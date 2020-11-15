Caro (e)leitor, voto deste domingo define recuperação da sua cidade

Eleitores de todo o país escolhem prefeitos e vereadores neste domingo (15) Crédito: Carlos Alberto Silva

Além de documento, caneta e máscara, as eleições municipais deste domingo (15) vão exigir uma dose extra de responsabilidade dos eleitores. Em seu compromisso cívico com a urna, os votantes vão eleger os prefeitos e vereadores que terão a dura missão de lidar com uma das piores crises enfrentadas pelo Brasil nas últimas décadas. As respostas, é claro, dependem de arranjos de todas as esferas do poder, mas é nas cidades que gestores públicos e legisladores precisam encarar as consequências mais evidentes da pandemia do novo coronavírus , adotando medidas que interferem diretamente na qualidade de vida da população.

Neste ano atribulado, em que a humanidade teve que lidar com o desconhecido e buscar o melhor de si para achar curas e soluções, o pleito carrega ainda outro simbolismo especial: a mudança no calendário eleitoral fez com que a votação coincidisse com a proclamação da República no Brasil. E é justamente o espírito de cuidado com a coisa pública que deve guiar os eleitores neste dia.

Além das intempéries que solaparam o mundo com a disseminação da Covid-19, o Brasil vive um momento ainda mais delicado com a polarização política, inflada desde as eleições de 2018. A pandemia e o pandemônio, em blague já corrente. Em diversos momentos, a guerrilha ideológica, alimentada pela desinformação e pela postura nada republicana de alguns representantes, provou-se contraproducente e paralisante, atrasando ou impedindo a tomada de ações cruciais para o país.

Cada cidadão tem o direito irrevogável de escolher aquele candidato que melhor represente seus ideais e valores, mas também tem o dever de zelar pelo bem-comum. O voto é individual, mas não precisa ser individualista. O país, e o Espírito Santo não escapa, teria muito a ganhar se as bravatas dogmáticas, muito barulhentas, mas vazias, fossem deixadas em segundo plano. Mais do que nunca, o foco do eleitor deve recair nas propostas dos candidatos para atacar os problemas da cidade, que são bem concretos, como filas em postos de saúde, vagas em creches e crescimento dos índices de violência urbana.

Com a transposição das campanhas para palcos virtuais, a tarefa de estudar planos de governo e perfil dos candidatos não foi nada fácil. O exagero de candidaturas também pulverizou ainda mais os debates, complicando a vida do eleitor. Mas a análise criteriosa das estratégias de gestão e da capacidade do postulante para ocupar o cargo, que sempre foi de suma importância, neste ano torna-se inapelável.