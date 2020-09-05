Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Opinião da Gazeta

Nova revolta da vacina é tudo o que o Brasil não precisa

Presidente Jair Bolsonaro tem que transmitir a nítida mensagem de que a imunização contra o coronavírus vai além de mera decisão individual. É um pacto coletivo pela erradicação da doença e pela volta à tão sonhada normalidade

Publicado em 05 de Setembro de 2020 às 06:00

Públicado em 

05 set 2020 às 06:00

Colunista

Cientistas têm tido bons resultados em testes de vacinas para Covid-19
Cientistas têm tido bons resultados em testes de vacinas para Covid-19 Crédito: Cottonbro/ Pexels
A declaração de Jair Bolsonaro de que “ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina” é uma falácia. Não apenas falsa, é também perigosa. Tivesse ficado restrita ao cercadinho em que o presidente confraterniza com apoiadores, em Brasília, já seria censurável. Registrada em canal oficial do governo federal, como foi na terça-feira (1º), é absurda. Ao dar eco ao terraplanismo dos movimentos antivacina, o mandatário coloca em risco não apenas a vida de milhares de brasileiros, como também a recuperação econômica que tanto defende.
O Estado não só pode obrigar a população a se vacinar como já previu esse cenário em lei, assinada pelo próprio Bolsonaro em fevereiro, quando a pandemia engatinhava no país. O texto preconiza a imunização compulsória como uma das possíveis medidas de prevenção ao avanço do coronavírus e inclui que o descumprimento pode acarretar responsabilização legal. Não é novidade. O Estatuto da Criança e do Adolescente, que acaba de completar três décadas, também estabelece a exigência de algumas vacinas, condicionando a apresentação de caderneta de vacinação atualizada à matrícula na rede pública de ensino, por exemplo.
Foi graças ao seu eficiente programa de imunização, que tem raízes na década de 1970, que o Brasil conseguiu erradicar doenças como varíola, rubéola e poliomielite, antes responsáveis por milhares de mortes de crianças. Desestimular a população a proteger-se pode levar ao risco de que país repita a triste história do sarampo. Varrido do mapa brasileiro em 2016, voltou a registrar surtos a partir de 2018 devido à baixa adesão à vacina.

Veja Também

Vacina de Covid-19: entenda as leis que tornam a imunização compulsória

Ainda estamos à espera de uma vacina para a ignorância

Além de falaciosa e perigosa, a declaração de Bolsonaro é também incoerente. Desde o início da pandemia, o presidente tem desafiado a ciência e a lógica em nome da retomada da economia, criticando as restrições instaladas em Estados e municípios para controlar o contágio. Na última quinta-feira (3), apelou para que governadores e prefeitos “abram em definitivo o comércio”. Essa tão sonhada normalidade só vai chegar quando uma vacina eficaz estiver disponível. O chefe do Executivo deveria, portanto, ser um de seus maiores defensores, até porque o Brasil investiu pesado em parcerias com centros de pesquisa para garantir dosagens. É um contrassenso também porque, ao mesmo tempo em que desdenha da imunização, que chegará com a chancela da comunidade científica, Bolsonaro nunca teve pudor em defender o uso da cloroquina, esta sim rechaçada por estudos técnicos.
A alegação do presidente de que o governo não pode impor nada a ninguém é tributária de um liberalismo de ocasião. Quando convém, como no caso do porte de armas, das cadeirinhas de bebê em veículos, do uso de máscara e agora da vacina, Bolsonaro é arauto das liberdades individuais. Mas quando essas liberdades esbarram em seu projeto ideológico, o laissez-faire logo dá lugar à mão pesada do Estado, como ao tratar de aborto e pautas identitárias.
Não se trata de “pegar alguém pelo braço”, como disse o vice-presidente Hamilton Mourão ao relativizar a fala de Bolsonaro. A Revolta da Vacina, em 1904, explodiu no Brasil em parte devido ao autoritarismo violento e vazio, sem conscientização sobre a importância das medidas para erradicar a varíola. Neste momento, o líder da nação tem que transmitir a nítida mensagem de que a imunização eficiente contra o coronavírus vai além de mera decisão individual. É um pacto coletivo pela erradicação da doença. Furar a cobertura vacinal não pode ser colocado no balaio das liberdades, sejam as de ocasião ou não, e o presidente deve liderar pelo exemplo. Tudo o que o Brasil não precisa neste momento é de uma nova revolta da vacina.

Veja Também

Chance de aprovar reforma administrativa não pode ser desperdiçada

Transcol: acordo que proíbe passageiros em pé precisa ser cumprido

Queda histórica do PIB não é só pandêmica, é estrutural

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro Vacina governo federal Hamilton Mourão Covid-19 Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

TJES
Juiz do ES é condenado à aposentadoria pela 2ª vez por não aparecer no local de trabalho
Em comemoração aos 30 anos da CBN Vitória, Milton Jung apresenta programa direto do ES
Em comemoração aos 30 anos da CBN Vitória, Mílton Jung apresenta programa direto do ES
Imagem de destaque
Palantir: por que o crescimento do poder global da empresa de IA causa preocupação?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados