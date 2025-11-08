Tá quase chegando

Checklist do Enem: documentos, regras e cuidados antes da prova

Saiba o que levar, os horários e as proibições para evitar contratempos nos dias do exame, que acontece nos dois próximos domingos (9 e 16)

Publicado em 8 de novembro de 2025 às 08:21

Enem ocorre nos próximos dias 9 e 16; saiba o que levar, os horários e as regras Crédito: Brenda Rocha - Blossom | Shutterstock

Com o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) se aproximando, é importante que os candidatos estejam atentos aos preparativos para a prova. Muito além do estudo e exercícios praticados, saber as regras do edital, os documentos obrigatórios e outras especificações do exame garantem tranquilidade no dia da avaliação. A organização prévia pode evitar contratempos e ajudar a manter o foco na prova.

A primeira lembrança, se você ainda não marcou na sua agenda, é a data: nos próximos dois domingos, 9 e 16, os portões dos locais de prova abrem às 12h e fecham às 13h. O início é às 13h30. É indicado que o estudante chegue com antecedência para evitar imprevistos, como trânsito ou dificuldade para localizar o prédio.

Documento de identificação

Para entrar na sala, é indispensável apresentar um documento de identificação oficial com foto, como carteira de identidade, passaporte, carteira de trabalho ou CNH física. Não são aceitas cópias, mesmo que autenticadas.

Documentos digitais com foto apresentados nos respectivos aplicativos oficiais, ou no aplicativo Gov.br, também podem ser utilizados.

Para a participação de estrangeiro, são considerados documentos válidos: passaporte; identidade expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros; Carteira de Registro Nacional Migratório (CRNM); Documento Provisório de Registro Nacional Migratório (DPRNM) ou Carteira de Identidade Nacional (CIN).

Caneta obrigatória

“Caneta azul, azul caneta…” não pode na prova! O único material permitido para responder às questões é a caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente. Marcar o gabarito com outros tipos, ou cores, de caneta ou lápis podem até mesmo anular a prova.

No caderno de questões, é liberado o uso de lápis e borracha para rascunhos, cálculos e anotações.

Cartão de confirmação

O cartão de confirmação de inscrição não é obrigatório, mas é recomendado que o candidato o leve impresso. Nele constam informações importantes, como endereço do local de prova, sala, número de inscrição e horário de início.

O que não pode levar?

É proibido o uso de celulares, relógios de todos os tipos (incluindo smartwatches), fones de ouvido e qualquer dispositivo eletrônico. Esses itens devem ser desligados e guardados em envelope porta-objetos fornecido pelos fiscais antes do início da prova.

Bebidas alcoólicas, drogas ilícitas e cigarro, inclusive o eletrônico, bem como outros produtos derivados do tabaco, também são proibidos no ambiente do exame.

Alimentação e cuidados pessoais

Parte fundamental para manter o corpo tranquilo e atento. A alimentação faz a diferença em momentos em que o corpo parece não responder mais ao que a prova pede. Por isso, fique atento ao que é bom consumir durante a prova.

Não há limitações para o tipo de alimentos. Lanches, frutas, salgados e doces estão liberados. Refrigerantes, sucos e outras bebidas também podem ser consumidos durante a prova, porém, todos os itens podem ser vistoriados pelos chefes de sala durante a prova. Água também é essencial para manter a hidratação e o foco, mas com uma condição: deve estar em garrafa transparente

