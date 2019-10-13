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Planejamento

Ainda dá tempo: um guia do que estudar todo dia até o Enem

Para ajudar o candidato a se organizar, professores dão dicas do que fazer nas últimas semanas antes da prova

Publicado em 13 de Outubro de 2019 às 18:05

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

13 out 2019 às 18:05
Exame ocorre nos próximos dia 3 e 10 de novembro Crédito: Arquivo
A poucos dias do Enem, pode até parecer que não há muito mais a se fazer em termos de preparação. Mas, com bom planejamento, é possível organizar melhor o tempo que falta e tirar proveito para revisões, exercícios e até uma folguinha.  Com a orientação de professores, A Gazeta preparou um guia do que praticar até a prova.
Diretora de Apoio aos Alunos do Darwin, Helô Mannato sugere que, até o próximo dia 25, os candidatos façam uma revisão geral de conteúdos, resolvendo questões de exames anteriores. Além de exercitar o assunto,  é uma maneira de acostumar o corpo a ficar muito tempo sentado, como será necessário nos dias 3 e 10 de novembro.  Na primeira prova serão 5h30 e, na segunda, mais 5 horas. 

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Já na semana que antecede a primeira prova, Helô recomenda que a dedicação seja para as disciplinas das áreas que serão cobradas no dia 3: Linguagens, Redação e Ciências Humanas. Encerrada essa etapa, a semana seguinte deve ser voltada para Matemática e Ciências da Natureza. 
O coordenador da 3ª série do ensino médio do Salesiano, professor Marcelo Krüger, ressalta que o momento não é de se voltar a conteúdos desde o seu início. 
"Quando buscamos olhar o que falta estudar, a tendência é focar no que não se sabe, e aí parece que não sabemos nada. O grande recurso de agora é fazer as provas que já foram aplicadas nos diferentes exames "
Marcelo Krüger - Coordenador do Salesiano
James Scandian, diretor da 3ª série do ensino médio e do pré-vestibular do UP Centro Educacional, acrescenta que o interessante é dividir o horário de estudo em dois momentos: parte para os conteúdos que ainda está tendo aula, parte para revisar matérias passadas. "O interessante é direcionar um tempo maior para o conteúdo que tem mais dificuldade para pegar mais segurança. Também é importante dedicar um bom tempo às matérias relacionadas ao curso que pretende fazer porque têm mais peso na prova", orienta.
Outra sugestão, que é unanimidade entre os professores, é de alternar os estudos com momentos de descanso. "De hoje até o dia das provas, é fundamental ter horário regular de estudo, e horário regular de sono", conclui Scandian.

Peso da prova

Nesta e na próxima semana, os candidatos devem fazer uma revisão geral da parte teórica, por meio da resolução de questões de exames anteriores. Há professores que sugerem tentar resolver o problema, mas há os que consideram melhor já exercitar vendo a resposta correta. Assim, o estudo fica mais direcionado à compreensão daquele resultado. Cada estudante deve avaliar que metodologia é melhor para si.
Na semana que antecede as provas do dia 3 - Linguagens, Redação e Ciências Humanas - a revisão de conteúdo deve ser mais específica às disciplinas dessas áreas.  Também com resolução de exercícios. Depois dessa primeira etapa do Enem, o foco de estudos deve se voltar à Matemática e às matérias de Ciências da Natureza.
Mesmo se optar por revisão de teoria já de olho nas respostas corretas, não deixe de exercitar um pouco a resolução de questões. Tanto para estabelecer estratégias de tempo para o dia da prova - são 90 questões objetivas por dia mais a Redação no dia 3 - quanto para acostumar o corpo com a longa duração do exame.
De cinco a seis horas por dia é um bom período de tempo a que o candidato pode se dedicar fora da sala de aula. O mais importante é que não deve comprometer o horário de sono e descanso. Não é para estudar na madrugada porque as noites bem dormidas vão garantir mais disposição para o dia da prova.  É importante fazer intervalos durante o estudo. Sessões de cinema e séries também podem ajudar a relaxar ao mesmo tempo que contribuem para melhorar o repertório para a Redação.
Parte do tempo deve ser para estudar conteúdos que o candidato ainda está tendo aulas, parte para revisar matérias passadas. O percentual voltado a cada vai depender do perfil do estudante e das suas necessidades individuais.  É interessante que direcione um tempo maior aos conteúdos que apresente mais dificuldade ou que levou mais tempo para aprender a fim de ganhar segurança.
Para orientar o tempo de estudo, também deve-se levar em conta o curso superior a que está concorrendo porque as questões das matérias relacionadas vão ter peso maior na prova. Então, é importante dedicar mais horas de estudo às disciplinas específicas.

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