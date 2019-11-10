Do lado de fora: pais na torcida pelos filhos no segundo dia de Enem

Familiares compareceram para apoiar os filhos no Enem Crédito: Carlos Alberto Silva

No segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) , uma cena chama a atenção de quem passa pelos locais de prova: pais, mães e parentes aguardando, na torcida, pelos candidatos que fazem o exame neste domingo (10). Mesmo debaixo de um forte sol, eles esperam pacientemente pela saída dos filhos, sobrinhos e amigos. Alguns por questão logística, outros por ansiedade, deles e dos filhos.

Pelo segundo ano seguido, a dona de casa Ediceia Ferreira Gomes, de 43 anos, levou as filhas Ana Carolina, de 19 anos, e Jeniffer, 22, ao local de prova, numa faculdade particular no bairro Ilha de Monte Belo, em Vitória. E ela não sai de lá até que as jovens terminem o exame. "É o segundo ano que elas estão fazendo a prova e é o segundo ano que eu fico aqui esperando até o fim. Elas preferem que eu fique aqui do que em casa. A gente fica ansiosa e na torcida para que façam bem essa prova que vai definir o futuro delas", disse.

Ediceia Ferreira Gomes vai esperar pelas duas filhas no Enem 2019 Crédito: José Carlos Schaeffer

O professor Marco Antônio da Rocha Reis, de 62 anos, e a esposa Maristela levaram a filha Mariana para o mesmo local de prova, em Vitória. Segundo eles, isso acalma um pouco a candidata, que demonstrava uma certa ansiedade. "Bate um certo nervosismo, né? Ela também estava um pouco ansiosa e nós achamos que o fato de trazê-la ia acalmá-la um pouco", disse o pai.

Em uma faculdade particular de Goiabeiras, do outro lado da cidade, a cena se repetia. Mães aguardavam os filhos que faziam a prova. A advogada Cláudia Bitti, de 55 anos, levou um tablet para ler enquanto o filho Luca, de 16 anos, realiza a prova como treineiro.

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"É uma experiência para ele fazer uma prova que seja fora da escola. Até para prepará-lo para o ano que vem. Eu trouxe um livro que me acompanha até a hora dele sair. Aqui fico tranquila. Melhor do que se estivesse em casa, lá iria ficar ansiosa", relatou.

Mãe de candidato, a advogada Cláudia Bitti lê enquanto aguarda pelo filho terminar a prova do Enem Crédito: Carlos Alberto Silva

Já a artesã Andreia Cristina da Silva, 45, levou a filha Catarina, que está tentando uma vaga no curso de Comunicação Social. Como na última semana, no primeiro dia de provas, ela vai ficar esperando a jovem terminar a prova mais uma vez. "Na semana passada fiquei até o fim esperando ela e hoje vou ficar de novo. A gente fica na expectativa, né? Rezando, torcendo. As tias torcem de casa e a mãe fica aqui ansiosa", destacou.

Os primeiros alunos começam a sair às 15h30, mas sem o caderno de provas. Para sair com o material, é preciso aguardar até as 18h. O prazo final para a conclusão do segundo dia de exame é às 18h30.