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Televisão

'Barraca do Beijo 2' e final de 'As Telefonistas' chegam à Netflix em julho

Plataforma de streaming traz continuações e novidades para público

Publicado em 29 de Junho de 2020 às 16:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jun 2020 às 16:01
Primeira série espanhola da Netflix,
Primeira série espanhola da Netflix, "As Telefonistas" mostra como quatro jovens se juntam para lutar por liberdade e por independência na década de 1920 Crédito: Manuel Fernandez-Valdes/Netflix/Divulgação
Em julho, a Netflix recebe em seu catálogo novos filmes, séries, e continuações de produções próprias. Dentre as principais novidades está "Cursed", nova série original da Netflix, que faz uma releitura da lenda medieval do Rei Arthur com a jovem Nimue (Katherine Langford, de "13 Reasons Why").
Além da série, a plataforma estreia um novo programa de viagens estrelado pelo ator Zac Efron; bem como a parte 2 da temporada final de "As Telefonistas", a 3ª temporada de "Good Girls" e a 2ª temporada de "The Umbrella Academy". Dentre os filmes, chega o aguardado "A Barraca do Beijo - 2" e "Homem-Aranha: De Volta ao Lar". Confira abaixo todas as estreias:

1 DE JULHO

  • SNIPER AMERICANO
  • O atirador de elite Chris Kyle (Bradley Cooper) vira uma lenda protegendo as vidas de seus companheiros no Iraque, mas sua vida familiar começa a se deteriorar.
  • MISTÉRIOS SEM SOLUÇÃO
  • Esta série clássica volta com mais desaparecimentos, mortes inexplicáveis e eventos paranormais. A chave de todos os mistérios pode estar nas mãos dos espectadores.
  • SENNA: O BRASILEIRO. O HERÓI. O CAMPEÃO
  • Este documentário mostra a história de Ayrton Senna, um dos maiores pilotos de Fórmula 1 da história e um herói brasileiro.

2 DE JULHO

  • WARRIOR NUN
  • Uma jovem órfã acorda no necrotério com superpoderes e descobre que é a portadora do Halo, escolhida por uma seita secreta de freiras caçadoras de demônios. Série baseada nos quadrinhos Ben Dunn.

3 DE JULHO

  • UMA MENTE CANINA
  • O pequeno gênio Oliver descobre um jeito de ouvir os pensamentos de seu cachorro e conta com a ajuda dele para manter sua família unida.
  • O CLUBE DAS BABÁS
  • Esta série adaptada dos livros de Ann M. Martin conta a história do grupo de amigas que criou uma empresa de babás em versão contemporânea.

8 DE JULHO

  • LIGUE DJÁ: O LENDÁRIO WALTER MERCADO
  • Conheça a história do astrólogo Walter Mercado, que fez sucesso com seu estilo extravagante, chegando a atrair 120 milhões de espectadores no auge da fama. Ligue djá!

9 DE JULHO

  • 2020 - JAPÃO SUBMERSO
  • Uma série de terremotos atinge o Japão e obriga uma família a lutar para sobreviver em meio ao caos.

10 DE JULHO

  • CURTA ESSA COM ZAC EFRON
  • Neste programa de viagens, o ator Zac Efron percorre o mundo com o especialista em bem-estar Darin Olien em busca de formas saudáveis e sustentáveis de viver.
  • O CRUSH PERFEITO
  • O reality show acompanha seis solteiros em busca de um novo amor em São Paulo. Cada um deles vai a cinco encontros às escuras e conhece pessoas com perfis completamente diferentes. Se um dos crushes for realmente perfeito, pode rolar o segundo date em algum lugar icônico da cidade.
  • THE OLD GUARD
  • Quatro guerreiros eternos protegem a humanidade em segredo há séculos, mas são perseguidos justamente quando descobrem uma nova imortal. O filme é baseado na história em quadrinhos de mesmo nome e estrelado por Charlize Theron.
  • OI NINJA: TEMPORADA 3
  • Nesta terceira temporada, os ninjas aventureiros aprendem novos katas, conhecem o primo de Wesley e visitam a cidade natal de Baa-chan: Osaka, no Japão.
  • AS ÉPICAS AVENTURAS DO CAPITÃO CUECA NO ESPAÇO
  • Os amigos Jorge e Haroldo, seus colegas de turma e o malvado diretor da escola são recrutados para uma missão misteriosa no espaço.

14 DE JULHO

  • DROGAS - OFERTA E DEMANDA
  • Um ex-analista da CIA investiga seis drogas ilícitas e mostra como elas levam as pessoas a comportamentos arriscados e fatais.

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15 DE JULHO

  • DESEJO SOMBRIO
  • Basta um fim de semana longe de casa para deixar o casamento de Alma em perigo. Paixão e uma tragédia a levam a questionar tudo sobre as pessoas mais próximas.
  • TOP GUN - ASES INDOMÁVEIS
  • Tom Cruise interpreta Maverick, que se esforça para equilibrar sua vida, suas responsabilidades e um caso de amor enquanto compete na escola de pilotos da Marinha.

16 DE JULHO

  • ENCONTRO FATAL
  • Uma noite no bar com um amigo leva uma advogada a se envolver em um perigoso jogo de gato e rato que coloca em risco as pessoas que ela ama.
  • HOMEM-ARANHA: DE VOLTA AO LAR
  • Peter Parker está tentando voltar à sua rotina de estudante, mas a chegada do vilão Abutre põe o herói à prova.

17 DE JULHO

  • CURSED - A LENDA DO LAGO
  • Nesta releitura da famosa lenda medieval do Rei Arthur, a jovem Nimue lidera uma missão cheia de mistérios para encontrar Merlin e entregar a ele uma espada ancestral. Baseada no livro homônimo de Frank Miller e Thomas Wheeler, criadores e produtores-executivos da série.
  • BOCA A BOCA
  • Em uma cidade pecuarista no interior do Brasil, adolescentes entram em pânico quando são ameaçados por uma infecção transmitida pelo beijo. Em uma trama contemporânea e obscura, a série retrata os desejos de uma juventude conectada em uma realidade física repleta de medo e desconfiança. Criada por Esmir Filho, com Denise Fraga no elenco.

21 DE JULHO

  • STREET FOOD: AMÉRICA LATINA
  • Conheça a vibrante cena gastronômica de cidades como Oaxaca, Salvador e Buenos Aires nesta série documental que viaja por seis países da América Latina, inclusive o Brasil.

22 DE JULHO

  • NOVA YORK CONTRA A MÁFIA: MINISSÉRIE
  • Esta série documental mostra como os agentes federais derrubaram os cinco impérios da máfia de Nova York, que estavam no auge da força nos anos 1980.

24 DE JULHO

  • A BARRACA DO BEIJO 2
  • Na continuação de A Barraca do Beijo, Elle concilia o ensino médio, um relacionamento à distância, a busca pela faculdade ideal e uma nova amizade que pode mudar tudo.
  • É O BICHO!
  • Uma família recebe um circo abandonado como herança, além de uma caixa de biscoitos mágicos: quem come um se transforma em um animal de verdade.

30 DE JULHO

  • TRANSFORMERS: WAR FOR CYBERTRON TRILOGY
  • Nessa história sobre a origem dos Transformers, os Autobots e Decepticons lutam pelo controle do AllSpark em seu planeta agonizante.

PRODUÇÕES SEM DATA CONFIRMADA, COM LANÇAMENTO EM JULHO 

  • AS TELEFONISTAS: TEMPORADA FINAL - PARTE 2
  • GOOD GIRLS: TEMPORADA 3
  • THE UMBRELLA ACADEMY: TEMPORADA 2
  • LISTA NEGRA: TEMPORADA 7
  • BRAD PITT EM DOIS TEMPOS
  • O HOMEM QUE MUDOU O JOGO
  • LENDAS DA PAIXÃO
  • FINALMENTE... SIM!
  • CASAMENTO À INDIANA

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