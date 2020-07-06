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Netflix divulga trailer de 'Barraca do Beijo 2', e fãs se frustram com possível traição

Filme chega à plataforma de streaming em 24 de julho

Publicado em 06 de Julho de 2020 às 17:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jul 2020 às 17:40
Imagem de divulgação do filme 'A Barraca do Beijo 2', da Netflix
Imagem de divulgação do filme 'A Barraca do Beijo 2', da Netflix Crédito: Netflix/Divulgação
Sucesso entre os jovens desde que foi lançado, em 2018, o filme "A Barraca do Beijo" ganhará sua continuação no próximo dia 24 de julho. Nesta segunda-feira (6), a poucos dias do lançamento, a Netflix divulgou o primeiro trailer do novo longa, e acabou gerando reações adversas nas redes sociais.
Muitos espectadores se frustraram com o fato do vídeo insinuar uma possível traição por parte do galã Noah (Jacob Elordi), após o jovem entrar em uma universidade. O trailer, de cerca de três minutos, mostra o casal principal se divertindo no verão, até que Noah viaja para estudar em Harvard, enquanto Ellen (Joey King) enfrenta o último ano de colégio.

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O novo filme ainda insere um novo garoto no elenco principal, Marco (Taylor Zakhar Perez), que também poderá se envolver com Ellen -e que, em determinado momento da trama, ficará cara a cara com Noah.
Por fim, o trailer mostra a protagonista em dúvida sobre qual universidade escolher, e cedendo aos pedidos de Noah de se aplicar para a universidade de Harvard também.

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