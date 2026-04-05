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Estradas

Carreta tomba e afeta o trânsito na BR 101, em Itapemirim

Publicado em

05 abr 2026 às 18:51
Carreta tomba e interfere no trânsito da BR 101, em Itapemirim
Carreta tomba e afeta o trânsito da BR 101, em Itapemirim Crédito: Ecovias Capixaba
Uma carreta tombou e afetou o trânsito para os motoristas que passavam pela BR 101, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na manhã deste domingo (5). Segundo a Ecovias Capixaba, concessionária responsável por administrar o trecho, apesar do susto, ninguém ficou ferido. O trânsito no local precisou ser desviado, já que a carreta ocupou parte da pista.
Ainda de acordo com a concessionária, para o atendimento da ocorrência, foram acionados um veículo de inspeção, guincho e ambulância, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF). 
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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Acidente

Pedestre morre em atropelamento e condutor foge na BR 101, em Ibiraçu

Publicado em 05/04/2026 às 17:37
Um homem de 47 anos morreu após ser atropelado por um veículo na BR 101, na altura do km 211, em Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo, na noite de sábado (4). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 20h45. A vítima estava a pé quando foi atingida. Por conta do impacto, o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O motorista fugiu sem prestar socorro. O nome da vítima não foi informado.
De acordo com a Ecovias Capixabas, concessionária responsável pela via, não foi possível identificar se o veículo envolvido era carro, moto ou caminhão. O trânsito no local chegou a fluir em desvio e foi totalmente liberado à 00h13 deste domingo (5), cerca de 3 horas e 30 minutos após o acidente.
Polícia Civil informou que o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), em Vitória, onde seria necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Polícia

Pescador encontra corpo boiando embaixo de ponte em São Mateus

Publicado em 05/04/2026 às 15:30
O corpo de um homem foi encontrado boiando embaixo de uma ponte por um pescador, na manhã deste domingo (5), no bairro Guriri, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o pescador estava em um caiaque quando avistou o cadáver. A idade e a identidade do homem não foram informadas. A perícia foi acionada para o local.
A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Polícia Civil para obter mais informações sobre o caso e aguarda retorno.
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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Km 186

Acidente causa explosão e prejudica tráfego na BR 101, em Aracruz

Publicado em 05/04/2026 às 14:43
Acidente entre carro e caminhão-cegonha causa forte explosão na BR 101, em Aracruz
Acidente entre carro e caminhão-cegonha causa forte explosão na BR 101, em Aracruz Crédito: Montagem | A Gazeta
Um acidente entre um carro e um caminhão-cegonha causou uma forte explosão na BR 101, na altura do km 186, no distrito de Guaraná, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, neste domingo (5). 

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um Fiat Cronos invadiu a contramão e bateu de frente com o caminhão. Com o impacto, o carro bateu em um barranco e explodiu. Já o caminhão-cegonha saiu da pista e desceu por um desnível às margens da rodovia. Duas pessoas ficaram feridas.

De acordo com a PRF, o motorista do carro ficou preso às ferragens. Ele foi socorrido em estado grave pelo Corpo de Bombeiros. O caminhoneiro também sofreu ferimentos e recebeu atendimento médico imediato. 

Ainda de acordo com a PRF, por causa do acidente, houve derramamento de óleo na pista. A Ecovias Capixaba, concessionária responsável pelo trecho, está no local realizando a limpeza e aplicando materiais absorventes. Às 13h30, o trânsito para os motoristas que passavam pela região seguia em sistema “pare e siga”.

A PRF informou às 15h40 que o local onde aconteceu o acidente possui três faixas. Uma delas permanece interditada por conta do óleo derramado. Nas outras duas, o trânsito flui normalmente.
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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Norte do ES

Motorista foge de acidente que matou motociclista em São Mateus

Publicado em 05/04/2026 às 12:58
Homem morre em acidente entre moto e carro em São Mateus; motorista fugiu
Homem morre em acidente entre moto e carro em São Mateus Crédito: Reprodução - Redes Sociais
Um motociclista morreu em um acidente de trânsito envolvendo a moto que ele conduzia e um carro na noite deste sábado (4), no bairro Litorâneo, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Outra pessoa que estava na garupa da motocicleta ficou ferida e foi socorrida. Os nomes das vítimas não foram divulgados.
De acordo com a Polícia Militar, o condutor do automóvel fugiu do local antes da chegada dos policiais. A dinâmica da colisão não foi divulgada.
A Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES) informou que a perícia foi acionada por volta das 19h55. O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML). O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de São Mateus.
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Geizy Gomes

TV Gazeta Sul / [email protected]
Geizy Gomes
Caparaó

Suspeito é preso com drogas e munição em Divino de São Lourenço

Publicado em 05/04/2026 às 12:06
Suspeito de tráfico é preso com drogas e munição no Caparaó
Suspeito de tráfico é preso com drogas e munição no Caparaó Crédito: Divulgação - Polícia Militar
Um homem foi levado para a delegacia após ser flagrado com drogas e dinheiro na noite deste sábado (4), em Divino de São Lourenço, na região do Caparaó, no Espírito Santo. Parte do material estava com ele, outra parte estava dentro de um veículo e o restante na casa dele. A idade e o nome do suspeito não foram divulgados.
De acordo com a Polícia Militar, ele tentou fugir dos militares, mas foi abordado e com ele foi encontrado um papelote de cocaína e dinheiro. Em um veículo ligado a ele, os policiais apreenderam mais seis papelotes da droga e R$ 2.002,00 em espécie.
Na casa do suspeito, foram localizados uma balança de precisão, materiais para embalar drogas, um caderno com anotações do tráfico, um cartucho calibre .12, tubos de pólvora e um celular, além de sete papelotes de cocaína e R$ 2.102,00. O homem foi preso e encaminhado à Delegacia Regional de Alegre onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado ao sistema prisional.
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Geizy Gomes

TV Gazeta Sul / [email protected]
Geizy Gomes
Sortudo

Mega-sena: aposta de Vitória acerta a quina e leva mais de R$ 18 mil

Publicado em 05/04/2026 às 09:07
Uma aposta simples feita em Vitória acertou cinco das seis dezenas sorteadas no concurso 2992 da Mega-Sena, realizado na noite de sábado (4), em São Paulo. O bilhete premiado, com aposta de 6 números, faturou R$ 18.954,16. Os números sorteados foram: 04 - 17 - 23 - 33 - 36 - 49.
Ninguém acertou os seis números. Com isso, o prêmio principal acumulou e agora está estimado em R$ 15 milhões para o próximo sorteio, que acontece na terça-feira (7). As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. 
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Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]
Nayra Loureiro
Trânsito

Carreta fica presa ao tentar passar por ponte em Colatina

Publicado em 04/04/2026 às 18:05
Carreta fica presa ao acessar ponte em Colatina
Carreta fica presa ao acessar ponte em Colatina Crédito: Leitor | A Gazeta
Uma carreta ficou presa após tentar acessar a Ponte do Irajá, no bairro Marista, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã deste sábado (4). Segundo a prefeitura, o acesso ao local é proibido para veículos pesados e há sinalização indicando a restrição.
De acordo com a Secretaria Municipal de Trânsito, a carreta foi retirada ainda pela manhã pelo próprio motorista e não houve registro de impactos no trânsito.
A pasta reforçou que é proibida a entrada de veículos de grande porte na ponte, sendo o descumprimento da sinalização considerado infração, sujeita às penalidades previstas em lei.
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/
Violência

Ex e atual de mulher são presos após tiros e invasão em Castelo

Publicado em 04/04/2026 às 13:39
Arma foi apreendida após confusão com tiros e violência contra a mulher em Castelo
Arma foi apreendida após confusão com tiros e violência contra a mulher em Castelo Crédito: Divulgação/Polícia Militar
Uma confusão com tiros, invasão de casa e violência contra a mulher resultou na prisão de dois homens no bairro Pouso Alto, em Castelo, no Sul do Espírito Santo, na noite de sexta-feira (3). A Polícia Militar apurou que Lucas Matias da Silva, de 29 anos, teria sido alvo de tiros. O suspeito seria Roberto Carlos Vieira Junior, de 23 anos, que foi encontrado ao lado da namorada pouco depois, na própria sede da polícia.  Ele aparentava nervosismo e estava com um revólver na cintura, que foi recolhido.
A mulher relatou que Roberto Carlos estaria trabalhando entregando pizzas de motocicleta e viu Lucas, seu ex-companheiro, invadir a casa dela. Quando o ex também o viu, entrou no carro e o perseguiu para tentar derrubar o motociclista. Depois, Lucas teria retornado, tentado arrombar a entrada com um facão e pegado os filhos. Ao tentar impedir o ex-companheiro, ela foi agredida e sofreu um corte no braço. Marcas compatíveis com golpes de facão foram encontradas no portão da residência. 
Ela relatou ainda que possui medida protetiva contra Lucas e que Roberto Carlos atirou para defendê-la.  O ex-companheiro negou as acusações, afirmando que apenas teria ido buscar os filhos. No entanto, a PM verificou que ele aparece em ao menos 25 boletins de ocorrência, sendo a maioria por casos de violência doméstica e dois deles por descumprimento de medida protetiva.
Um dos registros aponta que a vítima seria a própria mãe dele, já outro documento indica Roberto Carlos como vítima de agressão. O atual namorado, por sua vez, possui quatro boletins de ocorrência registrados em seu nome, sendo um deles por suspeita de violência doméstica. Os dois foram levados para a delegacia.
Segundo a Polícia Civil, os suspeitos foram autuados em flagrante: Roberto Carlos por tentativa de homicídio e Lucas por lesão corporal na forma da Lei Maria da Penha. Ambos foram encaminhados ao sistema prisional. A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa deles e o espaço segue aberto para manifestação.
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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Norte do ES

Adolescente foge com viatura da PM durante abordagem em Aracruz

Publicado em 04/04/2026 às 13:02
Um adolescente de 15 anos fugiu com uma viatura da Polícia Militar na noite de sexta-feira (3) no bairro Itaputera, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Os policiais teriam ido até lá após receberem a informação de que um possível envolvido na morte de um homem atingido por tiros, ocorrida na noite anterior (2), estaria em um bar e possivelmente armado. 
Ao perceber a chegada da polícia, o suspeito fugiu.  Um dos policiais saiu da viatura para tentar alcançá-lo, mas foi cercado por populares que queriam atrapalhar a abordagem. Quando outro militar desembarcou para ajudar o colega e afastar as pessoas, o menor entrou no veículo oficial e saiu dirigindo. 
A viatura foi encontrada abandonada perto do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do bairro, já o adolescente e o suspeito não foram localizados. A Polícia Civil disse que o caso seguirá sob investigação.
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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Veja vídeo

Perseguição termina com moto invadindo loja no Centro de Vitória

Publicado em 04/04/2026 às 12:18
Uma perseguição terminou em acidente no Centro de Vitória no inicio da madrugada deste sábado (4). Dois suspeitos em uma motocicleta colidiram com a porta de aço de um estabelecimento e acabaram invadindo o imóvel durante a fuga de uma abordagem da Guarda Municipal.
Imagens de videomonitoramento (veja acima) mostram o momento em que uma viatura se aproxima da moto. O piloto perde o controle da direção e atinge em cheio a estrutura do ponto comercial. Na sequência, um agente da Guarda aparece correndo com arma em punho e entra no local para abordar os suspeitos. Uma equipe da Polícia Militar chega em seguida para dar apoio.
A viatura da Guarda já estava posicionada em uma esquina, aguardando a passagem da motocicleta. O imóvel atingido fica entre a Avenida Florentino Avidos e a Rua General Osório. Segundo moradores da região, o ponto comercial está desocupado há anos.
De acordo com a Guarda Municipal, a perseguição começou nas proximidades do Palácio Anchieta, no sentido Praia do Canto. Os agentes tentaram abordar os ocupantes da moto, mas eles não obedeceram à ordem de parada e fugiram em alta velocidade.
Ainda segundo a corporação, a motocicleta apresentava irregularidades administrativas. Após o acidente, os dois suspeitos foram detidos e encaminhados à delegacia da região. Apesar do impacto da batida, nenhum deles sofreu ferimentos graves.
* Com informações de Caíque Verli, da TV Gazeta. 
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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta

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