'Barraca do Beijo 2' e final de 'As Telefonistas' chegam à Netflix em julho

Primeira série espanhola da Netflix, "As Telefonistas" mostra como quatro jovens se juntam para lutar por liberdade e por independência na década de 1920

Em julho, a Netflix recebe em seu catálogo novos filmes, séries, e continuações de produções próprias. Dentre as principais novidades está "Cursed", nova série original da Netflix, que faz uma releitura da lenda medieval do Rei Arthur com a jovem Nimue (Katherine Langford, de "13 Reasons Why").

Além da série, a plataforma estreia um novo programa de viagens estrelado pelo ator Zac Efron; bem como a parte 2 da temporada final de "As Telefonistas", a 3ª temporada de "Good Girls" e a 2ª temporada de "The Umbrella Academy". Dentre os filmes, chega o aguardado "A Barraca do Beijo - 2" e "Homem-Aranha: De Volta ao Lar". Confira abaixo todas as estreias: