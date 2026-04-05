Pedestre morre em atropelamento e condutor foge na BR 101, em Ibiraçu

Um homem de 47 anos morreu após ser atropelado por um veículo na BR 101, na altura do km 211, em Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo, na noite de sábado (4). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 20h45. A vítima estava a pé quando foi atingida. Por conta do impacto, o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O motorista fugiu sem prestar socorro. O nome da vítima não foi informado.
De acordo com a Ecovias Capixabas, concessionária responsável pela via, não foi possível identificar se o veículo envolvido era carro, moto ou caminhão. O trânsito no local chegou a fluir em desvio e foi totalmente liberado à 00h13 deste domingo (5), cerca de 3 horas e 30 minutos após o acidente.
A Polícia Civil informou que o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), em Vitória, onde seria necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.