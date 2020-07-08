Julia Roberts e Maísa, na segunda semana do cine drive-in de Vitória

Hugh Grant e Julia Robertas encantam na comédia romântica "Um Lugar Chamado Notting Hill". Crédito: Universal/Divulgação

Sucesso de público na primeira semana de atividades (todas as sessões tiveram, ao menos, 80% de sua lotação possível, que é cerca de 100 veículos), o cine drive-in localizado no estacionamento da faculdade Estácio de Sá, em Jardim Camburi (Vitória), divulgou sua nova programação.

A aposta continua sendo a mesma: opções familiares e grandes astros de Hollywood para atrair a atenção de uma plateia ávida por diversão. A pedidos, a comédia inglesa "Paddington 2" continuará na lista de exibições, nos dias 11 e 12, sábado e domingo, com sessões às 16h40 e 16h20, respectivamente.

A estreia mais esperada é "Um Lugar Chamado Notting Hill" (1999), deliciosa comédia romântica inglesa dirigida com "tempero" por Roger Michell. Na trama, a vida de Will (Hugh Grant), um pacato dono de livraria, muda quando recebe a visita de uma cliente inesperada: a estrela de cinema Anna Scott (Julia Roberts). Agora, ele terá um choque de realidade, pois precisará lidar com pressão de estar se envolvendo romanticamente com uma celebridade mundial.

Tudo funciona como uma afinada sinfonia na produção: o charme de Hugh Grant, sua química com Julia Roberts e as inspiradoras (e atrapalhadas) cenas românticas. Julia, inclusive, está em ótima atuação, em um filme que confirmou o seu retorno ao estrelato, especialmente após o sucesso de "O Casamento do Meu Melhor Amigo" (1997) .

Julia acaba por satirizar (mesmo que de forma romântica) uma persona que ela sempre representou em Hollywood: uma estrela que tenta fugir de sua condição e levar uma vida como pessoa comum. "Um Lugar Chamado Notting Hill" levou três indicações ao Globo de Ouro: Melhor Filme de Comédia ou Musical e Melhor Ator e Atriz de Comédia e Musical, para Hugh Grant e Julia Roberts.

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Maísa Silva encabeça o elenco de "Ela Disse, Ele Disse". Crédito: Imagem Filmes/Divulgação

De olho no público adolescente, o brasileiro "Ela Disse, Ele Disse", que também está estreando, tem o trunfo de trazer Maísa Silva como protagonista. A história conta os dilemas de Rosa (Duda Matte) e Léo (Marcus Bessa), dois adolescentes de 14 anos que acabaram de entrar em uma nova escola, onde precisam lidar com a difícil tarefa de fazer novos amigos. Enquanto Léo logo demonstra interesse em futebol, Rosa enfrenta problemas com Júlia (Maísa), a garota mais popular do colégio.

Ainda chegam ao cine drive-in, os filmes de aventura "Missão Impossível: Efeito Fallout" (2018), uma das mais elogiadas atuações de Tom Cruise no papel do agente Ethan Hunt, e o drama gospel "Entrevista com Deus" (2018), que passou batido durante sua estreia nos cinemas, mas fez bastante sucesso no serviço de streaming.

PROGRAMAÇÃO - CINE DRIVE-IN

Sessão das 19 horas - dias 09, 10, 11, 14 e 15 de julho.

Filme: "Ela Disse, Ele Disse" - Romance/Comédia/Nacional.



Sessão das 21 horas - Dias 09, 10 e 11 de julho

Filme: "Missão Impossível: Efeito Fallout" - Ação/Aventura.



Sessão das 21 horas - Dias 14 e 15 de julho

Filme: "Um Lugar Chamado Notting Hill" - Romance/Comédia.





Programação de Domingo (horários diferenciados):

16h20 - "Paddington 2"

18h40 - "Ela Disse, Ele Disse"

20h30 - "Entrevista com Deus" (sessão única)





Local: Estacionamento da Faculdade Estácio de Sá, Jardim Camburi  Vitória





Ingressos: vendas 100% online, sem existência de pontos de venda físico para evitar filas. Por meio do site https://diretaticket.com.br/





Valor: R$ 50 por carro

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