Com abertura do comércio, está nas mãos de cada cidadão salvar vidas

Comércio de Cachoeiro abriu as portas na quarta-feira (22), após um mês fechado Crédito: TV Gazeta Sul

O melhor momento para a saída do isolamento é tema complexo e discutido por todos os governos, de potências mundiais a pequenas províncias, que buscam o equilíbrio para tocar a vida sem causar mais mortes. Envolve um ajuste delicado entre os protocolos sanitários e a necessária retomada econômica, não como áreas dicotômicas, mas complementares para a sobrevivência das pessoas.

É sob esse gelo fino que caminha Casagrande. Se as previsões da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), feitas em fevereiro, previam de 4 a 5 meses de propagação do coronavírus em solo capixaba, agora a projeção foi revisada para um período de 12 a 18 meses . Se por um lado é insustentável chegar a meados de 2021 com portas baixadas, por outro é preciso um plano de redução do distanciamento social muito preciso. Com o fim da pandemia ainda distante no horizonte, o governador assumiu o risco de fiar-se nas restrições impostas às lojas e na consciência dos moradores para navegar pela crise.

A decisão evidentemente foi comemorada por comerciantes, que vinham amargando prejuízos e encarando o risco de falência, mas é vista com preocupação por médicos infectologistas, o que também é óbvio. Se sob regras rígidas o Espírito Santo assistiu ao aumento exponencial dos casos de Covid-19, a partir de agora os desafios são ainda maiores e demandarão comprometimento de todos os cidadãos, corresponsáveis pela propagação ou contenção do vírus.

A flexibilização do comércio no Espírito Santo deixou de fora a Grande Vitória e Alfredo Chaves, municípios que concentram quase 90% das confirmações no Estado. Nas outras cidades, está autorizada a abertura do comércio sob um novo normal: limite de entrada de clientes, máscaras, horários de funcionamento especiais.

Mas há perigo na esquina. O próprio secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, afirma que o novo coronavírus está em um movimento claro de interiorização . Em apenas cinco dias, os números de casos confirmados mais que dobrou na Região Sul, passando de 19 para 45, por exemplo.

O país, não apenas o Espírito Santo, olha o novo coronavírus por um retrovisor embaçado. Os casos atualmente confirmados referem-se a contaminações de 15, 20 dias atrás e representam apenas uma parcela da população infectada. O secretário de Saúde admite a possibilidade de subnotificação. Sem testagem em massa, é impossível fazer um retrato preciso da Covid-19. Sem esse panorama fiel, a calibragem na tomada de decisões é sempre um risco.