Prova disputada

Veja como consultar o local de prova do Enem

Já está disponível no site do Inep o cartão de confirmação da inscrição, com o endereço do local de prova e número da sala

Publicado em 16 de outubro de 2019 às 13:31

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (Inep), liberou nesta quarta-feira (16), o acesso dos candidatos aos locais das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro.

De acordo com o Inep, para saber hora e local de prova, o candidato deve ter em mãos o Cadastro de Pessoa Física (CPF) e senha que foi gerada no momento da inscrição na página do participante.

Com os dados em mãos, os estudantes podem acessar o site do Inep para visualizar o cartão de confirmação da inscrição, que reúne informações como horário e dia da prova, endereço completo da unidade onde a prova será realizada e o número da sala onde deve comparecer.

Candidatos podem acessar informações sobre a prova em aplicativo do Enem Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Além do site do Inep, os endereços dos locais de prova podem ser consultados pelo aplicativo do Enem, disponível para download nas plataformas Apple Store e Google Play.

Quem esqueceu a senha gerada no momento da inscrição, consegue recuperá-la no próprio site do Inep. Basta acessar a página, em https://enem.inep.gov.br, informar o CPF e clicar na opção Esqueci Minha Senha, que aparecerá no canto inferior direito.

CANDIDATOS ES

A prova do Enem é muito disputada. Em todo o país, há cerca de 5,1 milhões de inscritos para fazer a prova. No Espírito Santo são 102.276 candidatos realizarão o exame em 186 locais, espalhados por 38 municípios.

Como fazer uma nova senha Crédito: Site Inep

COMO CONFERIR O LOCAL DE PROVA:

Site Para acessar o cartão de confirmação da inscrição, que reúne informações como horário e dia da prova, endereço completo da unidade onde a prova será realizada e o número da sala onde deve comparecer, o candidato deve acessar o site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (Inep), em https://enem.inep.gov.br.

Aplicativo Além do site do Inep, os endereços dos locais de prova podem ser consultados pelo aplicativo do Enem, disponível para download nas plataformas Apple Store e Google Play.

Desafio da Nanda Ao acessar o site, o candidato deve clicar em Página do Participante, na parte superior do site. Ele será redirecionado para uma página com o Desafio da Nanda, uma personagem digital, que testa os participantes para impedir o acesso de robôs.

Senha Na sequência será necessário informar o CPF e o personagem pedirá a senha. Caso tenha perdido, clique em perdi minha senha, no ícone que fica abaixo do campo. Se a senha informada estiver correta, o candidato conseguirá acessar o cartão de confirmação da inscrição, com informações sobre o local de prova.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta