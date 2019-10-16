Veja como consultar o local de prova do Enem

Publicado em 16 de outubro de 2019 às 13:31
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (Inep), liberou nesta quarta-feira (16), o acesso dos candidatos aos locais das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro.
De acordo com o Inep, para saber hora e local de prova, o candidato deve ter em mãos o Cadastro de Pessoa Física (CPF) e senha que foi gerada no momento da inscrição na página do participante.
Com os dados em mãos, os estudantes podem acessar o site do Inep para visualizar o cartão de confirmação da inscrição, que reúne informações como horário e dia da prova, endereço completo da unidade onde a prova será realizada e o número da sala onde deve comparecer.
Além do site do Inep, os endereços dos locais de prova podem ser consultados pelo aplicativo do Enem, disponível para download nas plataformas Apple Store e Google Play.
Quem esqueceu a senha gerada no momento da inscrição, consegue recuperá-la no próprio site do Inep. Basta acessar a página, em https://enem.inep.gov.br, informar o CPF e clicar na opção Esqueci Minha Senha, que aparecerá no canto inferior direito.
A prova do Enem é muito disputada. Em todo o país, há cerca de 5,1 milhões de inscritos para fazer a prova. No Espírito Santo são 102.276 candidatos realizarão o exame em 186 locais, espalhados por 38 municípios.
Site
Aplicativo
Desafio da Nanda
Ao acessar o site, o candidato deve clicar em Página do Participante, na parte superior do site. Ele será redirecionado para uma página com o Desafio da Nanda, uma personagem digital, que testa os participantes para impedir o acesso de robôs.
Senha
Na sequência será necessário informar o CPF e o personagem pedirá a senha. Caso tenha perdido, clique em perdi minha senha, no ícone que fica abaixo do campo. Se a senha informada estiver correta, o candidato conseguirá acessar o cartão de confirmação da inscrição, com informações sobre o local de prova.
