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'Lúcifer' tem confirmada sexta e última temporada na Netflix

Para quem quer conhecer a série ou para os que estão com saudade e querem rever algum episódio, todas as temporadas estão disponíveis na Netflix
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jun 2020 às 08:14

Publicado em 24 de Junho de 2020 às 08:14

Cena de
Cena de "Lúcifer", série da Netflix Crédito: John P. Fleenor/Netflix
Depois de muitos pedidos dos fãs da série Lúcifer, a Netflix divulgou a data de estreia da quinta temporada da atração. Em um post no Twitter, ficamos sabendo que os novos episódios chegarão ao catálogo da empresa no dia 21 de agosto. E tem mais. A operadora de streaming confirmou na terça-feira, 23, que vem aí a sexta e última temporada. Uma grande notícia, principalmente para uma série que quase foi cancelada de vez.
Como é de hábito, a postagem na rede social veio acompanhada por cenas quentes, com Tom Ellis na pele do terrível e charmoso diabo. "Olá, fãs de Lúcifer. Vi que vocês estão quietos hoje, aconteceu alguma coisa? Ah sim, a temporada 5 chega dia 21 de agosto! (melhor ir revendo tudo lá no meu site pra se preparar)", dizia o texto na rede social.
E, para quem quer conhecer a série ou para os que estão com saudade e querem rever algum episódio, todas temporadas anteriores estão disponíveis no catálogo da Netflix, que adquiriu os direitos da produção logo após ser dispensada pelos produtores originais. É a história do diabo que, cansado de comandar o inferno, decide abandonar o posto e passa a viver na Terra. Lúcifer Morningstar é dono de uma casa noturna em Los Angeles. Após um crime, ele começa a trabalhar para a polícia.

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