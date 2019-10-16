Home
>
Enem
>
Veja como consultar o local de prova do Enem

Veja como consultar o local de prova do Enem

Já está disponível no site do Inep o cartão de confirmação da inscrição, com o endereço do local de prova e número da sala

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 16 de outubro de 2019 às 13:31

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (Inep), liberou nesta quarta-feira (16), o acesso dos candidatos  aos locais das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro.

Recomendado para você

Batizada de Forno Grande, embarcação tem capacidade para 130 passageiros e vai ampliar a oferta de viagens entre as três estações em funcionamento

Sexto e maior barco do Aquaviário começa a operar em janeiro

Apesar da previsão, o meteorologista da Defesa Civil Estadual destacou que  pode haver mudanças no cenário, já que o cenário envolve um período mais distante

Nova frente fria deve chegar ao ES com chuva na virada do ano

Segundo a Sesp, o sistema contará com a tecnologia de Inteligência Artificial para receber, processar e dar encaminhamento a todos os tipos de denúncias

Disque-Denúncia passará a ter canal de atendimento via WhatsApp; veja número

De acordo com o Inep, para saber hora e local de prova, o candidato deve ter em mãos o Cadastro de Pessoa Física (CPF) e senha que foi gerada no momento da inscrição na página do participante.

Com os dados em mãos, os estudantes podem acessar o site do Inep para visualizar o cartão de confirmação da inscrição, que reúne  informações como horário e dia da prova, endereço completo da unidade onde a prova será realizada e o número da sala onde deve comparecer. 

Candidatos podem acessar informações sobre a prova em aplicativo do Enem Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Além do site do Inep, os endereços dos locais de prova podem ser consultados pelo aplicativo do Enem, disponível para download nas plataformas Apple Store e Google Play. 

Leia mais

Enem 2019: saiba como recuperar a senha e cadastrar um novo e-mail

Ouça podcast com dicas para o Enem

Ainda dá tempo: um guia do que estudar todo dia até o Enem

Quem esqueceu a senha gerada no momento da inscrição, consegue recuperá-la no próprio site do Inep. Basta acessar a página, em   https://enem.inep.gov.br, informar o CPF e clicar na opção Esqueci Minha Senha, que aparecerá no canto inferior direito.

CANDIDATOS ES

A prova do Enem é muito disputada. Em todo o país, há cerca de 5,1 milhões de inscritos para fazer a prova. No Espírito Santo são 102.276 candidatos realizarão o exame em 186 locais, espalhados por 38 municípios.

Como fazer uma nova senha Crédito: Site Inep

COMO CONFERIR O LOCAL DE PROVA:

  • Site

    Para acessar o cartão de confirmação da inscrição, que reúne informações como horário e dia da prova, endereço completo da unidade onde a prova será realizada e o número da sala onde deve comparecer, o candidato deve acessar o site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (Inep), em  https://enem.inep.gov.br.

  • Aplicativo

    Além do site do Inep, os endereços dos locais de prova podem ser consultados pelo aplicativo do Enem, disponível para download nas plataformas Apple Store e Google Play.

  • Desafio da Nanda

    Ao acessar o site, o candidato deve clicar em Página do Participante, na parte superior do site. Ele será redirecionado para uma página com o Desafio da Nanda, uma personagem digital, que testa os participantes para impedir o acesso de robôs.

  • Senha

    Na sequência será necessário informar o CPF e o personagem pedirá a senha. Caso tenha perdido, clique em perdi minha senha, no ícone que fica abaixo do campo. Se a senha informada estiver correta, o candidato conseguirá acessar o cartão de confirmação da inscrição, com informações sobre o local de prova.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais