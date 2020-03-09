Sindicalização de militares não pode ser tratada com normalidade

No Planalto, Bolsonaro tem um compromisso institucional e não pode agir como um representante desses movimentos, mesmo que simbolicamente. Não pode nutrir a mínima simpatia, não pode ceder aos apelos das corporações nem se colocar como um aliado. Deve manter uma distância regulamentar para que papéis não se confundam e entrem em conflito. Um presidente sem pulso firme pode detonar assim qualquer equilíbrio de forças e ainda estimular uma mobilização que, acima de tudo, é ilegal.