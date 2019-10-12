Enem: saiba o que você precisa fazer antes e durante a prova

O participante será instruído a elaborar um texto dissertativo-argumentativo, em língua portuguesa, com letra legível, dentro de um tema proposto. Palavrões, desenhos e afins serão motivo de anulação, assim como partes de texto deliberadamente desconectados com o tema proposto e letra ilegível. O participante também não deve colocar na folha de redação nome, assinatura, rubrica ou qualquer forma de identificação no espaço destinado ao texto da redação, sob pena de ter a redação zerada. O participante deve apresentar texto acima de sete linhas para não ter a redação automaticamente zerada, e o limite é de 30 linhas.