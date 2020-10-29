Sociedade aguarda desfecho da história do frentista agredido por PM

Policial deu tapa na cara do frentista e apontou a arma para ele Crédito: TV Gazeta

Não há como não se sensibilizar com a indignação do frentista Joelcio Rodrigues dos Santos , que em janeiro deste ano levou um tapa na cara e esteve na mira da arma de um policial militar, em uma agressão flagrada pelas câmeras do posto de gasolina no qual trabalhava em Vila Velha, e desde então aguarda que o agente da lei receba algum tipo de punição.

Em um país no qual magistrados que cometem malfeitos são punidos com aposentadoria compulsória, o caso do PM vem de certa forma se somar a esse seleto grupo de intocáveis. Não se questionam aqui os motivos desconhecidos de seu afastamento temporário, mas é inaceitável que um servidor público flagrado agredindo um trabalhador, com imagens comprovando a descompostura ameaçadora, acabe se favorecendo de regras feitas para poucos, que devem no mínimo ser questionadas em situações extremas como esta.

No caso do posto de gasolina, o inquérito da Polícia Militar e a denúncia do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) foram concluídos, mas a primeira audiência do caso na Justiça está marcada para o final de novembro. Dez meses após a violência registrada pelas câmeras. Não há celeridade no caso, tanto que o Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) da PM ainda está em andamento. E o policial continua recebendo religiosamente seu salário, quando deveria receber um tratamento mais rigoroso pelo simples fato de seu comportamento estar sob suspeição.

Já o frentista, a vítima, vem passando por algumas penitências. Em entrevista a este jornal , Joelcio contou o martírio pessoal vivido em 2020, por si só um ano tão difícil. Ele foi transferido de posto de combustíveis, teve redução de salário e se mudou de casa, tudo para garantir alguma segurança. "Não tem como saber o que se passa na cabeça dele (policial)", explicou Joelcio. Passou a conviver com o medo e com a frustração de não ver o policial responder por seus atos. De vítima, tornou-se o verdadeiro punido. "Se fosse o contrário, eu já estaria preso", desabafou.

A Gazeta testemunhou a via-crúcis burocrática que o frentista teve de enfrentar para denunciar a má conduta do policial. Uma outra violência sofrida, com o total desamparo do poder público. Sem orientações oficiais, algo que deveria ser regra na corporação que existe justamente para proteger o cidadão, Na época da agressão,testemunhou a via-crúcis burocrática que o frentista teve de enfrentar para denunciar a má conduta do policial. Uma outra violência sofrida, com o total desamparo do poder público. Sem orientações oficiais, algo que deveria ser regra na corporação que existe justamente para proteger o cidadão, Joelcio ficou sem rumo, circulando pelo batalhão da PM, pela própria Corregedoria e por uma delegacia da Polícia Civil

Em um Brasil mais justo, casos flagrantes de violência policial tão despropositados quanto esse seriam tratados com mais dedicação pelas corregedorias e pela própria Justiça, mas o corporativismo é o maior obstáculo. Com investigação e rápida e transparente, não haveria danos à imagem da Polícia Militar. Pelo contrário, é com o rigor que a instituição prega que seus membros indisciplinados devem ser tratados, para que homens fardados que agem sem decoro e respeito ao cidadão não manchem sua tradição bicentenária.