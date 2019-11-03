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Dia de prova

O que pode e o que não pode levar para a sala do Enem

Não será permitida a utilização de lapiseiras, borrachas e cadernos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 nov 2019 às 21:10

Publicado em 02 de Novembro de 2019 às 21:10

Enem Crédito: Arquivo Pessoal
Os alunos que vão fazer a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo (10) devem ter atenção para não entrar em sala com objetos proibidos. Não se pode usar, por exemplo, boné, óculos escuros, chaves e cadernos.

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É obrigatório apresentar um documento oficial de identificação, original e com foto. Quem vai fazer a prova deverá utilizar caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente. É aconselhável, também, que o aluno leve o cartão de confirmação da inscrição.

OBRIGATÓRIO

  • Caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente;
  • Documento oficial de identificação, original e com foto.

ACONSELHÁVEL

  • Cartão de confirmação da inscrição;
  • Declaração de comparecimento impressa (caso precise do documento)

PROIBIDO

  • Borracha;
  • Corretivo;
  • Chave com alarme;
  • Artigo de chapelaria;
  • Impressos e anotações;
  • Lápis;
  • Lapiseira;
  • Livros;
  • Manuais;
  • Régua;
  • Óculos escuros;
  • Caneta de material não transparente;
  • Dispositivos eletrônicos;
  • Fones de ouvido ou qualquer transmissor, gravador ou receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens.

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