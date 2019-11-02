Domingo é dia de prova para mais de 100 mil candidatos do Enem no ES

Alunos se prepararam para o Enem, no Colégio Estadual, um dos locais de aplicação da prova em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

As provas vão ser aplicadas em 186 locais de 38 municípios capixabas, conforme levantamento do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep). A maioria dos candidatos vai fazer o exame na região metropolitana, sendo que Vitória é onde tem mais inscritos (14.626), seguida de perto pela Serra, com 14.144. No interior, a cidade com maior volume é Cachoeiro de Itapemirim, com 5.612 pessoas.

No Estado, as mulheres representam mais da metade dos concorrentes: são 60.353 na disputa. Os que se declaram negros (pardos ou pretos) também correspondem à maior parte dos candidatos, somando 63.529 inscritos. O Espírito Santo se destaca em outro quesito: está em quarto lugar no ranking dos que, atualmente, estão no sistema penitenciário.

NÃO SE ATRASE

Para evitar contratempos, saia cedo de casa. Os portões dos locais de prova vão ser abertos ao meio-dia e, às 13h, ninguém mais poderá entrar. Durante a primeira meia hora, serão feitos os procedimentos de segurança nas salas de aplicação, e as provas começam efetivamente às 13h30 e seguem até as 19h, neste domingo (3), e até as 18h30, no dia 10.

Após um ano inteiro de preparação, o momento é de colocar em prática todo o conhecimento que adquiriu para disputar, com o resultado do Enem, uma vaga na universidade de sua preferência. Veja abaixo algumas orientações importantes para quem quer se dar bem no exame.

ANTES DA PROVA

Como saber o endereço exato do local de prova? Para conferir o local de prova, que é informado somente com a identificação do candidato, entre na página do participante no portal do Inep. Que documentos de identificação é preciso providenciar para os dias da prova? O Inep só aceita documentos originais oficiais com foto para identificação nos dois dias de prova. Não são aceitas cópias, mesmo que autenticadas, nem documentos em versão digital. Portanto, atenção: se não tem nenhum documento original de identificação por motivo de extravio, perda, furto ou roubo, o candidato deverá providenciar nova documentação ou ter em mãos, nos dias de prova, um boletim de ocorrência emitido por órgão oficial há, no máximo, 90 dias antes do primeiro dia de prova. Os documentos que são aceitos são:

Carteira de identidade;

Identidade expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros, inclusive aqueles reconhecidos como refugiados;

Carteira de Registro Nacional Migratório;

Documento Provisório de Registro Nacional Migratório;

Identificação fornecida por ordens ou conselhos de classes;

Carteira de Trabalho;

Certificado de Dispensa de Incorporação;

Certificado de reservista;

Passaporte;

Carteira Nacional de Habilitação (CNH) com foto;

Identidade funcional expedida pelos ministérios ou órgãos da Presidência da República.

O que fazer se perder ou tiver os documentos furtados? Nesses casos, se não houver tempo hábil para ter novos documentos originais com foto até os dias de prova, o participante tem que providenciar um boletim de ocorrência emitido por órgão oficial. O Inep aceita boletins emitidos há, no máximo, 90 dias antes do primeiro dia de prova. Como é a prova do Enem? O exame é constituído de quatro provas objetivas com 45 questões de múltipla escolha cada e uma redação em Língua Portuguesa. As provas objetivas e a redação avaliarão as seguintes áreas de conhecimento do ensino médio e os respectivos componentes curriculares:

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Redação: Língua Portuguesa, Literatura, Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol), Artes, Educação Física e Tecnologias da Informação e Comunicação;

Ciências Humanas e suas Tecnologias: História, Geografia, Filosofia e Sociologia;

Ciências da Natureza e suas Tecnologias: Química, Física e Biologia;

Matemática e suas Tecnologias: Matemática.

NO DIA DA PROVA