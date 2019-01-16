Militares comemoram a aprovação da anistia na Assembleia Legislativa

A votação começou por volta de 10h30 da manhã desta quarta-feira (16) e, em regime de urgência, foi logo aprovada. Logo após a validação unânime por parte dos deputados estaduais em relação à anistia administrativa, os militares presentes na sessão comemoraram a aprovação do texto.

Sob o canto do hino da Polícia Militar, os presentes deixaram a galeria da Assembleia. Um dos militares exonerados após a greve, o presidente da Associação Geral dos Militares do Espírito Santo, Maxson Luiz da Conceição, avaliou a anistia aos militares como positiva. “Essa anistia administrativa trouxe um alento aos militares e uma melhora à população. Mas ainda precisamos tratar da anistia federal, que vai solucionar de vez os problemas”, disse o militar.

Quanto à aprovação da anistia administrativa, Maxson afirma que os militares vão lutar agora pela sanção federal. “A anistia administrativa concedida agora na Assembleia trata apenas da matéria administrativa, precisamos resolver agora as questões judiciais. O próximo passo é retornar os militares que foram excluídos e agora é lutar em Brasília, chegar no Senado Federal e correr atrás da aprovação e votação, depois sanção presidencial da anistia aos militares”, comentou Maxson.

O ex-militar comentou ainda que vinha buscando a anistia junto ao governador desde a campanha para acelerar o retorno dos polícias excluídos e afastados. “Esse trabalho tem sido feito junto com o atual governo desde a campanha, onde buscamos o encaminhamento da anistia já no começo do governo, como uma forma dos militares poderem retornar de imediato à Polícia Militar", completou.

Presente na galeria após a votação, o recém-eleito deputado federal Da Vitória (PPS) comentou a aprovação da anistia. “Hoje é um dia de vitória. Está demonstrado na expressão facial e no sentimento de cada um dos membros da Polícia Militar com seus familiares, que saem dessa casa com sensação de dever cumprido”, afirmou o Deputado.