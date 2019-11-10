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Em família

Na mesma sala, pai, mãe e filho fazem prova do Enem em Vitória

O estudante Miguel teve a companhia do pai David e da mãe Jane no segundo dia de provas do Enem neste domingo (10). Os três participaram do exame para fazer um curso superior
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 nov 2019 às 18:57

Publicado em 10 de Novembro de 2019 às 18:57

O casal David Nery e Jane Silva Barbosa fez a prova do Enem junto com o filho deles, Miguel Silva Barbosa Nery, na mesma sala Crédito: Elis Carvalho
Em dias de prova no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é comum ver famílias nos locais de prova. Pais que levam os filhos para fazer o exame, ou até mesmo o pai ou a mãe que fazem a prova depois de muitos anos para realizar o sonho de se formar em uma universidade. Incomum é ver uma família inteira fazendo uma prova do Enem, na mesma sala. Mas, foi o que aconteceu neste domingo (10) numa faculdade no bairro Ilha de Monte Belo, em Vitória.
O estudante Miguel Silva Barbosa Nery, de 18 anos, fez a prova buscando uma vaga no curso de Engenharia. Na mesma sala, ele teve a companhia do pai, o supervisor de convés David Nery, 40, e da mãe, a técnica de enfermagem Jane Silva Barbosa, também de 40 anos.

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David contou que trabalha embarcado e por sorte conseguiu estar em Vitória nos dias das provas. Ele diz que pretende cursar Engenharia de Produção. Para crescer na carreira, justificou. Já Jane aproveitou a oportunidade para fazer o Enem e disse que quer fazer um curso na área de Estética. Para ter uma rotina mais flexível, disse.
O casal contou que após 20 anos longe da escola, achou a prova difícil, com questões de porcentagem e regra de três, por exemplo. Já o filho deles, Miguel, achou a prova fácil, pois viu muitas questões que tinha aprendido no último ano na escola.
A família saiu do local de prova, na Faesa, em Vitória, por volta das 17h. Os três contaram que gostaram da experiência de fazer a prova juntos. "Foi legal. Mas, espero que nosso filho tenha uma nota melhor que a nossa", brincou David.

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