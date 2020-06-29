'Barraca do Beijo 2' e final de 'As Telefonistas' chegam à Netflix em julho

Em julho, a Netflix recebe em seu catálogo novos filmes, séries, e continuações de produções próprias. Dentre as principais novidades está "Cursed", nova série original da Netflix, que faz uma releitura da lenda medieval do Rei Arthur com a jovem Nimue (Katherine Langford, de "13 Reasons Why").
Além da série, a plataforma estreia um novo programa de viagens estrelado pelo ator Zac Efron; bem como a parte 2 da temporada final de "As Telefonistas", a 3ª temporada de "Good Girls" e a 2ª temporada de "The Umbrella Academy". Dentre os filmes, chega o aguardado "A Barraca do Beijo - 2" e "Homem-Aranha: De Volta ao Lar". Confira abaixo todas as estreias:
1 DE JULHO
- SNIPER AMERICANO
- O atirador de elite Chris Kyle (Bradley Cooper) vira uma lenda protegendo as vidas de seus companheiros no Iraque, mas sua vida familiar começa a se deteriorar.
- MISTÉRIOS SEM SOLUÇÃO
- Esta série clássica volta com mais desaparecimentos, mortes inexplicáveis e eventos paranormais. A chave de todos os mistérios pode estar nas mãos dos espectadores.
- SENNA: O BRASILEIRO. O HERÓI. O CAMPEÃO
- Este documentário mostra a história de Ayrton Senna, um dos maiores pilotos de Fórmula 1 da história e um herói brasileiro.
2 DE JULHO
- WARRIOR NUN
- Uma jovem órfã acorda no necrotério com superpoderes e descobre que é a portadora do Halo, escolhida por uma seita secreta de freiras caçadoras de demônios. Série baseada nos quadrinhos Ben Dunn.
3 DE JULHO
- UMA MENTE CANINA
- O pequeno gênio Oliver descobre um jeito de ouvir os pensamentos de seu cachorro e conta com a ajuda dele para manter sua família unida.
- O CLUBE DAS BABÁS
- Esta série adaptada dos livros de Ann M. Martin conta a história do grupo de amigas que criou uma empresa de babás em versão contemporânea.
8 DE JULHO
- LIGUE DJÁ: O LENDÁRIO WALTER MERCADO
- Conheça a história do astrólogo Walter Mercado, que fez sucesso com seu estilo extravagante, chegando a atrair 120 milhões de espectadores no auge da fama. Ligue djá!
9 DE JULHO
- 2020 - JAPÃO SUBMERSO
- Uma série de terremotos atinge o Japão e obriga uma família a lutar para sobreviver em meio ao caos.
10 DE JULHO
- CURTA ESSA COM ZAC EFRON
- Neste programa de viagens, o ator Zac Efron percorre o mundo com o especialista em bem-estar Darin Olien em busca de formas saudáveis e sustentáveis de viver.
- O CRUSH PERFEITO
- O reality show acompanha seis solteiros em busca de um novo amor em São Paulo. Cada um deles vai a cinco encontros às escuras e conhece pessoas com perfis completamente diferentes. Se um dos crushes for realmente perfeito, pode rolar o segundo date em algum lugar icônico da cidade.
- THE OLD GUARD
- Quatro guerreiros eternos protegem a humanidade em segredo há séculos, mas são perseguidos justamente quando descobrem uma nova imortal. O filme é baseado na história em quadrinhos de mesmo nome e estrelado por Charlize Theron.
- OI NINJA: TEMPORADA 3
- Nesta terceira temporada, os ninjas aventureiros aprendem novos katas, conhecem o primo de Wesley e visitam a cidade natal de Baa-chan: Osaka, no Japão.
- AS ÉPICAS AVENTURAS DO CAPITÃO CUECA NO ESPAÇO
- Os amigos Jorge e Haroldo, seus colegas de turma e o malvado diretor da escola são recrutados para uma missão misteriosa no espaço.
14 DE JULHO
- DROGAS - OFERTA E DEMANDA
- Um ex-analista da CIA investiga seis drogas ilícitas e mostra como elas levam as pessoas a comportamentos arriscados e fatais.
15 DE JULHO
- DESEJO SOMBRIO
- Basta um fim de semana longe de casa para deixar o casamento de Alma em perigo. Paixão e uma tragédia a levam a questionar tudo sobre as pessoas mais próximas.
- TOP GUN - ASES INDOMÁVEIS
- Tom Cruise interpreta Maverick, que se esforça para equilibrar sua vida, suas responsabilidades e um caso de amor enquanto compete na escola de pilotos da Marinha.
16 DE JULHO
- ENCONTRO FATAL
- Uma noite no bar com um amigo leva uma advogada a se envolver em um perigoso jogo de gato e rato que coloca em risco as pessoas que ela ama.
- HOMEM-ARANHA: DE VOLTA AO LAR
- Peter Parker está tentando voltar à sua rotina de estudante, mas a chegada do vilão Abutre põe o herói à prova.
17 DE JULHO
- CURSED - A LENDA DO LAGO
- Nesta releitura da famosa lenda medieval do Rei Arthur, a jovem Nimue lidera uma missão cheia de mistérios para encontrar Merlin e entregar a ele uma espada ancestral. Baseada no livro homônimo de Frank Miller e Thomas Wheeler, criadores e produtores-executivos da série.
- BOCA A BOCA
- Em uma cidade pecuarista no interior do Brasil, adolescentes entram em pânico quando são ameaçados por uma infecção transmitida pelo beijo. Em uma trama contemporânea e obscura, a série retrata os desejos de uma juventude conectada em uma realidade física repleta de medo e desconfiança. Criada por Esmir Filho, com Denise Fraga no elenco.
21 DE JULHO
- STREET FOOD: AMÉRICA LATINA
- Conheça a vibrante cena gastronômica de cidades como Oaxaca, Salvador e Buenos Aires nesta série documental que viaja por seis países da América Latina, inclusive o Brasil.
22 DE JULHO
- NOVA YORK CONTRA A MÁFIA: MINISSÉRIE
- Esta série documental mostra como os agentes federais derrubaram os cinco impérios da máfia de Nova York, que estavam no auge da força nos anos 1980.
24 DE JULHO
- A BARRACA DO BEIJO 2
- Na continuação de A Barraca do Beijo, Elle concilia o ensino médio, um relacionamento à distância, a busca pela faculdade ideal e uma nova amizade que pode mudar tudo.
- É O BICHO!
- Uma família recebe um circo abandonado como herança, além de uma caixa de biscoitos mágicos: quem come um se transforma em um animal de verdade.
30 DE JULHO
- TRANSFORMERS: WAR FOR CYBERTRON TRILOGY
- Nessa história sobre a origem dos Transformers, os Autobots e Decepticons lutam pelo controle do AllSpark em seu planeta agonizante.
PRODUÇÕES SEM DATA CONFIRMADA, COM LANÇAMENTO EM JULHO
- AS TELEFONISTAS: TEMPORADA FINAL - PARTE 2
- GOOD GIRLS: TEMPORADA 3
- THE UMBRELLA ACADEMY: TEMPORADA 2
- LISTA NEGRA: TEMPORADA 7
- BRAD PITT EM DOIS TEMPOS
- O HOMEM QUE MUDOU O JOGO
- LENDAS DA PAIXÃO
- FINALMENTE... SIM!
- CASAMENTO À INDIANA