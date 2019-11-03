No ES, atrasados correm para entrar em local de prova do Enem

Neste domingo (3), primeiro dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), muita gente que vai fazer o exame chegou mais cedo aos locais de prova para não correr risco de se atrasar por conta do trânsito. No entanto, alguns candidatos chegaram em cima da hora e por pouco não ficaram de fora do exame. Uma candidata não conseguiu chegar no horário e não entrou para a prova.
A reportagem de A Gazeta acompanhou o fechamento do portão no campus da Faesa, em Vitória, um dos locais de prova do Enem, e flagrou um corre-corre quando faltavam poucos segundos para os relógios marcarem 13h, horário de fechamento dos portões. Um rapaz chega a errar o local do portão e é orientado por um grupo de universitários que foram ao campus dar apoio aos candidatos do exame.
CANDIDATA FICA DE FORA DA PROVA
Uma candidata que chegou atrasada ao local de prova não conseguiu entrar. Ela chegou poucos segundos após as 13h e tentou pedir ajuda, mas não conseguiu garantir sua participação no exame.