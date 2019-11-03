O que pode e o que não pode levar para a sala do Enem

Os alunos que vão fazer a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo (10) devem ter atenção para não entrar em sala com objetos proibidos. Não se pode usar, por exemplo, boné, óculos escuros, chaves e cadernos.
É obrigatório apresentar um documento oficial de identificação, original e com foto. Quem vai fazer a prova deverá utilizar caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente. É aconselhável, também, que o aluno leve o cartão de confirmação da inscrição.
OBRIGATÓRIO
- Caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente;
- Documento oficial de identificação, original e com foto.
ACONSELHÁVEL
- Cartão de confirmação da inscrição;
- Declaração de comparecimento impressa (caso precise do documento)
PROIBIDO
- Borracha;
- Corretivo;
- Chave com alarme;
- Artigo de chapelaria;
- Impressos e anotações;
- Lápis;
- Lapiseira;
- Livros;
- Manuais;
- Régua;
- Óculos escuros;
- Caneta de material não transparente;
- Dispositivos eletrônicos;
- Fones de ouvido ou qualquer transmissor, gravador ou receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens.