Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pandemia

Ainda estamos à espera de uma vacina para a ignorância

A peste da ignorância se espalhou como erva daninha indesejada, foi confundindo, disseminando mentiras e angariando seguidores

Publicado em 03 de Setembro de 2020 às 06:00

Públicado em 

03 set 2020 às 06:00
Ethel Maciel

Colunista

Ethel Maciel

Rússia anuncia registro da primeira vacina contra Covid-19 no mundo
Seguimos um fluxo de dias e a cada dia um novo e o mesmo desafio. Precisamos sobreviver até a vacina Crédito: Futura Press/Folhapress
Respirar ficou pesado. O ar está denso do acúmulo de tantas mortes. É uma tarde sufocante de setembro, na qual muitos que conheço choram e não podem enterrar seus mortos. A pandemia levou 180 dias de nossas vidas e todos os dias de muitas outras vidas.
Seguimos um fluxo de dias e a cada dia um novo e o mesmo desafio. Precisamos sobreviver até a vacina. Em certo sentido, temos uma vantagem histórica enorme: a ciência. No entanto, temos a limitação imposta pela ignorância. A ignorância, como uma peste, que nos sombreou ao longo dos séculos e que pensávamos derrotada pelo iluminismo e os iluministas, parece voltar agora, mais hostil.
A peste da ignorância nos cerca. A ignorância é, por definição, essa atitude do engano quanto à qualidade de nossos conhecimentos. Se não for combatida, a ignorância pode causar mais danos que muitas doenças.

Veja Também

"Ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina", diz Bolsonaro

Vacina deveria ser sim obrigatória, diz Doria, em resposta a Bolsonaro

Nessa pandemia, a ignorância, como um vírus mutável e que se renova, encontrou novas formas de se reinventar. Abraçou as incertezas, foi promovendo rachaduras, trincando nossas fortalezas e envenenando o terreno à nossa volta. Medicamentos que não curam e nem tratam são utilizados como mercadoria política em tempos de eleição, transformadas em leis para utilização no serviço público e na justificativa do gasto do dinheiro público.
Já as vacinas, que são o melhor meio de prevenção comunitária contra doenças, deixadas ao sabor das escolhas individuais. Isso contraria anos de políticas bem sucedidas no Programa Nacional de Imunizações do Brasil. O programa que é um dos maiores do mundo, ofertando 45 diferentes imunobiológicos para toda a população, de forma gratuita, por meio de uma conquista assegurada pela Constituição Federal.

Veja Também

Oxford BioMedica assina novo contrato com AstraZeneca para possível vacina

Pazuello nomeia veterinário como diretor responsável por vacinação

Portugal avança contra o coronavírus e define vacina gratuita

A ignorância irradia suas sombras espessas, condensadas e ameaçadoras. A peste da ignorância se espalhou como erva daninha, foi confundindo, disseminando mentiras e angariando seguidores. A cura para a ignorância não é tão rápida e eficaz como para outras pestes infecciosas. Exige de nós uma técnica.
Primeiro, o momento parece ser importante. Não procure combater essa peste em qualquer momento, há estações melhores e tempos mais apropriados. Ela parece ficar menos fortalecida em períodos entre eleições, ou entressafras. Segundo, utilize as ferramentas corretas. Uma ferramenta mal empregada pode ajudar a espalhar essa peste ao invés de contê-la.
Terceiro: tenha cuidado com as pessoas afetadas por ela. Essa é a parte mais sensível do processo. O mal da ignorância é traiçoeiro, ele se insinua onde não pensamos e brota em terrenos inimagináveis. Mas a peste da ignorância deixa seus rastros. É possível ver por onde passou, a quem acometeu e o tamanho do estrago.
Contudo, seremos nós os únicos responsáveis pelo legado que dará sentido à vida daqui em diante. Para a pandemia da Covid-19 haverá fim. Mas fiquemos atentos: a ignorância que nos ameaça não acabará tão facilmente. Ao longo do tempo, combater a ignorância sempre foi tarefa árdua e laboriosa. Vencer todas as etapas exige método e tenacidade. Sigamos iluminando as trevas da ignorância, expurgando suas raízes e revelando suas incongruências, apenas assim venceremos essa peste reinventada.

Ethel Maciel

É enfermeira. Doutora em Epidemiologia (UERJ). Pós-doutora em Epidemiologia (Johns Hopkins University). Professora Titular da Ufes. Aborda nesta coluna a relação entre saúde, ciência e contemporaneidade

Tópicos Relacionados

Vacina Covid-19 Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Uso reduzido do chatGPT nas empresas
IA e revisão de textos: apoio ou risco ético-estético?
Termos "six seven" e "farmar aura" se popularizaram nas redes sociais
‘Six seven’ e ‘farmar aura’: a nova onda de memes que ninguém explica
Feirão de Seminovos terá 19 lojistas e 2 mil veículos regularizados
Feirão de Seminovos vai ter mais de 2 mil veículos no Pavilhão de Carapina de quinta (23) a domingo (26)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados