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Veja o vídeo com dicas para você não ser eliminado no Enem

É importante observar todas as regras do Ministério da Educação (MEC) para que o ano todo de estudos não seja perdido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 nov 2019 às 09:43

Publicado em 01 de Novembro de 2019 às 09:43

Intensivão A Gazeta - Juntos no Enem visa ajudar os candidatos a se dar bem nas provas Crédito: Arte AG
A poucos dias do início do Enem, vale conferir as exigências do Ministério da Educação (MEC) para os dias da prova. É importante ficar atento a todas as regras para não correr o risco de ser eliminado antes mesmo de fazer o exame, e perder todo o ano de estudo. 

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Para ajudar os candidatos a se dar bem nesta reta final de preparação, o Intensivão A Gazeta - Juntos no Enem produziu um vídeo com dicas importantes que todo concorrente precisa saber. Dê o play no vídeo abaixo e fique ligado no recado!
No Estado, mais de 100 mil candidatos vão fazer as provas do Enem, que serão aplicadas nos próximos dias 3 e 10. O bom desempenho garante o acesso a uma universidade. 

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