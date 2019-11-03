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Dia de prova!

Contra a ansiedade do Enem, jovens distribuem abraços em Vitória

Vestidos de azul e segurando balões de coração, jovens abraçam e levam mensagens de otimismo aos candidatos do exame
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 nov 2019 às 13:26

Publicado em 03 de Novembro de 2019 às 13:26

Universitários distribuem abraços em apoio a candidatos do Enem Crédito: Fernando Madeira
Os momentos que antecederam a abertura dos portões para realização do Enem são de muita ansiedade para os candidatos. Porém, o gesto simples de um abraço acabou confortando a maioria dos que vão fazer a prova no campus da Faesa, em Vitória. No local, os candidatos foram recepcionados por um grupo de 40 universitários. Na ação, distribuição de abraços e mensagens de incentivo aos candidatos daquele local de prova.

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O que pode e o que não pode levar para a sala do Enem

Ana Karoline, estudante de arquitetura, é membro do projeto voluntário. "Já chorei muito em provas do Enem e não quero que eles passem por isso. Vim aqui pra falar que vai dar tudo e pra eles não ficarem nervosos", contou.
Universitários distribuem abraços em apoio a candidatos do Enem Crédito: Fernando Madeira
Para se diferenciar daqueles que esperavam o momento da abertura dos portões, os universitários que distribuíam abraços estavam identificados com balões de gás da cor azul e camisetas da mesma cor.
Maria Bernardete da Silva, do lar, 59 anos, veio acompanhar a filha caçula, Isabela da Silva Gonçalves, de 17 anos. "Antes de sair, fizemos uma oração. Tenho rezado muito por ela, pra dar tudo certo e ela ser a primeira da família a fazer uma faculdade", comentou a mãe da menina, que quer cursar Física.
Universitários distribuem abraços em apoio a candidatos do Enem Crédito: Fernando Madeira
Para garantir a fluidez no trânsito e evitar transtorno para os candidatos, a Prefeitura de Vitória reduziu o tempo de bloqueio na orla de Camburi. A avenida, que fica fechada para carros em domingos normais, de 7h às 15h da tarde, neste dia do Enem ficou fechada apenas até 11h.

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