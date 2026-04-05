Carreta tomba e afeta o trânsito na BR 101, em Itapemirim

Uma carreta tombou e afetou o trânsito para os motoristas que passavam pela BR 101, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na manhã deste domingo (5). Segundo a Ecovias Capixaba, concessionária responsável por administrar o trecho, apesar do susto, ninguém ficou ferido. O trânsito no local precisou ser desviado, já que a carreta ocupou parte da pista.
Ainda de acordo com a concessionária, para o atendimento da ocorrência, foram acionados um veículo de inspeção, guincho e ambulância, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF).