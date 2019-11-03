Contra a ansiedade do Enem, jovens distribuem abraços em Vitória

Universitários distribuem abraços em apoio a candidatos do Enem Crédito: Fernando Madeira

Os momentos que antecederam a abertura dos portões para realização do Enem são de muita ansiedade para os candidatos. Porém, o gesto simples de um abraço acabou confortando a maioria dos que vão fazer a prova no campus da Faesa, em Vitória. No local, os candidatos foram recepcionados por um grupo de 40 universitários. Na ação, distribuição de abraços e mensagens de incentivo aos candidatos daquele local de prova.

Ana Karoline, estudante de arquitetura, é membro do projeto voluntário. "Já chorei muito em provas do Enem e não quero que eles passem por isso. Vim aqui pra falar que vai dar tudo e pra eles não ficarem nervosos", contou.

Universitários distribuem abraços em apoio a candidatos do Enem Crédito: Fernando Madeira

Para se diferenciar daqueles que esperavam o momento da abertura dos portões, os universitários que distribuíam abraços estavam identificados com balões de gás da cor azul e camisetas da mesma cor.

Maria Bernardete da Silva, do lar, 59 anos, veio acompanhar a filha caçula, Isabela da Silva Gonçalves, de 17 anos. "Antes de sair, fizemos uma oração. Tenho rezado muito por ela, pra dar tudo certo e ela ser a primeira da família a fazer uma faculdade", comentou a mãe da menina, que quer cursar Física.

Universitários distribuem abraços em apoio a candidatos do Enem Crédito: Fernando Madeira