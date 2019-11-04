Prova de Linguagens do Enem exigiu muita interpretação, dizem professores

Primeiro dia de prova contou com questões de Linguagens e Ciências Humanas e também Redação Crédito: Arquivo

O primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi considerado relativamente fácil por professores. As questões de Linguagens trouxeram temas críticos, apesar de pouco polêmicos, e cobrou dos candidatos muita interpretação de texto. Neste domingo (3), candidatos fizeram as provas de Linguagens e Ciências Humanas, além da Redação. Confira a avaliação do primeiro dia de prova realizada pelos professores do Colégio Salesiano no vídeo abaixo.

A professora de Língua Portuguesa e Literatura do Colégio Salesiano, Aurélia Nascimento, avaliou a prova como densa. Ela destacou que esta edição trouxe textos grandes e bastante interpretativos. Ela chamou atenção também para um número reduzido de questões de literatura em comparação com os anos anteriores.

"Foi uma prova muito cansativa, com bastante texto e muita interpretação, como já havia sendo nos últimos anos. Uma diferença é que cobraram menos literatura do que costume " Aurélia Nascimento - Professora de Língua Portuguesa e Literatura

As questões de língua estrangeira, tanto inglês quanto espanhol, não devem ter trazido muita dor de cabeça aos candidatos. Os professores Mariana Brotto e Josele Monteiro avaliaram a prova com um nível de dificuldade fácil. Eles ressaltaram que as questões trouxeram diferentes gêneros textuais e assuntos do cotidiano de forma inteligente e crítica.