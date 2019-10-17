Tempo, celular, caneta: veja o que pode te eliminar no exame do Enem

Prova de Redação: dicas para se dar bem na hora de produzir o texto no Enem Crédito: Arquivo

São meses se preparando com estudos, livros, debates. Aulas extras fazem parte da rotina de estudantes que esperam pela prova do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) . Junto com as provas têm também a escolha do futuro, qual profissão seguir e um mundo novo na faculdade. Mas é necessário atenção no dia da prova para não ser eliminado e atrasar esse sonho.

A reportagem de A Gazeta reuniu informações para auxiliar os candidatos, com base nas orientações publicadas no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), em conjunto com o Ministério da Educação (MEC). Atrasos, alarmes, sons de celular, caneta errada, tempo ultrapassado ou deixar a sala são alguns dos motivos que podem desclassificar os candidatos.

A começar pelo que é necessário para a realização da prova: documento original com foto. Sem a identificação, o candidato não pode entrar na sala de aula para a realização do exame. Mas e se perdeu o documento ou foi roubado? O estudante tem que apresentar um boletim de ocorrência de até 90 dias.

Outro material importante é a caneta esferográfica transparente de tinta preta. O uso de canetas coloridas não é aceitável. Além disso, uma dica é levar uma caneta extra, assim o candidato não corre o risco de ficar sem o material para preencher a prova.

O Inep alerta também sobre a hora em que os portões abrem e principalmente o momento em que eles fecham. Apenas um minuto de atraso é o suficiente para o candidato ser desclassificado. A abertura acontece às 12h e fecha às 13h, pelo horário de Brasília.

Para não ser surpreendido, o aluno pode fazer o percurso dias antes da prova para conhecer o local. Lembrando que no dia da prova pode acontecer contratempos, como trânsito engarrafado, então tente chegar mais cedo.

E por falar em tempo, o candidato precisa distribuir bem o quanto vai levar para responder cada questão. Lembrando que a prova do dia 3 de novembro terá 5h30 de duração máxima e a prova do dia 10 terá 5 horas.

E sair antes, causa eliminação? Sim. É necessário esperar que o examinador dê o sinal de início. Se o aluno sair do local antes de duas horas em sala, ele será desclassificado.