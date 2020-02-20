Confira os filmes em cartaz no ES de 20 a 26 de fevereiro

"Dolittle" é protagonizado por Robert Downey Jr. Crédito: Divulgação

ESTREIA

DOLITTLE

(Dolittle, Estados Unidos, 102m) Comédia/ Família. Direção: Stephen Gaghan. Com Robert Downey Jr, Antonio Banderas, Michael Sheen

Sinopse: Depois de perder sua mulher, o excêntrico veterinário inglês Dolittle (Robert Downey Jr.) isola-se em sua mansão na companhia de animais exóticos, com os quais tem a habilidade de conversar. Quando a jovem rainha Vitória (Jessie Buckley) fica doente, ele embarca em uma aventura para uma ilha mística à procura de uma cura.

Cinemark Shopping Vila Velha, sala 1: 21h20 (3D) (quinta a quarta); 14h20, 16h40, 19h (dub) (3D) (quinta a quarta). Sala 2 (dub)(3D) (XD): 18h, 20h20 (quinta a quarta). Sala 3: 13h, 15h20 (dub)(quinta a quarta).

21h20 (3D) (quinta a quarta); 14h20, 16h40, 19h (dub) (3D) (quinta a quarta). (XD): 18h, 20h20 (quinta a quarta). 13h, 15h20 (dub)(quinta a quarta). Kinoplex Shopping Praia da Costa, sala 7 (dub): 14h30 (exceto quinta, quarta e sexta); 16h40, 18h50, 21h (quinta a quarta).

14h30 (exceto quinta, quarta e sexta); 16h40, 18h50, 21h (quinta a quarta). Cinemagic Shopping Norte Sul, sala 2 (dub)(3D): 13h, 15h, 17h05, 19h10, 21h15 (quinta a quarta).

13h, 15h, 17h05, 19h10, 21h15 (quinta a quarta). Cinépolis Shopping Moxuara, sala 2 (dub)(3D): 14h, 16h30, 18h50, 21h15 (quinta a quarta). Sala 5 (dub): 14h45, 17h (quinta a quarta).

14h, 16h30, 18h50, 21h15 (quinta a quarta). 14h45, 17h (quinta a quarta). Cinesercla Shopping Montserrat, sala 1 (dub): 15h19 (quinta a quarta).

15h19 (quinta a quarta). Cinesercla Shopping Montserrat, sala 1 (dub): 19h (quinta a quarta). Sala 4 (dub): 20h40 (quinta a quarta).

19h (quinta a quarta). 20h40 (quinta a quarta). Multiplex Araújo Shopping Mestre Álvaro, sala 3 (dub): 15h, 17h, 19h, 21h (quinta a quarta). Sala 6 (dub): 16h30 (quinta a quarta).

15h, 17h, 19h, 21h (quinta a quarta). 16h30 (quinta a quarta). Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dub)(3D): 17h10, 19h20, 21h30 (quinta a quarta); 15h10 (sábado a quarta).

17h10, 19h20, 21h30 (quinta a quarta); 15h10 (sábado a quarta). Cine Ritz Unimed (dub): 16h, 18h10, 10h10 (quinta a quarta).

MARIA E JOÃO: O CONTO DAS BRUXAS

(Gretel And Hansel, Estados Unidos, 87m) Terror/ Fantasia/ Suspense. Direção: Osgood Perkins. Com Sophia Lillis, Alice Krige, Samuel Leakey.

Sinopse: Inspirado no famoso conto coletado pelos Irmãos Grimm. Em um campo distante, Maria (Sophia Lillis) leva seu irmãozinho João (Sammy Leakey) a um bosque escuro, em uma busca desesperada por comida e trabalho. Quando eles encontram Holda (Alice Krige), uma misteriosa mulher que reside na floresta, os dois irmãos descobrem que nem todo conto de fadas termina bem.

Cinemark Shopping Vila Velha, sala 5: 22h10 (quinta a quarta); 15h50, 17h55, 20h (dub)(quinta a quarta).

22h10 (quinta a quarta); 15h50, 17h55, 20h (dub)(quinta a quarta). Cinemark Shopping Vitória, sala 2: 22h20 (quinta a quarta).

22h20 (quinta a quarta). Kinoplex Shopping Praia da Costa, sala 4: 13h20 (dub)(exceto quinta, quarta e sexta); 15h20, 17h20, 19h20 (dub)(quinta a quarta); 21h20 (quinta a quarta).

13h20 (dub)(exceto quinta, quarta e sexta); 15h20, 17h20, 19h20 (dub)(quinta a quarta); 21h20 (quinta a quarta). Cinemagic Shopping Norte Sul, sala 4: 14h, 15h50, 19h50 (dub)(quinta a quarta); 21h40 (quinta a quarta).

14h, 15h50, 19h50 (dub)(quinta a quarta); 21h40 (quinta a quarta). Cinesercla Shopping Montserrat, sala 1 (dub): 17h10, 20h50 (quinta a quarta). Sala 4 (dub): 18h50 (quinta a quarta).

17h10, 20h50 (quinta a quarta). Sala 4 (dub): 18h50 (quinta a quarta). Multiplex Araújo Shopping Mestre Álvaro, sala 1 (dub): 15h30, 17h30, 19h30, 21h30 (quinta a quarta).

15h30, 17h30, 19h30, 21h30 (quinta a quarta). Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub): 19h, 21h (exceto segunda).

19h, 21h (exceto segunda). Cine Ritz Unimed (dub): 17h, 19h (dub) (quinta a quarta); 20h50 (quinta a quarta).



O CHAMADO DA FLORESTA

(The call Of Wild, Estados Unidos, 100m) Aventura/ Drama/ Família. Direção: Chris Sanders. Com Harrison, Omar Sy, Dan Stevens.

Sinopse: Depois de anos vivendo como um cachorro de estimação na casa de uma família na Califórnia, Buck precisa entrar em contato com os seus instintos mais selvagens para conseguir sobreviver em um ambiente hostil como o Alaska. Com o tempo, seu lado feroz se desenvolve e ele se torna o grande líder de sua matilha. Baseado no livro homônimo de Jack London, lançado em 1903.

Cinemark Shopping Vila Velha, sala 6: 21h40 (quinta a quarta); 14h55, 17h10, 19h25 (dub)(quinta a quarta).

21h40 (quinta a quarta); 14h55, 17h10, 19h25 (dub)(quinta a quarta). Kinoplex Shopping Praia da Costa, sala 5: 14h20 (dub) (exceto quinta, quarta e sexta); 16h30, 18h40 (dub)(quinta a quarta), 20h50 (quinta a quarta).

14h20 (dub) (exceto quinta, quarta e sexta); 16h30, 18h40 (dub)(quinta a quarta), 20h50 (quinta a quarta). Cinemagic Shopping Norte Sul, sala 3 (dub): 13h10, 15h10, 17h10 (quinta a quarta).

13h10, 15h10, 17h10 (quinta a quarta). Cinesercla Shopping Montserrat, sala 5 (dub): 14h45, 16h45, 18h45 (quinta a quarta).

14h45, 16h45, 18h45 (quinta a quarta). Multiplex Araújo Shopping Mestre Álvaro, sala 2 (dub): 15h30, 17h30, 19h30 e 21h30 (quinta a quarta).

15h30, 17h30, 19h30 e 21h30 (quinta a quarta). Cine Ritz Perim Center (dub): 16h40 , 18h50 (quinta a quarta).



VIVER LÁ

(Vivir Allí No Es El Infierno Es El Fuego Del Desierto La Plenitud De La Vida Quedó Ahí Como Un Árbol, Chile e Brasil, 70m) Drama. Direção: Javiera Veliz Fajardo. Com Raúl López, Sara Morales, ramón vega.

Sinopse: Seria possível que o vento, os pássaros e o calor simplesmente desapareçam de um dia para o outro? Totoral é uma peculiar vila esquecida e intocada ao restante do mundo. O que para muitos poderia ser considerado uma maldição, para outros é uma dádiva.

Cine Metrópolis: 14h (segunda, quarta e sexta); 16h (terça e quinta).

RETABLO

(Retablo, Peru, Alemanha e Noruega, 101m) Drama. Direção: Álvaro Delgado-Aparicio. Com Junior Béjar Roca, Amiel Cayo, Magaly Solier.

Sinopse: Segundo Paucar (Junior Bejar) é um menino de 14 anos que admira o trabalho de seu pai, Noé (Amiel Cayo), um exímio construtor de retábulos, pequenas caixas que narram histórias religiosas ou eventos cotidianos. Mas quando um segredo de Noé vem à tona, Segundo enfrenta a dura realidade de uma sociedade extremamente conservadora.

Cine Metrópolis: 14h (terça e quinta); 16h (segunda, quarta e sexta).

AS INVISÍVEIS

(Les Invisibles, França, 102m) Comédia. Direção: Louis-Julien Petit. Com Audrey Lamy, Corinne Masiero, Noémie Lvovsky.

Sinopse: Após uma decisão da prefeitura, o abrigo feminino Envol é obrigado a fechar as portas. As assistentes sociais, então, fazem de tudo para conseguir reintegrar as mulheres à sociedade, incluindo crimes como falsificação, roubos e mentiras.

Cinejardins, sala 1: 19h20 (quinta a quarta).

EM CARTAZ

SONIC - O FILME

(Sonic the Hedgehog, Estados Unidos e Japão, 99m) Aventura/ Família. Direção: Jeff Fowler. Com Jim Carrey, James Marsden, Tika Sumpter

Sinopse: Sonic, o porco-espinho azul mais famoso do mundo, se junta aos seus amigos para derrotar o terrível Doutor Eggman, um cientista louco que planeja dominar o mundo, e o Doutor Robotnik, responsável por aprisionar animais inocentes em robôs.

Cinemark Shopping Vila Velha, sala 1 (dub): 12h05 (sábado a terça). Sala 2 (dub)(XD): 13h30, 15h45 (quinta a quarta). Sala 3 (dub): 18h05, 20h25 (quinta a quarta). Sala 4 (dub): 14h (quinta a quarta).

12h05 (sábado a terça). 13h30, 15h45 (quinta a quarta). 18h05, 20h25 (quinta a quarta). Sala 4 (dub): 14h (quinta a quarta). Cinemark Shopping Vitória, sala 2 (dub): 13h10, 15h30, 17h50 (quinta a quarta).

13h10, 15h30, 17h50 (quinta a quarta). Kinoplex Shopping Praia da Costa, sala 1 (dub): 14h (exceto quinta, sexta e quarta); 16h10, 18h20, 20h30 (quinta a quarta).

14h (exceto quinta, sexta e quarta); 16h10, 18h20, 20h30 (quinta a quarta). Cinemagic Shopping Norte Sul, sala 1 (dub): 13h30, 15h30, 17h30, 19h30 (quinta a quarta).

13h30, 15h30, 17h30, 19h30 (quinta a quarta). Cinépolis Shopping Moxuara, sala 1 (dub): 15h15, 17h30 (quinta a quarta). Sala 3 (dub): 14h30, 16h50, 19h15, 21h30 (quinta a quarta).

15h15, 17h30 (quinta a quarta). 14h30, 16h50, 19h15, 21h30 (quinta a quarta). Cinesercla Shopping Montserrat, sala 2 (dub): 14h30, 16h30, 18h30, 20h30 (quinta a quarta).

14h30, 16h30, 18h30, 20h30 (quinta a quarta). Multiplex Araújo Shopping Mestre Álvaro, sala 3 (dub): 15h, 17h, 19h, 21h (quinta a quarta). Sala 4 (dub): 15h, 17h, 19h, 21h (quinta a quarta). Sala 5 (dub): 14h30 (quinta a quarta).

15h, 17h, 19h, 21h (quinta a quarta). 15h, 17h, 19h, 21h (quinta a quarta). 14h30 (quinta a quarta). Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub): 17h15, 19h15 (quinta a quarta); 15h15 (sábado a quarta).

17h15, 19h15 (quinta a quarta); 15h15 (sábado a quarta). Cine Ritz Conceição, sala 3 (dub): 19h (exceto segunda); 17h, 19h (sábado e domingo).

19h (exceto segunda); 17h, 19h (sábado e domingo). Cine Ritz Perim Center (dub): 16h10, 18h20 (quinta a quarta).

O GRITO

(The Grudge, Estados Unidos, 94 m)Terror Direção: Nicolas Pesce. Com Andrea Riseborough, Demian Bichir, John Cho

Sinopse: Em uma casa, uma maldição nasce após uma pessoa morrer em um momento de terrível terror e tristeza. Voraz, a entidade maligna não perdoa ninguém, fazendo vítima atrás de vítima e passando a maldição adiante. Segundo remake do clássico do terror japonês "Ju-On" (2005).

Cinemark Shopping Vila Velha, sala 7: 22h (quinta a quarta).

22h (quinta a quarta). Cinépolis Shopping Moxuara, sala 5 (dub): 19h30 9quinta a quarta).

19h30 9quinta a quarta). Cinesercla Shopping Montserrat, sala 4 (dub): 14h45 (quinta a quarta).

14h45 (quinta a quarta). Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub): 21h15 (exceto segunda).

21h15 (exceto segunda). Cine Ritz Unimed (dub): 21h (quinta a quarta).



JUDY - MUITO ALÉM DO ARCO-ÍRIS

(Judy, Inglaterra, 119m) Biografia/Drama Direção: Rupert Goold. Com Renée Zellweger, Jessie Buckley, Finn Wittrock

Sinopse: Inverno de 1968. Com a carreira em baixa, Judy Garland (Renée Zellweger, que venceu o Oscar de Melhor Atriz pelo papel) aceita estrelar uma turnê em Londres, por mais que tal trabalho a mantenha afastada dos filhos menores. Ao chegar ela enfrenta a solidão e os conhecidos problemas com álcool e remédios, compensando o que deu errado em sua vida pessoal com a dedicação no palco.

Cinejardins, sala 2: 16h55 (quinta a quarta).



O PREÇO DA VERDADE

(Dark water, Estados Unidos, 127m) Biografia/ Drama. Direção: Todd Haynes. Com Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins

Sinopse: Robert Bilott (Mark Ruffalo) é um advogado de defesa corporativo que ganhou prestígio trabalhando em casos de grandes empresas de químicos. Quando fazendeiros chamam sua atenção para mortes que podem estar ligadas a lixo tóxico de uma grande corporação, ele embarca em uma luta pela verdade, em um processo judicial que dura anos e põe em risco sua carreira e sua família.

Cinejardins, sala 2: 21h15 (quinta a quarta).

JOJO RABBIT

(Jojo Rabbit, Estados Unidos, 108m) Guerra/Comédia Dramática. Direção: Taika Waititi. Com Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie, Scarlett Johansson

Sinopse: Vencedor do Oscar de Melhor Roteiro Adaptado, o filme se passa na Alemanha, durante a Segunda Guerra Mundial. Jojo (Roman Griffin Davis) é um menino de 10 anos, que tem Adolf Hitler (Taika Waititi) como amigo imaginário. Seu maior sonho é participar da Juventude Hitlerista. Um dia, Jojo descobre que sua mãe (Scarlett Johansson) está escondendo uma judia (Thomasin McKenzie) no sótão de casa. Depois de várias tentativas frustradas para expulsá-la, o jovem rebelde começa a desenvolver empatia pela nova hóspede.

Kinoplex Shopping Praia da Costa, sala 6: 21h10 (quinta a quarta).

21h10 (quinta a quarta). Cinejardins, sala 2: 14h45, 19h15 (quinta a quarta).

AVES DE RAPINA

(Birds Of Prey , Estados Unidos, 109m) Aventura/Ação Direção: Cathy Yan. Com Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell

Sinopse: Arlequina (Margot Robbie), Canário Negro (Jurnee Smollett), Caçadora (Mary Elizabeth Winstead), Cassandra Cain e a policial Renée Montoya (Rosie Perez) formam um grupo inusitado de heroínas. Quando um perigoso criminoso começa a causar destruição em Gotham, as cinco mulheres precisam se unir para defender a cidade.

Cinemark Shopping Vila Velha, sala 4: 21h30 (quinta a quarta); 16h25, 18h55 (dub)(quinta a quarta).

21h30 (quinta a quarta); 16h25, 18h55 (dub)(quinta a quarta). Cinemark Shopping Vitória, sala 1: 15h50, 18h15, 20h40 (quinta, terça e quarta); 17h, 19h25, 21h50 (sexta, sábado, domingo e segunda); 12h10 (dub)(quinta, terça e quarta); 14h35 (dub)(sexta).

15h50, 18h15, 20h40 (quinta, terça e quarta); 17h, 19h25, 21h50 (sexta, sábado, domingo e segunda); 12h10 (dub)(quinta, terça e quarta); 14h35 (dub)(sexta). Kinoplex Shopping Praia da Costa, sala 6 (dub): 19h (quinta a quarta).

19h (quinta a quarta). Cinemagic Shopping Norte Sul, sala 1: 21h40 (quinta a quarta). Sala 4 (dub): 17h40 (quinta a quarta).

21h40 (quinta a quarta). 17h40 (quinta a quarta). Cinépolis Shopping Moxuara, sala 1 (dub): 19h50, 22h15 (quinta a quarta). Sala 5 (dub): 21h45 (quinta a quarta).

19h50, 22h15 (quinta a quarta). 21h45 (quinta a quarta). Cinesercla Shopping Montserrat, sala 3 (dub): 18h55, 21h (quinta a quarta).

18h55, 21h (quinta a quarta). Multiplex Araújo Shopping Mestre Álvaro, sala 5 (dub): 19h, 21h15 (quinta a quarta).

19h, 21h15 (quinta a quarta). Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dub): 21h15 (quinta a quarta).

21h15 (quinta a quarta). Cine Ritz Conceição, sala 3 (dub): 21h (exceto segunda).

21h (exceto segunda). Cine Ritz Perim Center (dub): 20h40 (quinta a quarta).



20h40 (quinta a quarta). Cine Ritz Unimed (dub): 18h45 (quinta a quarta).



BAD BOYS PARA SEMPRE

(Bad Boys For Life, Estados Unidos, 124m) Ação/Comédia. Direção: Adil El Arbi e Bilall Fallah. Com Will Smith, Martin Lawrence, Vanessa Hudgens

Sinopse: Terceiro episódio das histórias dos policiais Burnett (Martin Lawrence) e Lowrey (Will Smith), que devem encontrar e prender os mais perigosos traficantes de drogas da cidade.

&amp;lt;/iProgframe&amp;gt; &amp;lt;/div&amp;gt;&amp;lt;div class="nd-element-textable block-03lduwyp80ib ND_PAGE_TEXT" order-render="0.067"&amp;gt; &amp;lt;div class="imp-paragraph"&amp;gt; &amp;lt;ul&amp;gt;&amp;lt;li&amp;gt;&amp;lt;b&amp;gt;Cinemark Shopping Vila Velha, sala 7 (dub):&amp;lt;/b&amp;gt; 14h10 (sexta a quarta).&amp;amp;nbsp; &amp;lt;/li&amp;gt;&amp;lt;li&amp;gt;&amp;lt;b&amp;gt;Cinesercla Shopping Montserrat, sala 5 (dub): &amp;lt;/b&amp;gt;20h45 (quinta a quarta).&amp;amp;nbsp; &amp;lt;/li&amp;gt;&amp;lt;li&amp;gt;&amp;lt;b&amp;gt;Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub): &amp;lt;/b&amp;gt;19h (exceto segunda). &amp;lt;/li&amp;gt;&amp;lt;li&amp;gt;&amp;lt;b&amp;gt;Cine Ritz Perim Center (dub): &amp;lt;/b&amp;gt;21h (quinta a quarta).&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;/li&amp;gt;&amp;lt;/ul&amp;gt; &amp;lt;/div&amp;gt; &amp;lt;/div&amp;gt;&amp;lt;div class="nd-element-textable block-0qjpc7irfuyp ND_PAGE_TEXT" order-render="0.068"&amp;gt; &amp;lt;div class="imp-paragraph"&amp;gt; &amp;lt;b&amp;gt;1917&amp;lt;/b&amp;gt; &amp;lt;/div&amp;gt; &amp;lt;/div&amp;gt;&amp;lt;div class="nd-element-textable block-0pgcaxj83r2 ND_PAGE_TEXT" order-render="0.069"&amp;gt; &amp;lt;div class="imp-paragraph"&amp;gt; &amp;lt;i&amp;gt;(1917, Reino Unido/Estados Unidos, 119m) Drama/Histórico/Guerra. Direção: Sam Mendes. Com: George MacKay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong.&amp;lt;/i&amp;gt; &amp;lt;/div&amp;gt; &amp;lt;/div&amp;gt;&amp;lt;div class="nd-element-textable block-0452woowu14r ND_PAGE_TEXT" order-render="0.07"&amp;gt; &amp;lt;div class="imp-paragraph"&amp;gt; &amp;lt;b&amp;gt;Sinopse: &amp;lt;/b&amp;gt;Vencedor de dois prêmios Oscas (Efeitos Visuais e Mixagem de Som), o filme conta a história dos cabos Schofield (George MacKay) e Blake (Dean-Charles Chapman), jovens soldados britânicos durante a Primeira Guerra Mundial. Quando eles são encarregados de uma missão aparentemente impossível, os dois precisam atravessar território inimigo, lutando contra o tempo, para entregar uma mensagem que pode salvar seus colegas de batalhão. &amp;lt;/div&amp;gt; &amp;lt;/div&amp;gt;&amp;lt;div class="nd-element-html block-0l47q5seo0rr ND_PAGE_HTML imp-embed" order-render="0.071"&amp;gt; &amp;lt;iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/dglqGGyWbVo" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen&amp;gt;

Kinoplex Shopping Praia da Costa, sala 2: 16h20, 21h30 (quinta a quarta).

16h20, 21h30 (quinta a quarta). Cinemagic Shopping Norte Sul, sala 3: 21h40 (quinta a quarta).

21h40 (quinta a quarta). Cine Ritz Unimed (dub): 16h20 (quinta a quarta).

JUMANJI: PRÓXIMA FASE

(Jumanji : The Next Level, Estados Unidos, 164m) Aventura/Comédia. Direção: Jake Kasdan. Com Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart.

Sinopse:Tentado a revisitar o mundo de Jumanji, Spencer (Alex Wolff) decide consertar o jogo de videogame que permite que os jogadores sejam transportados ao local. Logo o quarteto formado por Smolder Bravestone (Dwayne Johnson), Moose Finbar (Kevin Hart), Shelly Oberon (Jack Black) e Ruby Roundhouse (Karen Gillan) ressurge, agora comandado por outras pessoas: os avôs de Spencer e Fridge (Danny DeVito e Danny Glover) assumem as personas de Bravestone e Finbar, enquanto o próprio Fridge (Ser'Darius Blain) agora está sob a pele de Oberon.

Cinemark Shopping Vila Velha, sala 5 (dub): 13h10 (quinta a quarta). Sala 6: 12h15 (dub)(sábado a terça). Sala 7: 16h50 (dub)(quinta a quarta).

13h10 (quinta a quarta). 12h15 (dub)(sábado a terça). 16h50 (dub)(quinta a quarta). Cinemark Shopping Vitória, sala 1 (dub): 13h (quinta, terça e quarta).

13h (quinta, terça e quarta). Kinoplex Shopping Praia da Costa, sala 6 (dub): 16h20 (quinta a quarta).

16h20 (quinta a quarta). Cine Ritz Perim Center (dub): 18h10 (quinta a quarta).



18h10 (quinta a quarta). Cine Ritz Unimed (dub): 16h (quinta a quarta).



ADORÁVEIS MULHERES

(Little Women , Estados Unidos, 134m) Romance/Drama. Direção: Greta Gerwig. Com Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence

Sinopse: Vencedor do Oscar de Melhor Fugurino. As irmãs Jo (Saoirse Ronan), Beth (Eliza Scanlen), Meg (Emma Watson) e Amy (Florence Pugh) amadurecem na virada da adolescência para a vida adulta enquanto os Estados Unidos atravessam a Guerra Civil. Com personalidades completamente diferentes, elas enfrentam os desafios de crescer unidas pelo amor que nutrem umas pelas outras.

Cinejardins, sala 1: 14h40 (quinta a quarta).

MINHA MÃE É UMA PEÇA 3

(Minha mãe é uma peça 3, Brasil, 103m) Comédia. Direção: Susana Garcia. Com Paulo Gustavo, Rodrigo Pandolfo, Mariana Xavier.

Sinopse: Dona Hermínia (Paulo Gustavo) vai ter que se redescobrir e se reinventar porque seus filhos estão formando novas famílias. Essa supermãe vai ter que segurar a emoção para lidar com um novo cenário de vida: Marcelina (Mariana Xavier) está grávida e Juliano (Rodrigo Pandolfo) vai casar. Dona Hermínia está mais ansiosa do que nunca! Para completar as confusões, Carlos Alberto (Herson Capri), seu ex-marido, que esteve sempre por perto, agora resolve se mudar para o apartamento ao lado.

Cinemark Shopping Vila Velha, sala 7: 19h30 (quinta a quarta). Sala 8: 14h05, 16h35 (quinta a quarta).

19h30 (quinta a quarta). 14h05, 16h35 (quinta a quarta). Kinoplex Shopping Praia da Costa, sala 6: 14h (exceto quinta, sexta e quarta).

14h (exceto quinta, sexta e quarta). Cinesercla Shopping Montserrat, sala 4: 16h45 (quinta a quarta).

16h45 (quinta a quarta). Cine Ritz Perim Center (dub): 20h30 (quinta a quarta).

20h30 (quinta a quarta). Cine Ritz Unimed (dub): 20h40 (quinta a quarta).

FROZEN 2

(Frozen II, Estados Unidos, 104m) Animação. Direção: Jennifer Lee, Chris Buck. Com Kristen Bell, Idina Menzel, Josh Gad.

Sinopse: De volta à infância de Elsa e Anna, as duas garotas descobrem uma história do pai, quando ainda era príncipe de Arendelle. Ele conta às meninas a história de uma visita à floresta dos elementos, onde um acontecimento inesperado teria provocado a separação dos habitantes da cidade com os quatro elementos fundamentais: ar, fogo, terra e água. Esta revelação ajudará Elsa a compreender a origem de seus poderes.

Cine Ritz Perim Center (dub): 16h (quinta a quarta).

16h (quinta a quarta). Cine Ritz Unimed (dub): 18h30 (quinta a quarta).



PARASITA

(Gisaengchung, Coréia Do Sul, 2019, 132m). Suspense. Direção: Joon-ho Bong. Com Kang-Ho Song, Woo-sik Choi, Park So-Dam.

Sinopse: Grande vencedor do Oscar, com quatro estatuetas (Melhor Filme, Direção, Roteiro Original e Melhor Filme Internacional). Na trama, toda a família de Ki-taek está desempregada, vivendo num porão sujo e apertado. Uma obra do acaso faz com que o filho adolescente da família comece a dar aulas de inglês à garota de uma família rica. Fascinados com a vida luxuosa destas pessoas, pai, mãe, filho e filha bolam um plano para se infiltrarem também na família burguesa, um a um. No entanto, os segredos e mentiras necessários à ascensão social custarão caro a todos.