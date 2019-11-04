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Bolsonaro diz que não teve 'nada de anormal' no Enem

Após acompanhar a partida entre Itália e Paraguai pelo Mundial Sub-17, em Brasília, presidente disse que o tema da redação foi justificável
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 nov 2019 às 23:44

Publicado em 03 de Novembro de 2019 às 23:44

O presidente Jair Bolsonaro acompanhou ao jogo entre Itália e Paraguai pelo Mundial Sub-17 antes de comentar sobre o Enem Crédito: Reprodução/internet
O presidente Jair Bolsonaro disse neste domingo, 3, que não houve nada de "anormal" na primeira etapa das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e afirmou que o tema da prova de redação - sobre democratização do acesso ao cinema - foi "justificável".

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"Não teve nada de anormal. O tema da redação foi justificável, não foi nada de anormal. Foi bem", disse o presidente a jornalistas, depois de acompanhar uma partida entre Itália e Paraguai pela Copa do Mundo Sub-17 na cidade do Gama, a 40 km de Brasília.
No início da tarde deste domingo, vazou uma foto com o teor da prova. Segundo o ministro da Educação, Abraham Weintraub, o episódio não provocou danos ao exame e, em sua avaliação, não abrirá brechas para pedidos na Justiça para a anulação da prova. Análises feitas até o momento, de acordo com ele, indicam que o vazamento teria sido provocado por um aplicador de provas que, notando a ausência de três candidatos, teria aberto os cadernos e fotografado.
De acordo com Bolsonaro, já está quase identificado quem foi que vazou o conteúdo do Enem. "Parece que foi quando iniciou a prova, ele vazou. Ele tirou uma fotografia de uma página, essa foi a informação que eu tive no momento", comentou o presidente, ao falar brevemente com a imprensa.

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