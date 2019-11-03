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Exame

Enem: "Democratização do acesso ao cinema no Brasil" é o tema da redação

Candidatos escrevem texto dissertativo-argumentativo de até 30 linhas neste domingo

Publicado em 

03 nov 2019 às 15:24

Publicado em 03 de Novembro de 2019 às 15:24

Candidatos para fazer a prova do Enem em Vitória Crédito: Caíque Verli
A redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste ano tem como tema a "Democratização do acesso ao cinema no Brasil. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), vinculado ao Ministério da Educação (MEC) e responsável pela aplicação do exame, divulgou o tema às 13h59 deste domingo, 3 de novembro.

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O texto, dissertativo-argumentativo, é parte da prova aplicada neste primeiro domingo de exame, que teve início às 13h30. Também são cobradas as questões de linguagens, ciências humanas e suas tecnologias.
Os participantes podem deixar o local às 15h30, mas só às 18h30 podem levar o caderno de prova. A pontuação adquirida na redação é muito importante no desempenho final.
Para ganhar a sonhada nota mil, a maior pontuação na redação do Enem, os textos devem ser ter as seguintes características:
  1. possuir uma proposta de intervenção para o problema apresentado no tema;
  2. ter repertório sociocultural produtivo no desenvolvimento da argumentação do texto;
  3. respeitar os direitos humanos;
  4. apresentar as características textuais fundamentais, como coesão e coerência;
  5. demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa;
  6. atender ao tipo textual dissertativo-argumentativo.
As provas do primeiro domingo do Enem 2019 terminam às 19h. O maior exame de acesso ao ensino superior do país continua no próximo domingo, 10, com questões de ciências da natureza a e matemática.

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