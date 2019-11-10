Na mesma sala, pai, mãe e filho fazem prova do Enem em Vitória

O casal David Nery e Jane Silva Barbosa fez a prova do Enem junto com o filho deles, Miguel Silva Barbosa Nery, na mesma sala Crédito: Elis Carvalho

O estudante Miguel Silva Barbosa Nery, de 18 anos, fez a prova buscando uma vaga no curso de Engenharia. Na mesma sala, ele teve a companhia do pai, o supervisor de convés David Nery, 40, e da mãe, a técnica de enfermagem Jane Silva Barbosa, também de 40 anos.

David contou que trabalha embarcado e por sorte conseguiu estar em Vitória nos dias das provas. Ele diz que pretende cursar Engenharia de Produção. Para crescer na carreira, justificou. Já Jane aproveitou a oportunidade para fazer o Enem e disse que quer fazer um curso na área de Estética. Para ter uma rotina mais flexível, disse.

O casal contou que após 20 anos longe da escola, achou a prova difícil, com questões de porcentagem e regra de três, por exemplo. Já o filho deles, Miguel, achou a prova fácil, pois viu muitas questões que tinha aprendido no último ano na escola.

A família saiu do local de prova, na Faesa, em Vitória, por volta das 17h. Os três contaram que gostaram da experiência de fazer a prova juntos. "Foi legal. Mas, espero que nosso filho tenha uma nota melhor que a nossa", brincou David.