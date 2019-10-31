Vai fazer o Enem? O que comer antes e no dia da prova

O que levar para comer durante a prova

Capriche na alimentação. Mas isso não significa exagerar em tudo, e sim fazer boas escolhas. No sábado durante o dia a hidratação é fundamenta. À noite, no jantar, o candidato pode comer uma salada com uma porção de carne, acompanhado de um suco natural. Essa refeição mais leve vai garantir uma noite de sono mais tranquila, já que a ansiedade toma conta de muitas pessoas que vão fazer o Enem, destacou a nutricionista Letícia Matrak.

Antes e durante as provas, mantenha a rotina calma, organizada. Nada de ficar até tarde da noite fora de casa e comer muita besteira. Evite comida gordurosa, que pode causar algum desconforto. Deixe para provar uma comida diferente outro dia. Coma em casa ou em locais onde já esteja acostumado a fazer as refeições. Evite comida de rua para não correr risco de pegar uma infecção

O café da manhã deve conter um carboidrato (pão, bolo ou biscoito) e uma fruta. O almoço deve ser leve, sem frituras. Um frango grelhado ou um peixe pode acompanhar o arroz integral, que prolonga a saciedade, além de uma salada de tomate ou beterraba, sugere a nutricionista

É bom lembrar que os portões para o Enem fecham às 13h e muitos candidatos vão sair bem cedo de casa. Mesmo assim, o ideal é fazer uma refeição. Nada de fazer a prova em jejum, isso pode causar hipoglicemia (glicose baixa), que leva a sonolência, tontura e dificuldade de concentração, recomenda Letícia