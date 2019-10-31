Vai fazer o Enem? O que comer antes e no dia da prova

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) está aí. Milhões de estudantes vão ter que encarar uma maratona de provas nos dois próximos finais de semana. A ansiedade e o nervosismo típicos dessa época que antecede o exame pode deixar muita gente com hábitos alimentares alterados: ou comendo pouco ou exagerando na comilança.
Nutricionistas dizem que é preciso ter um cuidado especial com a alimentação nesses dias, tanto na véspera do Enem quanto durante as provas, que acontecem neste domingo (3).
Como as temperaturas estão mais altas, o ideal, de acordo com a nutricionista Letícia Matrak, é fazer uma alimentação mais leve, incluindo frutas e verduras. Além disso, os lanches e refeições que fogem do cotidiano devem ser evitados no sábado. Refeições que levam maionese caseira e molhos podem causar diarreia e até uma infecção intestinal, e o candidato não pode correr risco neste dia. Melhor deixar o lanche para uma outra ocasião, disse a nutricionista.
Confira as dicas:
O que levar para comer durante a prova
Capriche na alimentação. Mas isso não significa exagerar em tudo, e sim fazer boas escolhas. No sábado durante o dia a hidratação é fundamenta. À noite, no jantar, o candidato pode comer uma salada com uma porção de carne, acompanhado de um suco natural. Essa refeição mais leve vai garantir uma noite de sono mais tranquila, já que a ansiedade toma conta de muitas pessoas que vão fazer o Enem, destacou a nutricionista Letícia Matrak.
Antes e durante as provas, mantenha a rotina calma, organizada. Nada de ficar até tarde da noite fora de casa e comer muita besteira. Evite comida gordurosa, que pode causar algum desconforto. Deixe para provar uma comida diferente outro dia. Coma em casa ou em locais onde já esteja acostumado a fazer as refeições. Evite comida de rua para não correr risco de pegar uma infecção
O café da manhã deve conter um carboidrato (pão, bolo ou biscoito) e uma fruta. O almoço deve ser leve, sem frituras. Um frango grelhado ou um peixe pode acompanhar o arroz integral, que prolonga a saciedade, além de uma salada de tomate ou beterraba, sugere a nutricionista
É bom lembrar que os portões para o Enem fecham às 13h e muitos candidatos vão sair bem cedo de casa. Mesmo assim, o ideal é fazer uma refeição. Nada de fazer a prova em jejum, isso pode causar hipoglicemia (glicose baixa), que leva a sonolência, tontura e dificuldade de concentração, recomenda Letícia
O exame é muito extenso, com duração de 5h30, por isso é preciso levar um lanche para comer durante a prova. A orientação da nutricionista é levar frutas, água e chocolate 70%. O chocolate 70% tem mais cacau, um bom estimulante. Sucos e refrigerantes devem ser evitados, pois, são ricos em açúcares, que causam sonolência