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Poucos atrasos!

Pontualidade dos candidatos marca o segundo dia de provas do Enem no ES

Em um dos locais de prova, que fica em uma instituição de ensino na Avenida Vitória, no bairro Forte São João, na Capital, os primeiros participantes começaram a chegar por volta das 11h, duas horas antes do fechamento dos portões
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 nov 2019 às 16:55

Publicado em 10 de Novembro de 2019 às 16:55

Movimentação antes da abertura dos portões para a prova do Enem Crédito: Carlos Alberto Silva
O segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi marcado pela pontualidade dos candidatos na Grande Vitória. Em locais de aplicação do exame, foi possível ver muitos participantes se antecipando e chegando até duas horas antes do fechamento dos portões,  às 13h. A reportagem de A Gazeta esteve em três faculdades particulares que funcionaram como local de provas e conversou com os candidatos.
No Salesiano, que fica na avenida Vitória, no bairro Forte São João, em Vitória, os primeiros participantes começaram a chegar por volta das 11h, duas horas antes do fechamento dos portões, que aconteceu pontualmente às 13h. Moradora da Serra, a administradora Aline Cunha Ferreira, de 37 anos, faz o Enem em busca de uma vaga no curso de Fisioterapia. Para não se atrasar, ela saiu de casa às 10h. "Para não correr o risco de me atrasar, de pegar trânsito ou algum acidente no caminho. A gente vem mais cedo por precaução mesmo", disse.
Aline Cunha Ferreira faz o Enem para tentar uma vaga em Fisioterapia Crédito: Carlos Alberto Silva
Também morador da Serra, o engenheiro civil Jéfiter Siqueira Alves, de 26 anos, chegou uma hora antes da abertura dos portões. "Se eu ficasse em casa esperando mais, ia ficar muito ansioso. Então preferi vir mais cedo para dar uma acalmada. E também por causa do trânsito", relatou.

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Acompanhe em tempo real informações sobre o segundo dia do Enem no ES

Morador do Parque Moscoso, relativamente perto do local de prova, o auxiliar de compras Pablo Lima Rabelo, 35, também se antecipou para não se atrasar. Ele, que é cadeirante e depende do serviço de transporte da prefeitura, agendou a viagem mais cedo para não ter problemas. "Foi melhor, para eu me antecipar. A estrutura daqui é boa, oferece um bom suporte para o cadeirante fazer a prova", disse.
O candidato Pablo Lima se antecipou para não se atrasar no segundo dia de provas Crédito: Carlos Alberto Silva

LADEIRA E CALOR

Em outro local de aplicação da prova em Vitória, no bairro Ilha de Monte Belo, candidatos precisavam subir uma longa ladeira para chegar até o portão de acesso da faculdade. Com o forte calor deste domingo, muitos levaram tempo e tiveram dificuldade para completar o caminho.
Pontualidade dos candidatos marca o segundo dia de provas do Enem no ES
Debaixo de um sol escaldante, candidatos tiveram de encaram uma ladeira íngreme para chegarem ao local de prova, na Avenida Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Para ajudar os candidatos, foram distribuídas garrafas de água e um grupo de alunos dava auxílio às pessoas, ajudando nos últimos metros com palavras de suporte e até abraços. No fim, deu tudo certo. Neste local de aplicação do exame, não houve atrasados. Mesmo com algumas pessoas chegando em cima da hora, ninguém compareceu após o fechamento dos portões.

Confira como foi a chegada dos candidatos no segundo dia de provas do Enem 2019

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