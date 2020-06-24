'Lúcifer' tem confirmada sexta e última temporada na Netflix

Como é de hábito, a postagem na rede social veio acompanhada por cenas quentes, com Tom Ellis na pele do terrível e charmoso diabo. "Olá, fãs de Lúcifer. Vi que vocês estão quietos hoje, aconteceu alguma coisa? Ah sim, a temporada 5 chega dia 21 de agosto! (melhor ir revendo tudo lá no meu site pra se preparar)", dizia o texto na rede social.

E, para quem quer conhecer a série ou para os que estão com saudade e querem rever algum episódio, todas temporadas anteriores estão disponíveis no catálogo da Netflix, que adquiriu os direitos da produção logo após ser dispensada pelos produtores originais. É a história do diabo que, cansado de comandar o inferno, decide abandonar o posto e passa a viver na Terra. Lúcifer Morningstar é dono de uma casa noturna em Los Angeles. Após um crime, ele começa a trabalhar para a polícia.