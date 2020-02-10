Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Podcast

Cine Fire:  a vitória histórica de 'Parasita' e o tapete vermelho

No episódio final do podcast, Gustavo Cheluje e os comentaristas Rafael Braz e Pedro Permuy falam sobre os favoritos na disputa e contam detalhes sobre a cerimônia, que terá até chocolate de ouro

Publicado em 10 de Fevereiro de 2020 às 19:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 fev 2020 às 19:27
Bong Joon Ho, diretor de "Parasita": filme venceu quatro estatuetas Crédito: Oscars/Divulgação
Misto de drama e comédia, o sul-coreano "Parasita" venceu o Oscar 2020 e fez história. É a primeira vez, em 92 anos de premiação, que um filme não falado em inglês leva para casa a estatueta de Melhor Filme da Academia de Hollywood. No último episódio desta temporada do Cine Fire, o apresentador Gustavo Cheluje conversa com os colunistas Rafael Braz e Pedro Permuy sobre tudo o que rolou na cerimônia do Oscar 2020. A vitória do filme de Bong Joon Ho foi uma surpresa ou algo que já vinha se desenhando? 
Este capítulo final do programa também recebe Lorenzzo De Angeli, capixaba que já trabalhou no Oscar. Além dos vencedores, o papo também abre espaço para os looks das celebridades e as tendências exibidas no tapete vermelho, que trouxe muitos tons de rosa e a pegada sustentável dos vestidos reutilizados. Dê o play abaixo para ouvir ou clique aqui e escolha a sua plataforma preferida para escutar o podcast.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
5 formas de limpar a mente e reduzir o estresse
Sede da Prefeitura de São Gabriel da Palha
Secretário municipal é exonerado por violência psicológica contra procuradora no ES
Renata Rivetti coordenou o estudo sobre a semana de 4 dias
Semana de 4 dias: resultados apontam aumento da produtividade

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados