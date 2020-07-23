Confira os filmes em cartaz nos cinemas drive-in do ES de 23 a 26 de julho

CINE DRIVE VITÓRIA
- Local: Estacionamento do SV, ao lado do Cinemark, perto do acesso E. Acesso pela Rua Marília de Rezende Scarton Coutinho (Rua lateral do Shopping Vitória, embaixo da 3ª Ponte)
- Ingressos: Vendas online no site da Superticket. O estacionamento será gratuito para o cliente Cine Drive, que terá acesso ao evento por um portão de entrada e saída independentes
- Valor: R$60,00 por veículo
- PROJETO GEMINI
- (Gemini Man, EUA e China, 117m) Ação/ Ficção Científica. Direção: Ang Lee. Com Will Smith, Mary Elizabeth Winstead, Clive Owen. Dublado
- Sinopse: Henry Brogan (Will Smith) é o melhor assassino profissional do mundo, com uma taxa de sucesso maior do que de qualquer outro, mas, quando decide se aposentar, acaba se tornando um alvo da Agência de Inteligência de Defesa dos Estados Unidos, para quem trabalhava anteriormente. Enquanto luta para se manter vivo, ele se depara com um clone de si mesmo e descobre que as ações do governo americano são para esconder um grande segredo, que só Brogan, com toda sua experiência, é capaz de desmascarar.
- Quando: 20h (quinta-feira).
- O EXTERMINADOR DO FUTURO 5: GÊNESIS
- (Terminator Genisys, EUA, 126m) Ação/Ficção Científica. Direção: Alan Taylor. Com Arnold Schwarzenegger, Jason Clarke, Emilia Clarke. Dublado
- Sinopse: Em 2029, a resistência humana contra as máquinas é comandada por John Connor (Jason Clarke). Ao saber que a Skynet enviou um exterminador ao passado com o objetivo de matar sua mãe, Sarah Connor (Emilia Clarke), antes de seu nascimento, John envia o sargento Kyle Reese (Jai Courtney) de volta ao ano de 1984, na intenção de garantir a segurança dela. Entretanto, ao chegar Reese é surpreendido pelo fato de que Sarah tem como protetor outro exterminador T-800 (Arnold Schwarzenegger), enviado para protegê-la quando ainda era criança.
- Quando: 19h (sexta-feira).
- A ÚLTIMA RESSACA DO ANO
- (Office Christmas Party, EUA, 106m) Comédia. Direção: Will Speck, Josh Gordon. Com Jennifer Aniston, Jason Bateman, Olivia Munn. Dublado
- Sinopse: Com a morte recente do pai, os irmãos Clay (T.J. Miller) e Carol Vanston (Jennifer Aniston) disputam o controle da empresa de tecnologia criada pelo pai. Sentindo-se ameaçado pela irmã, Clay, que é o CEO da empresa, planeja uma festa de Natal que vai garantir o futuro da firma, até que a festa foge do seu controle.
- Quando: 19h (sábado).
- MADAGASCAR 3
- (Madagascar 3: Europe's Most Wanted, EUA, 93m) Animação/Comédia/Aventura. Direção: Eric Darnell, Tom McGrath, Conrad Vernon. Com Alexandre Moreno, Felipe Grinnan, Ricardo Juarez. Dublado
- Sinopse: Os amigos Alex (Ben Stiller), Marty (Chris Rock), Melman (David Schwimmer), Gloria (Jada Pinkett Smith), rei Julien (Sacha Baron Cohen) e os pinguins deixam o continente africano rumo à Europa. Eles vão parar em Mônaco, onde passam a ser perseguidos por uma obcecada agente de controle animal (Frances McDormand). Em plena fuga, o grupo encontra abrigo em um circo em crise. Logo eles passam a ajudá-lo, iniciando um processo de revitalização que poderá levá-los a uma turnê nos Estados Unidos e, consequentemente, de volta para casa.
- Quando: 18h (domingo).
