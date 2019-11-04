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Enem

Redação: Mesmo com tema surpresa, textos de apoio ajudaram argumentação

Democratização do acesso ao cinema no Brasil não era um assunto esperado pelos participantes e também não muito debatido pela sociedade ultimamente. No entanto, textos de apoio ajudaram na argumentação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 nov 2019 às 23:31

Publicado em 03 de Novembro de 2019 às 23:31

A redação do Enem vazou minutos após o início da realização da prova neste domingo (03) Crédito: Reprodução/twitter
tema da redação do Enem 2019 pegou muitos  ou quase todos  os candidatos de surpresa. A Democratização do acesso ao cinema no Brasil não era um assunto esperado pelos participantes e também não muito debatido pela sociedade ultimamente. Isso fez com que os candidatos se concentrassem nos textos motivacionais do próprio exame e também em critérios técnicos de estudo.
O professor Lúcio Manga, que deu um intensivão para candidatos no último sábado (2) na Rede Gazeta, comentou os principais pontos da redação e como os candidatos poderiam desenvolver argumentos para um bom texto. A partir do tema, três perguntas definiriam o percurso do participante, segundo o professor.

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Por que é preciso democratizar o acesso ao cinema? Por que é dificil democratizar o acesso ao cinema? E que iniciativas precisariam ser tomadas para democratizar o acesso ao cinema?, destacou.
A partir daí, a análise dos textos da coletânea oferecida na prova guiariam o desenvolvimento da argumentação, como pontua o professor em cada um deles.

Texto 1: Como essa estranha máquina de austeros cientistas virou uma máquina de contar estórias para enormes plateias, de geração em geração, durante quase um século?

A coletânea 1 fala da ideia do cinema, então você poderia pensar em por que o cinema encanta? por que ele se popularizou? E também faz pensar se antes era um espaço democrático. Com esse questionamento, o candidato poderia pensar na magia do cinema, na fantasia, na catarse, explicou.

Texto 2: fala de Edgar Morin, o cinema como máquina que registra a existência

No texto 2 da coletânea, ele podia pensar na fala de Edgar Morin, o cinema como a máquina que registra a existência. Mas isso está muito ligado ao filme, que é a magia do cinema também, podendo trazer como alicerce de entretenimento e comportamento, reflexão. Só que a problemática seria que no mundo contemporâneo, a televisão e internet apresentam filmes com repertório variado. Então, há uma mudança também no comportamento. O indivíduo não deixou de assistir a filmes o que mudou foi o espaço para contemplação da magia do cinema.

Texto 3: Dados de frequentadores de cinemas e usuários de TV no Brasil

No texto três, você tem os dados da coletânea apontando para o número de frequentadores do cinema, que aumentou. Mas ai poderia, com argumento crítico, pensar quem é esse individuo que hoje vai ao cinema? Porque a gente tem que lembrar também que o publico, em função de ser no shopping, dá para definir uma classe social dos frequentadores, disse.
O professor de Português Lúcio Manga classificou o tema da prova como surpreendente - Editoria: Cidades - Foto: Vitor Jubini - GZ Crédito: Vitor Jubini

Texto 4: A mudança no consumo de cinema com a urbanização acelerada

E o texto 4 aponta para o contexto histórico, que é a mudança representativa, a urbanização, a falta de investimento em infraestrutura, a baixa capitalização das empresas exibidoras, a mudança de tecnologia. Tudo isso foi excluindo, segundo a coletânea, populações inteiras que estavam distante desse centro urbano mais capitalizados. O candidato poderia, com isso, pensar nos espaços elitizados, caros, distantes da periferia, disse.
Quem participou do intensivão e fez o Enem hoje foi pego de surpresa. Mas soube se apegar as dicas e desenvolver um bom raciocínio. A candidata Elisa Rabello destacou a organização na hora de formular o texto. Segui algumas recomendações, como começar pela redação e passar a limpo só no final. Demorei um tempo para pensar a estratégia que eu ia usar na argumentação, mas, depois de ler os textos motivacionais mais de uma vez, eu consegui tirar algumas dúvidas e fazer bem a redação, disse.
Gabriela Bonadiman, que também participou do aulão soube se aproveitar das dicas e fazer um bom texto. Achei bem dificil, ninguém esperava um tema desse. Mas eu li um dos textos motivadores e um deles me ajudou bastante a criar o raciocínio, destacou.

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