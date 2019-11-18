'Coringa' torna-se o 1º filme para maiores a ultrapassar US$ 1 bilhão

Joaquin Phoenix como Coringa Crédito: Divulgação

Neste fim de semana, "Coringa" alcançou a marca de US$ 1 bilhão (cerca de R$ 4,2 bilhões) na bilheteria mundial. É o primeiro filme não recomendado para menores de 17 anos - a segunda classificação mais restrita nos Estados Unidos - a atingir tal marca.

Dentro desta mesma classificação, ficam logo atrás os filmes "Deadpool 2" (2018), com US$ 785 milhões (cerca de R$ 3 bilhões), e "Deadpool" (2016), com US$ 783 milhões, ambos protagonizados por Ryan Reynolds.

A adaptação de Todd Phillips do famoso vilão das histórias em quadrinhos também é a primeira produção que não da Disney ou da Marvel a alcançar a marca de US$ 1 bilhão em 2019.

Com orçamento de US$ 62.5 milhões (cerca de R$ 262 milhões), valor considerado tímido comparado ao de outros filmes de super-heróis, "Coringa" é ainda um dos longas mais rentáveis dentro deste universo.