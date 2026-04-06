Limite maior de velocidade na BR 101: segurança é que deve ditar a regra

Trecho da BR 101 duplicado na Serra Crédito: Ecovias Capixaba

A notícia de que a BR 101 pode ter uma reclassificação da velocidade máxima no Contorno do Mestre Álvaro e em outros trechos da rodovia traz uma dose de preocupação com a segurança de quem trafega pela via. Mesmo que esteja passando por remodelações viárias significativas para proteger seus usuários, com as esperadas duplicações, aumentar o limite permitido pode também impulsionar abusos, que não deixam de ocorrer mesmo com limites mais baixos.

O caminho feito pela Ecovias Capixaba, concessionária que administra a rodovia no Estado, para essa mudança está dentro da legalidade, ao solicitar à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) um estudo para verificar essa possibilidade. O ajuste em alguns trechos, como os já duplicados, tem respaldo na legislação de trânsito. Mas é uma decisão séria que precisa levar em conta características viárias. Um ponto citado pela própria Ecovias é a travessia de animais silvestres.

A concessionária informou que vem sendo acionada por condutores sobre a situação do Contorno do Mestre Álvaro, inaugurado em dezembro de 2023, por se tratar de uma rodovia de concreto e com longas retas. Ao mesmo tempo que a infraestrutura viária seja mais segura, permitir velocidades mais altas pode ser arriscado. Velocidade é um ponto sensível demais no trânsito, e não vivemos um cenário tranquilo para dar um passo assim sem preocupação.

A Organização Mundial de Saúde preconiza que a velocidade excessiva contribui para cerca de um terço de todas as mortes que ocorrem no trânsito em países de alta renda e metade delas em países de baixa e média renda. A Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (Abramet) já divulgou estudo que mostra que o aumento de velocidade permitida em 5% pode acarretar um crescimento de até 20% no número de mortes no trânsito.