentador Gustavo Cheluje conversa com os colunistas Rafael Braz e Pedro Permuy sobre tudo o que rolou na cerimônia do Oscar 2020. A vitória do filme de Bong Joon Ho foi uma surpresa ou algo que já vinha se desenhando?
Este capítulo final do programa também recebe Lorenzzo De Angeli, capixaba que já trabalhou no Oscar. Além dos vencedores, o papo também abre espaço para os looks das celebridades e as tendências exibidas no tapete vermelho, que trouxe muitos tons de rosa e a pegada sustentável dos vestidos reutilizados. Dê o play abaixo para ouvir ou clique aqui e escolha a sua plataforma preferida para escutar o podcast.