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Cinema

'Coringa' torna-se o 1º filme para maiores a ultrapassar US$ 1 bilhão

Longa protagonizado por Joaquin Phoenix, com classificação 17 anos nos EUA, atingiu a marca neste fim de semana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2019 às 20:19

Publicado em 18 de Novembro de 2019 às 20:19

Joaquin Phoenix como Coringa Crédito: Divulgação
Neste fim de semana, "Coringa" alcançou a marca de US$ 1 bilhão (cerca de R$ 4,2 bilhões) na bilheteria mundial. É o primeiro filme não recomendado para menores de 17 anos - a segunda classificação mais restrita nos Estados Unidos - a atingir tal marca.
Dentro desta mesma classificação, ficam logo atrás os filmes "Deadpool 2" (2018), com US$ 785 milhões (cerca de R$ 3 bilhões), e "Deadpool" (2016), com US$ 783 milhões, ambos protagonizados por Ryan Reynolds. 
A adaptação de Todd Phillips do famoso vilão das histórias em quadrinhos também é a primeira produção que não da Disney ou da Marvel a alcançar a marca de US$ 1 bilhão em 2019.

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Com orçamento de US$ 62.5 milhões (cerca de R$ 262 milhões), valor considerado tímido comparado ao de outros filmes de super-heróis, "Coringa" é ainda um dos longas mais rentáveis dentro deste universo. 
Vencedor do Leão de Ouro no prestigiado Festival de Veneza, o filme traz  Arthur Fleck (Joaquin Phoenix), um aspirante a comediante que sobrevive fazendo bicos como palhaço de aluguel numa Gotham City decadente entre o fim dos anos 1970 e começo dos 1980. No Brasil, "Coringa" recebeu classificação indicativa de 16 anos.

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