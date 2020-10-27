Criminosos como o que matou o pedreiro Josias merecem punição exemplar

Na fuga, bandido de boné preto atirou no pedreiro que já estava rendido Crédito: Reprodução

A banalidade do mal não é representada somente pelo ato de um bandido que atira na cabeça de um pedreiro que já não esbanjava mais reação durante um roubo, mas também por uma sociedade que assiste à recorrência dessa barbárie e, por mais que se indigne e lamente a tragédia, permanece absorta. O assassinato de Josias dos Passos Lírio, de 53 anos, após reagir a um assalto a uma distribuidora de bebidas ao lado de sua casa , em Jardim Bela Vista, na Serra, na noite de sexta-feira (23), não é o primeiro e tampouco será o último ocorrido em contexto tão abjeto, com a vida humana perdendo qualquer vestígio de relevância para quem a tira.

A marca da violência já estava presente na história da família da vítima. No ano passado, o filho dele, Andrel Martins Lírio, 24 anos, foi executado em um campo de futebol no mesmo bairro da Serra . O jovem, que trabalhava como ajudante de carga e descarga, estava com um grupo de amigos quando dois atiradores desceram de um veículo e abriram fogo. Foram mais de 50 tiros. Mais uma demonstração da audácia de bandidos que não encontram obstáculos, morais ou criminais, para seguirem com sua carnificina.

O fim de semana ainda teve mais um episódio de atrocidade. Na madrugada de domingo, duas pessoas foram assassinadas no bairro Prolar, em Cariacica . Enquanto o corpo de um homem foi encontrado no quintal de uma casa, durante a manhã, pela proprietária do imóvel, o cadáver de uma mulher estava dentro do porta-malas de um carro estacionado em frente à residência. A investigação apontou que se tratava de um casal que estava se conhecendo, em uma relação que ainda não era um namoro. As circunstâncias da morte são chocantes.

Sobre o crime na distribuidora de bebidas, a imagem do pedreiro sendo alvejado sem piedade pelo assaltante serve como um emblema lamentável da falta de humanidade, que encontra respaldo em um Código Penal e em uma Lei de Execuções Penais pouco eficientes na capacidade de reprimir a ação de bandidos, tampouco os mais cruéis. O pacote anticrime, apresentado pelo governo federal e aprovado pelo Congresso no ano passado, mudou a letra da lei em diversos pontos, inclusive aumentando o tempo máximo de reclusão no país de 30 para 40 anos.

Mas a questão da impunidade não perde terreno e causa ainda mais comoção em casos nos quais a covardia dos criminosos fica mais evidente. A Lei dos Crimes Hediondos completou 30 anos neste ano, uma oportunidade de o legislador buscar formas de aperfeiçoá-la para que tenha algum efeito na capacidade de repressão do Estado. Os desafios sociais são dinâmicos, sobretudo na área de segurança pública, e devem pautar as revisões possíveis dentro do Direito Penal.