Enem: "Democratização do acesso ao cinema no Brasil" é o tema da redação

Candidatos para fazer a prova do Enem em Vitória Crédito: Caíque Verli

A redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste ano tem como tema a "Democratização do acesso ao cinema no Brasil. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), vinculado ao Ministério da Educação (MEC) e responsável pela aplicação do exame, divulgou o tema às 13h59 deste domingo, 3 de novembro.

O texto, dissertativo-argumentativo, é parte da prova aplicada neste primeiro domingo de exame, que teve início às 13h30. Também são cobradas as questões de linguagens, ciências humanas e suas tecnologias.

Os participantes podem deixar o local às 15h30, mas só às 18h30 podem levar o caderno de prova. A pontuação adquirida na redação é muito importante no desempenho final.

Para ganhar a sonhada nota mil, a maior pontuação na redação do Enem, os textos devem ser ter as seguintes características:

possuir uma proposta de intervenção para o problema apresentado no tema;

ter repertório sociocultural produtivo no desenvolvimento da argumentação do texto;

respeitar os direitos humanos;

apresentar as características textuais fundamentais, como coesão e coerência;

demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa;

atender ao tipo textual dissertativo-argumentativo.

