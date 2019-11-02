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Enem

37 ônibus extras circularão na Grande Vitória neste domingo (3)

A Ceturb informa que os coletivos ficarão à disposição em nove terminais para auxiliar no transporte dos participantes do Enem. Mas é preciso ter atenção, pois as linhas seguirão o horário estabelecido para domingos e feriados.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 nov 2019 às 15:41

Publicado em 02 de Novembro de 2019 às 15:41

Ônibus extras ficarão à disposição em nove terminais da Grande Vitória Crédito: Secom/ES
Os alunos que precisarem de ônibus para chegar aos locais em que vão fazer a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) vão contar com um reforço neste domingo (3). Ao todo, 37 ônibus extras circularão pela Grande Vitória para facilitar o transporte dos participantes. De acordo com a Companhia de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES), a frota será disponibilizada desde o início da manhã até duas horas após a prova, que se encerra às 19 horas.
Os ônibus reservas ficarão à disposição em nove terminais: Jacaraípe, Laranjeiras, Carapina, Vila Velha, Ibes, Itacibá, Campo Grande, Jardim América e São Torquato. No entanto, ainda não há um indicativo do tamanho da frota para cada local. A Ceturb informa que a fiscalização identificará as linhas que precisarão de reforço conforme o surgimento das demandas.

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No entanto, é preciso redobrar a atenção, pois os coletivos funcionarão no horário programado para domingos e feriados.
A primeira etapa de provas do Enem tem início neste domingo a partir das 13h30 e terá duração de 5h30. Os portões das escolas, no entanto, serão fechados às 13 horas.
A Ceturb recomenda que os participantes não deixem para se informar na última hora sobre quais linhas deverão utilizar. Pelo site da Ceturb e pelo Disque Ceturb (0800 039 1517) é possível consultar quadros-horários e itinerários de todas as linhas.

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