CINE DRIVE-IN JARDIM CAMBURI
- Local: Estacionamento da Faculdade Estácio de Sá, Jardim Camburi Vitória
- Ingressos: vendas 100% online, sem existência de pontos de venda físico para evitar filas. Por meio do site https://diretaticket.com.br/
- Valor: R$ 50 por carro
- MARIA E JOÃO: O CONTO DAS BRUXAS
- (Gretel And Hansel, EUA, Canadá, Irlanda e África do Sul, 147m) Terror/Fantasia/Suspense. Direção:: Osgood Perkins. Com: Sophia Lillis, Alice Krige, Samuel Leakey. Dublado
- Sinopse: Em Maria e João: O Conto das Bruxas, há muito tempo, em um campo distante, Maria (Sophia Lillis) leva seu irmãozinho João (Sammy Leakey) a um bosque escuro, em uma busca desesperada por comida e trabalho. Quando eles encontram Holda (Alice Krige), uma misteriosa mulher que reside na floresta, os dois irmãos descobrem que nem todo conto de fadas termina bem.
- Quando: 18h50 (quinta-feira).
- BRINQUEDO ASSASSINO (REMAKE)
- (Child's Play, EUA, 90m) Terror. Direção: Lars Klevberg. Com Aubrey Plaza, Gabriel Bateman, Brian Tyree Henry. Dublado
- Sinopse: Andy (Gabriel Bateman) e sua mãe se mudam para uma nova cidade em busca de um recomeço. Preocupada com o desinteresse do filho em fazer novos amigos, Karen (Aubrey Plaza) decide dar a ele de presente de aniversário um boneco tecnológico que, além de ser o companheiro ideal para crianças e propor diversas atividades lúdicas, executa funções da casa sob comandos de voz. Os problemas começam a surgir quando o boneco Chuck se torna extremamente possessivo em relação a Andy e está disposto a fazer qualquer coisa para afastar o garoto das pessoas que o amam.
- Quando: 21h20 (quinta-feira).
- STAR TREK: SEM FRONTEIRAS
- (Star Trek Beyond, EUA, 147m) Ficção Científica/Ação/Aventura. Direção: Justin Lin. Com Chris Pine, Zachary Quinto, Simon Pegg. Dublado
- Sinopse: Desta vez, Kirk (Chris Pine), Spock (Zachary Quinto) e a tripulação da Enterprise encontram-se no terceiro ano da missão de exploração do espaço prevista para durar cinco anos. Eles recebem um pedido de socorro que acaba os ligando ao maléfico vilão Krall (Idris Elba), um insurgente anti-Frota Estelar interessado em um objeto de posse do líder da nave. A Enterprise é atacada, e eles acabam em um planeta desconhecido, onde o grupo acaba sendo dividido em duplas.
- Quando: 18h50 (sexta-feira); 21h30 (sábado).
- FÚRIA EM ALTO MAR
- (Hunter Killer, EUA, 122m) Ação/Suspense. Direção: Donovan Marsh. Com Gerard Butler, Gary Oldman, Common. Dublado
- Sinopse: Dono de métodos próprios nada convencionais, o Comandante Joe Glass (Gerard Butler) é o responsável por liderar uma delicada missão pelas perigosas águas do Mar de Barents à bordo do submarino USS Arkansas. O objetivo da tarefa é monitorar a atividade militar russa na região após outro submarino americano desaparecer naqueles mares. Enquanto isso, a situação política na região se acirra ao ponto de Glass ter de tomar decisões cruciais para impedir que se deflagre um conflito de escala continental entre as duas potências.
- Quando: 21h20 (sexta-feira); 18h50 (sábado).
- KUBO E AS CORDAS MÁGICAS
- (Kubo And The Two Strings, EUA, 101m) Animação. Direção: Travis Knight. Com Charlize Theron, Art Parkinson, Ralph Fiennes. Dublado
- Sinopse: Kubo vive uma normal e tranquila vida em uma pequena vila no Japão com sua mãe. Até que um espírito vingativo do passado muda completamente sua vida, ao fazer com que todos os tipos de deuses e monstros o persigam. Agora, para sobreviver, Kubo terá de encontrar uma armadura mágica que foi usada pelo seu falecido pai, um lendário guerreiro samurai.
- Quando: 16h20 (sábado)
- MADAGASCAR 3
- (Madagascar 3: Europe's Most Wanted, EUA, 93m) Animação/Comédia/Aventura. Direção: Eric Darnell, Tom McGrath, Conrad Vernon. Com Alexandre Moreno, Felipe Grinnan, Ricardo Juarez. Dublado
- Sinopse: Os amigos Alex (Ben Stiller), Marty (Chris Rock), Melman (David Schwimmer), Gloria (Jada Pinkett Smith), rei Julien (Sacha Baron Cohen) e os pinguins deixam o continente africano rumo à Europa. Eles vão parar em Mônaco, onde passam a ser perseguidos por uma obcecada agente de controle animal (Frances McDormand). Em plena fuga, o grupo encontra abrigo em um circo em crise. Logo eles passam a ajudá-lo, iniciando um processo de revitalização que poderá levá-los a uma turnê nos Estados Unidos e, consequentemente, de volta para casa.
- Quando: 16h20 (domingo).
- BUGIGANGUE NO ESPAÇO
- (Bugigangue no Espaço, Brasil, 90m) Animação. Direção: Alê McHaddo. Com Danilo Gentili, Maisa Silva, Guilherme Briggs. Dublado
- Sinopse: Gustavinho, Fefa e os demais integrantes do clube BugiGangue estão preocupados com os trabalhos da escola, mas nem imaginam que em um ponto distante da galáxia o vilão Gana Golber tomou o poder da Confederação dos Planetas, ameaçando a paz do universo. Expulsos da confederação, sete Invas, alienígenas atrapalhados e ingênuos, conseguem escapar ao cerco de Gana, mas na fuga sua nave é danificada e cai na Terra. Logo os Invas fazem amizade com as crianças do clube, consertam a nave e embarcam juntos numa aventura intergaláctica para restaurar a paz do universo.
- Quando: 18h (domingo)
CINE DRIVE-IN VILA VELHA
- Local: estacionamento do Shopping Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 2.418 - Divino Espírito Santo, Vila Velha
- Ingressos: À venda nos sites do evento e da plataforma LeBillet
- Valor: R$ 80 (setor premium - primeiras fileiras) e R$ 60 (setor standard - a partir da quinta fileira) por veículo.
- Para mais informações sobre o o Drive-in acesse a matéria completa.
- PETS: A VIDA SECRETA DOS BICHOS
- (The Secret Life Of Pets, EUA, 187m) Animação/ Comédia. Direção: Yarrow Cheney, Chris Renaud. Com Danton Mello, Tiago Abravanel, Luis Miranda. Dublado
- Sinopse: Max é um cachorro que mora em um apartamento de Manhattan. Quando sua querida dona traz para casa um novo cão chamado Duke, Max não gosta nada, já que seus privilégios parecem ter acabado. Mas logo eles vão ter que pôr as divergências de lado quando um incidente coloca os dois na mira da carrocinha. Enquanto tentam fugir, os animais da vizinhança se reúnem para o resgate e uma gangue de bichos que moram nos esgotos se mete no caminho da dupla.
- Quando: 17h (sexta-feira)
- A GAROTA DINAMARQUESA
- (The Danish Girl, EUA, Reino Unido e Alemanha, 119m) Drama/ Biografia. Direção: Tom Hooper. Com Eddie Redmayne, Alicia Vikander, Ben Whishaw. Dublado
- Sinopse: Cinebiografia de Lili Elbe (Eddie Redmayne), que nasceu Einar Mogens Wegener e foi a primeira pessoa a se submeter a uma cirurgia de mudança de gênero. Em foco o relacionamento amoroso do pintor dinamarquês com Gerda (Alicia Vikander) e sua descoberta como mulher.
- Quando: 20h (sexta-feira)
- O CHAMADO 3
- (Rings, EUA, 102m) Terror. Direção: F. Javier Gutiérrez. Com Matilda Lutz, Alex Roe, Vincent D'Onofrio. Dublado
- Sinopse: Julia (Matilda Anna Ingrid Lutz) fica preocupada quando seu namorado, Holt (Alex Roe), começa a explorar a lenda urbana sobre um vídeo misterioso. Lenda esta que diz que quem assiste morre depois de sete dias. Ela se sacrifica para salvar seu namorado e acaba fazendo uma descoberta terrível: há um "filme dentro do filme" que ninguém nunca viu antes.
- Quando: 23h (sexta-feira)
- COMO TREINAR O SEU DRAGÃO
- (How To Train Your Dragon, EUA, 93m) Animação/Aventura/Família. Direção: Chris Sanders, Dean DeBlois. Com Jay Baruchel, Gerard Butler, America Ferrera. Dublado
- Sinopse: Na ilha de Berk, os vikings dedicam a vida a combater e matar dragões. Soluço (Jay Baruchel), filho do chefe Stoico (Gerard Butler), não é diferente. Ele sonha em matar um dragão e provar seu valor ao pai, apesar da descrença geral. Um dia, por acaso, ele acerta um dragão que jamais foi visto, chamado Fúria da Noite. Ao procurá-lo, no dia seguinte, Soluço não consegue matá-lo e acaba soltando-o. Só que ele perdeu parte da cauda e, com isso, não consegue mais voar. Soluço passa a trabalhar em um artefato que possa substituir a parte perdida e, aos poucos, se aproxima do dragão. Só que, paralelamente, Stoico autoriza que o filho participe do treino para dragões, cuja prova final é justamente matar um dos animais.
- Quando: 17h (sábado)
- MISSÃO: IMPOSSÍVEL- NAÇÃO SECRETA
- (Mission: Impossible- Rogue Nation, EUA, 132m) Ação/Espionagem. Direção: Christopher McQuarrie. Com Tom Cruise, Jeremy Renner, Simon Pegg. Dublado
- Sinopse: Em Missão Impossível - Nação Secreta, Ethan Hunt (Tom Cruise) descobre que o famoso Sindicato é real, e está tentando destruir o IMF. Mas como combater uma nação secreta, tão treinada e equipada quanto eles mesmos? O agente especial tem que contar com toda a ajuda disponível, incluindo de pessoas não muito confiáveis.
- Quando: 20h (sábado)
- PROTEGENDO O INIMIGO
- (Safe House, EUA e África do Sul, 116m) Ação/Suspense. Direção: Daniel Espinosa. Com Denzel Washington, Ryan Reynolds, Vera Farmiga. Dublado
- Sinopse: Tobin Frost (Denzel Washington) é um ex-agente da CIA procurado pela agência como traidor da pátria. Ele está na Cidade do Cabo, na África do Sul, onde tenta negociar um importante dispositivo eletrônico. Caçado pelas ruas da cidade, ele decide se entregar no consulado americano para escapar da perseguição. Os agentes o levam para um abrigo da CIA, onde Frost é torturado para revelar o que sabe. Entretanto, logo o local é invadido pelo grupo que deseja matar Frost. Sua única chance é Matt Weston (Ryan Reynolds), o oficial responsável pelo abrigo, que precisa proteger seu hóspede a todo custo.
- Quando: 23h (sábado)
- SING- QUEM CANTA SEUS MALES ESPANTA
- (SING, EUA, 108m) Animação/Comédia Musical/Família. Direção: Garth Jennings. Com Mariana Ximenes, Wanessa Camargo, Fiuk. Dublado
- Sinopse: Um empolgado coala chamado Buster decide criar uma competição de canto para aumentar os rendimentos de seu antigo teatro. A disputa movimenta o mundo animal e promove a revelação de diversos talentos da cidade, todos de olho nos 15 minutos de fama e US$ 100 mil dólares de prêmio.
- Quando: 17h (domingo)
- O PACIENTE INGLÊS
- (The English Patient, EUA, 160m) Drama. Direção: Anthony Minghella. Com Ralph Fiennes, Juliette Binoche, Willem Dafoe. Dublado
- Sinopse: No final da Segunda Guerra Mundial, um desconhecido (Ralph Fiennes) que teve queimaduras generalizadas quando seu avião foi abatido e é conhecido apenas como o paciente inglês acaba recebendo os cuidados de uma enfermeira canadense (Juliette Binoche). Gradativamente ele começa a narrar o grande envolvimento que teve com a mulher (Kristin Scott Thomas) do seu melhor amigo (Colin Firth) e de como este amor foi fortemente correspondido. Mas da mesma forma que determinadas lembranças lhe surgem na mente, outros detalhes parecem não vir a lembrança, como se ele quisesse que tais fatos continuassem enterrados e esquecidos. O longa ganhou 9 estatuetas do Oscar em 1997.
- Quando: 20h (domingo)
DRIVE-IN PARQUE BOTÂNICO VALE
- Nos dias 24, 25 e 26 de julho.
- Entrada gratuita validada por meio de inscrições limitadas no site do local.
- Logas: A Vida Secreta dos Bichos; Missão Impossível - Efeito Fallout; Bumblebee; Mamma Mia! La vamos nós de novo; Gato de Botas; e De repente uma Família.
- ENTRADAS ESGOTADAS