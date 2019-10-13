Ainda dá tempo: um guia do que estudar todo dia até o Enem

Peso da prova

Nesta e na próxima semana, os candidatos devem fazer uma revisão geral da parte teórica, por meio da resolução de questões de exames anteriores. Há professores que sugerem tentar resolver o problema, mas há os que consideram melhor já exercitar vendo a resposta correta. Assim, o estudo fica mais direcionado à compreensão daquele resultado. Cada estudante deve avaliar que metodologia é melhor para si.

Na semana que antecede as provas do dia 3 - Linguagens, Redação e Ciências Humanas - a revisão de conteúdo deve ser mais específica às disciplinas dessas áreas. Também com resolução de exercícios. Depois dessa primeira etapa do Enem, o foco de estudos deve se voltar à Matemática e às matérias de Ciências da Natureza.

Mesmo se optar por revisão de teoria já de olho nas respostas corretas, não deixe de exercitar um pouco a resolução de questões. Tanto para estabelecer estratégias de tempo para o dia da prova - são 90 questões objetivas por dia mais a Redação no dia 3 - quanto para acostumar o corpo com a longa duração do exame.

De cinco a seis horas por dia é um bom período de tempo a que o candidato pode se dedicar fora da sala de aula. O mais importante é que não deve comprometer o horário de sono e descanso. Não é para estudar na madrugada porque as noites bem dormidas vão garantir mais disposição para o dia da prova. É importante fazer intervalos durante o estudo. Sessões de cinema e séries também podem ajudar a relaxar ao mesmo tempo que contribuem para melhorar o repertório para a Redação.

Parte do tempo deve ser para estudar conteúdos que o candidato ainda está tendo aulas, parte para revisar matérias passadas. O percentual voltado a cada vai depender do perfil do estudante e das suas necessidades individuais. É interessante que direcione um tempo maior aos conteúdos que apresente mais dificuldade ou que levou mais tempo para aprender a fim de ganhar segurança.