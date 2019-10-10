Opinião da Gazeta
Leia os editoriais com a posição oficial do jornal sobre temas em alta no debate público, sempre acompanhados de uma visão analítica dos fatos importantes da atualidade.

Professor é mais uma vítima da negligência no transporte de cargas

Mauro Celso Azevedo Guimarães morreu na última quarta-feira (9), ao ser  atingido por uma bobina de aço que se desprendeu de uma carreta. Nenhum dos carretéis estava corretamente amarrado, o que a própria Polícia Civil classificou de absurdo

Publicado em 10/10/2019 às 13h36
Atualizado em 10/10/2019 às 19h26
Trabalho da perícia em carreta com bobina que provocou acidente em Vila Velha. Crédito: Elis Carvalho
Trabalho da perícia em carreta com bobina que provocou acidente em Vila Velha. Crédito: Elis Carvalho

“Vivemos em um país que não gosta de ser fiscalizado.” A frase, em meio a um desabafo emocionado, é do guarda municipal Fábio Defendente, primo do professor de História morto ao ser atingido por uma bobina de aço que se desprendeu de uma carreta.

Fruto de irresponsabilidade, a tragédia que levou Mauro Celso Azevedo Guimarães na última quarta-feira (9), em Vila Velha, lança luz sobre um velho problema do transporte de cargas brasileiro, em que as empresas falham e os órgãos de controle claudicam.

Há regras claras para a amarração de carretéis, algo imprescindível para uma zona portuária como a de São Torquato, local do acidente, onde o trânsito de caminhões mistura-se ao de veículos de passeio. Mas a perícia da Polícia Civil apontou que, das oito bobinas que estavam na carreta, cinco estavam soltas e três estavam com amarrações ilegais, feitas até com fitas plásticas.

A própria Polícia Civil classificou o acidente como absurdo. Agora, quem trafega pela região agora dá carona ao medo: quantas carretas não passam por ali diariamente, irregulares e incólumes, sem qualquer fiscalização?

Em um mundo ideal, regras tão essenciais à segurança no trânsito seriam cumpridas por simples bom senso. Não seria preciso plantar fiscais em cada esquina de cada bairro para flagrar delitos, o que é não só oneroso, mas também impossível.

Veja também

"Não dá para chamar de acidente", diz leitor sobre morte de professor
"Esperava pra almoçar,  mas ele não chegou", desabafa pai de professor
Alunos homenageiam professor que morreu atingido por bobina em Vila Velha

Estamos longe do mundo ideal, no entanto. O Brasil é um país com mais de 60 mil mortes no trânsito por ano, a maioria causada por imprudência, negligência e imperícia; em que o governo federal retrocede em medidas preventivas e coercivas; em que radares são vistos como “indústrias da multa”.

É preciso cobrar investigação e,  em seguida, ação célere do Judiciário. Mas antes é preciso cobrar seriedade de empresários que assumem a conduta criminosa de transportar cargas de forma irregular, exigir prudência de motoristas e reivindicar severidade dos órgãos de fiscalização, porque não há justiça que restaure as consequências de uma tragédia.

A Gazeta integra o

Saiba mais

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.